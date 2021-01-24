До конца XVII века на Руси исполнялась только «знАменное пение» — названное по знаменам-крюкам, игравшим роль нынешних нот. Его корни уходят во времена Византии. Его исполнителей называли мастерами «знАменного пения», и удивительно, что из девяти крупнейших известных на Руси мастеров трое радовали своим пением в вотчине Строгановых — Сольвычегодске. Это Стефан Голыш (до 1530-х гг. — вторая половина XVI века), Иван (Исайя) Лукошко (около 1540 — около 1621) и Фаддей Субботин (до 1640 — около 1685). Для одного из самых, на сегодняшний день, малых по численности городов России это большая слава — плюсом к уникальной сольвычегодской иконописи, финифти, перегородчатой эмали, златотканом шитью, книгописанию.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Благовещенский собор (1584) Сольвычегодска — домовая церковь и усыпальница Строгановых

О забытом пении ИА REGNUM рассказал насельник Артемиево-Веркольского монастыря, что на Пинеге, инок Феофан (Давыдов) — похоже, единственный в Архангельской митрополии РПЦ монах, кто знает знаменную нотную грамоту, поет и исполняет: «ЗнАменное пение» — основа церковно-певческого искусства от крещения Руси. Иерархи РПЦ последнего столетия, включая патриарха Кирилла — что следует из «Слова Святейшего Патриарха Кирилла на I Международном съезде регентов и певчих Русской Православной Церкви», неоднократно говорили об этом пении как о историческом сокровище России, о необходимости возрождения и сохранения традиционных распевов.

Исследователи считают, что знаменная нотация восходит к ранневизантийской. Древнейшие письменные источники — кондакарного роспева, ныне нечитаемые — относятся к концу XI века. Знаменная нотация отличается от современной линейной приблизительно как идеографическое письмо от фонетического. Древние формы крюков-невм происходят от руки, дирижёрского жеста или движения мелодии.

Запись более компактна, но требует знания наизусть употребляемых и сокращённо записанных — тайнозамкненных мелодических оборотов. В поздних источниках, с XVII века, крюковая запись снабжена пояснительными пометами, что позволяет читать её с листа практически как нотолинейную».

Сольвычегодск — как кусок Атлантиды Русского Севера, ее Китеж-град. От цивилизации — Котласского ЦБК, современной Коряжмы, железнодорожного Котласа и асфальтированных дорог — он отделен рекой Вычегдой. А в старорусских мистических представлениях «за рекой» — инобытие. Так до сих пор — на левом берегу Вычегды XXI век, а на правом — таинственный Благовещенский собор (1584), домовая церковь и усыпальница Строгановых с замурованными ходами и потайными комнатами, «кружевной» Введенский собор (1693), торчащие из озерка в центре города соляные скважинные трубы. Мария Ворожейкина, археолог Института археологии РАН, сделав дендрохронологию этих деревянных труб, установила, что они 500-летние! Археологи копают от современных наслоений к древним, и рассказать о мастерах «знАменного пения» лучше от учеников к учителям. Ближе к нам по времени из всех трех мастеров — Фаддей Никитин сын Субботин.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Своды Благовещенского собора, где звучало «знАменное пение» Фаддея Субботина

Николай Парфентьев, доктор искусствоведения: «Фаддей Никитин Субботин (ум. около 1685) — выдающийся распевщик и музыкальный теоретик усольской (строгановской) школы, справщик певческих книг… книгописец…

Родился в семье крестьянина-половника Никиты Иванова сына Субботина… в деревне Милино Пачеозерской волости Сольвычегодского уезда… Певческому искусству Фаддей Никитин сын первоначально обучался, вероятно, при церкви Архангела Михаила — одно из его произведений создано в честь Архистратига. Далее деятельность Фаддея Никитина сына была связана с Сольвычегодском, где при Благовещенском соборе, «домашней церкви» Строгановых, сложилось и развивалось знаменитое в XVII в. «усольское мастеропение».

Во второй половине 1660-х гг. Фаддей Субботин служил при соборе дьячком, занимался также обучением пению и письму певческих книг. В 1668 г. прибыл в Москву для участия во Второй комиссии по проведению музыкальной реформы в России… проработал 11 месяцев: с 1 января по 1 декабря 1669 г.» (1).

Флорентина Панченко, музыковед, кандидат искусствоведения: «…царь Алексей Михайлович повелел Павлу, митрополиту Сарскому и Подонскому, «мастеров собрати, добре ведущих знаменное пение и знающих того знамени лица и разводы и попевки московского, что христианинов и усольских, и иных мастеров в попевках переводы имянуются». К работе этой комиссии было привлечено шесть лучших дидаскалов, среди которых был выходец из Сольвычегодска, служивший дьяком во владениях Строгановых, пачеозерец Фаддей Никитин Субботин…» (2).

Инок Феофан (Давыдов), насельник Артемиево-Веркольского монастыря рассказывает ИА REGNUM: «Комиссия, собранная царем Алексеем Михайловичем, в которой работал Субботин, была частью никоновских реформ по очищению церковных книг и музыки от позднейших искажений и предназначалась для правки певческих книг…

О деятельности 1-й комиссии известно мало, скорее всего, заданное ей направление деятельности было продолжено 2-й, в результате тексты в певческих книгах были приведены в соответствие с текстами для чтения («наречное» пение), готовились к печати».

Николай Парфентьев, доктор искусствоведения: «Как представитель одной из ведущих школ в русской музыке XVII в. (Субботин) способствовал более четкому изложению описанных в этом трактате особенностей усольских вариантов отдельных попевок знаменного пения…

После комиссии Фаддей Никитин сын, по-видимому, возвратился в Сольвычегодск… С середины 70-х гг. деятельность Фаддея Субботина связана с Москвой, с государственной службой.

В росписи придворных певчих дьяков, бывших «в чину» у царя Алексея Михайловича в 1675/76—1676/77 гг., (Субботин) упоминается в самом конце списка вместе с Алексеем Никифоровым и Ефимом Богдановым, которые, как и сам он, в дальнейшем именовались «наречного пения мастерами»… В обязанности этих мастеров входило обучать молодых государевых певцов «наречному» пению…

В конце 70-х гг. он возглавил штат «писцов наречного пения» с установленным ему окладами: денежным 15 р., «за подено корм» 11,4 р., сукной в 5 р., «славленого» 2 р. Однако в 1681 г. в Приказ Большого Дворца последовало распоряжение, что жалованье «давать ему не велено», но 20 декабря 1682 г. это распоряжение было отменено на том основании, «что отставлен он был безвинно». На службе Субботин числился до октября 1685 г., затем, по всей вероятности, уже со смертью мастера его оклад бы упразднен» (3).

Флорентина Панченко, музыковед, кандидат искусствоведения: «Сохранилась певческая книга «Трезвоны» — «тетрать Фаддейка Никитина», в которой мастер выступил как переписчик стихир к избранным церковным праздникам… и как их редактор, в задачу которого входило приспособить старые распевы к исправленным «на речь» текстам… Фаддей Субботин выступал и как автор — роспевщик оригинальных музыкальных композиций. Семь сочинений Субботина обнаружены исследователями в рукописях последней четверти XVII века, где в ремарках отмечено имя роспевщика «Фаддея Суботина усольца» (4).

Фонды РГБ «Трезвоны», написанные Фаддеем Субботиным. 1670-е годы. Внизу на поле приписка рукой Фаддея Субботина «Фад(дея)»

Николай Парфентьев, доктор искусствоведения: «В памятниках письменности встречаются его певческие произведения. Известны стихиры: в честь архистратига Михаила «Яко чиноначальник», а также на праздники: Рождества Богородицы «Иоаким и Анна» и «Яже прежде неплодная», Воздвижение «Светосияне звездами» и «Восплеще днесь», Рождество Христово «Днесь рождает» и «Господь Иисус рождыпуся» (5).

Инок Феофан (Давыдов), насельник Артемиево-Веркольского монастыря рассказывает ИА REGNUM: «Употребление крюков в нотной грамоте скорее не прекратилось, а сократилось в результате церковных реформ и издания печатных певческих книг в линейной нотации, с конца XVII — начала XVIII века.

Большая часть знаменного богослужебного корпуса издавалась Церковью в переводе (в линейной нотации) с XVIII века, знаменные песнопения включаются в современные богослужебные сборники и печатаются отдельными изданиями с благословения издательского отдела РПЦ.

Сейчас знаменная нотная грамота применяется у старообрядцев, единоверцев и на некоторых приходах РПЦ. Невменная (поздневизантийская) нотация применяется в элладской, сербской, болгарской и некоторых других Церквях. Услышать музыку по этой нотной грамоте можно — известны патефонные записи Морозовского хора 1907−1911 гг. Фонограммы старообрядческих хоров активно собирались музыковедами со второй половины XX века. Современных записей огромное количество в свободном доступе интернет.

Переводом знаменного пения и нотной грамоты в современную форму занимаются учёные и энтузиасты. Например, Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции, кафедра древнерусского певческого искусства СПбГК, множество других организаций и специалистов. Есть общественные, такие, как Знаменный фонд, и частные проекты».

В отличии от исправления церковных книг, комиссии, в которых участвовал Фаддей Субботин, не привели к расколу в церковной музыке. Изменения происходили постепенно и зависели от вкусов и пристрастий правящих на территории или в данном монастыре архиереев. Указания, как петь и исполнять музыку, делались, но в творческой музыкальной среде, в отличие от текстов твердой Веры, варианты сочетания старого и нового были возможны. Возможно, поэтому «знАменное пение» сохранилось до конца XIX века, да и сейчас его можно услышать.

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