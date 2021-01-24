Вслед за решением Запада вернуть Навального в Россию стало известно о том, что Тихановская собирается вернуться в Белоруссию и просит ОБСЕ дать гарантии, что её не посадят, так как дома против неё возбуждены два уголовных дела. Понятно, что таких гарантий Тихановской никто не даст, а если и даст, то выполнить не сможет. Ни у кого в мире нет достаточных средств давления на Лукашенко, что показывает его деятельность за всё последнее десятилетие.

(сс) Witalii Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Вырисовывается тенденция, которая кое-что проясняет в тактике Запада в отношении России.

1. Сбежавших диссидентов синхронно возвращают в Россию и Белоруссию, что говорит об их взаимосвязи как элементов единой стратегии.

2. В раскачке российского майдана наступил кризис, преодолеть который можно лишь превратив диссидентов в политических шахидов. Нужны шокирующие информационные поводы.

3. Скоординированность говорит о наличии единого центра планирования операций против России.

4. Кризис в Белоруссии должен подтолкнуть кризис в России — по факту Россию и Белоруссию Запад рассматривает как единое и связное политическое пространство.

ИА REGNUM Протестующие на площади Независимости в Минске

По сути, речь идёт о том, чтобы спровоцировать власти России и Белоруссии на аресты откровенных провокаторов и агентов, которых тренировали, как в старой доброй разведшколе Абвера перед заброской в советский тыл. Только сегодня заброску осуществляют гласно и под телекамеры, чтобы спровоцировать аресты и потом использовать это как повод для эскалации войны. Все прежние инструменты давления себя исчерпали.

Понятно, что принудительная заброска Навального и Тихановской на родину означает попытку найти повод для эскалации конфликта. Стремление России к реваншу после поражения в холодной войне происходит всё более успешно, несмотря на все помехи. Если Россия это сможет сделать, то большего поражения Запад не знал и не узнает за всю свою многовековую историю.

Когда речь идёт о таких глобальных материях, то понятно, что судьба винтиков, подобных Навальному и Тихановской, не имеет значения. Это расходный материал войны. На кону стоит так много, что если России навязывают ближний бой, то значит, она смогла зайти слишком далеко, и Запад не смог этого предотвратить. При всей колоссальной разнице потенциалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Ход с интернированием Навального и Тихановской просчитывался, поэтому данная тактика обречена на поражение. Цель — спровоцировать бурную протестную активность крикливого авангарда либералов-западников и вызвать как минимум растерянность и как максимум раскол во властных кругах. Понятно, что массы останутся пассивными, но на них никто и не ставит. Но если сейчас дров в печку не подбросить, к весне всё затухнет, и за отпускное лето раскачать к сентябрю Россию будет нереально, а значит, элиты так и не треснут.

По сути, Тихановскую возвращают в Белоруссию под российский, а не белорусский Майдан. Из Белоруссии Тихановская должна создать встречный поток для Навального, и тогда кризис в московских верхах можно будет подтолкнуть. Проблемой остаётся равнодушие населения России к кейсу Навального и повисание Тихановской в Белоруссии без связи с центром в Варшаве. Но Запад надеется медийной картинкой поддержать динамику и попытаться на этом компосте взбить какие-то сливки.

Если Тихановскую и Навального хорошо изолировать, лишив возможности передавать что-то по смартфону, то вакуум неизбежен. Взорвать электорат усилиями журналистов, обсасывающих тему сидельцев, не получится. Можно, конечно, толкнуть и Юлию на провокацию с целью добиться посадки, но эта буря в стакане воды ничего не даст. Электоральная ниша либералов очень мала и не имеет ресурса к расширению.

Тактика пиара без опоры на реальный протестный потенциал даёт видимость деятельности. Тихановскую и Навального ждёт судьба Гуайдо, у которого было намного больше поводов для надежды, но и там не удалось. В Белоруссии, и тем паче в России, шансов на успешный майдан и вовсе нет.

Asambleanacional.gob.ve Лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо

И возвращение Навального с Тихановской для раскрутки экстремального сценария с минимальными шансами на удачу говорят о том, что цель — не взорвать Россию, а отвлечь и сплотить электорат Запада. После неудачного захода Байдена на президентство это теперь более актуально, чем политические диверсии на дальних континентах.

Пока бегают со спичками вокруг российского дома, американский уже горит, и для США это важнее, чем российские диссиденты — тут своих не знаешь по каким тюрьмам рассовывать. Ассанжа-то, говорят, так и не помиловали. А куда деть упрямых трамповских 75 миллионов? Пока в Вашингтоне качают Россию, как бы глубинному государству Америку не потерять.