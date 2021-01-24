Благими намерениями, как известно, дорога в одно жаркое место вымощена. По мнению правительства РФ, во многих отраслях необходимо довернуть гайки и прекратить безобразия. Нужно перекрыть «контрафакт» и «реализацию некачественной продукции», введя тотальную маркировку товаров. Хотя эта идея пришла в голову предыдущему составу правительства РФ, нынешнее — его более эффективный продолжатель. М. Е. Салтыков-Щедрин в середине XIX века назвал подробную активность «административным восторгом».

Владимир Будейкин Архангельский фермер Владимир Будейкин держит 40 дойных коз, в планах на 2021 год было увеличение поголовья до 100 коз.

Обязательная для всех видов продукции маркировка требует приобретения оборудования для штрих-кодов. Если его не поставить, то молочную продукцию изымут, а нарушителя оштрафуют. Если сумма выручки составит «особо крупные размеры», возбудят и уголовное дело. Ладно бы дело касалось молочных гигантов, которым подобные расходы «как слону дробина», но закупать оборудование должны и еле сводящие концы с концами фермеры. Оператор маркировки «Честный знак», среди учредителей которого миллиардер Алишер Усманов, утверждает, что удар по фермерскому кошельку несмертелен. Фермеры считают, что молочные гиганты таким образом пролоббировали поглощение тех 10% рынка, которые сейчас держат фермеры. И избавились от качественного фермерского молока — чтобы не было с чем сравнить размешанное гигантами из сухого.

Известный архангельский фермер Владимир Будейкин, у которого 40 дойных коз, посчитал, во сколько ему обойдется маркировка. Выводы он опубликовал на своей странице в фейсбуке: «Я подвел краткий итог по бюджету малого фермера на «внедрение маркировки молока и сыра».

Цифры не окончательные, а предварительные. По моим подсчетам, необходимо:

Место оператора с компьютером и программой миниофиса. Это примерно 100 тысяч рублей. Устойчивый высокоскоростной интернет. Бюджет по нему я уточняю. Лицензия на программу 1С — примерно 15 тысяч рублей. Специальный принтер для штрих-кодов — от 80 тысяч рублей. Сканер штрих-кодов — 2 штуки, примерно 20−30 тысяч рублей. Обученный специалист, а лучше 2 — на случай отпуска, болезни, для работы в 1С и знающий все тонкости маркировки. Хорошо настроенный производственный процесс с площадкой для ручного (!) нанесения кодов. Договор на ежемесячное обслуживание и сопровождение новой системы — стоимость пока неизвестна. Работа специалиста из Москвы для монтажа, тестирования и обучения персонала. В Архангельске такого пока нет. Электронно-цифровая подпись — 5 тысяч рублей в год.

Разовые расходы составят не менее 300 тысяч рублей, плюс ежемесячные расходы на зарплату 2×25= 50 тысяч рублей + расходы на обслуживание (примерно 5−10 тысяч рублей.

Таким образом, если взять кредит на 3 года, который мало кто из фермеров сможет получить, ежемесячная нагрузка вместе с зарплатой обойдётся в сумму 70−80 тысяч рублей…

Если я, с учётом прироста, дойду к лету до 100 литров козьего молока в сутки, то к цене 1 литра молока надо будет добавить примерно 27−30 рублей… Причём, как вы понимаете, качество молока от этого нововведения у фермеров, не изменится…

Да ещё 50 копеек с каждой проданной единицы продукции фермер должен перевести в Москву на «Честный знак», агрегатору этой столь необходимой и нужной процедуры…

Вот, кратко о самой бюджетной версии маркировки молока для малых фермеров, у которых технология нанесения, что называется, «на коленке».

Следующий, более технологичный формат, где розлив молока происходит с помощью производственной линии, не обойдется без добавления модуля +2400 долларов за точку… Но это уже другая история… То есть я не смогу «потянуть» эти расходы по маркировке».

Владимир Будейкин Маркировку бутилирования молока, как он считает, его фермерское хозяйство не потянет

ИА REGNUM уже рассказывало о Шенкурском молочном заводе, который является фермерским хозяйством на 500 коров с линией розлива молока. Для установки оборудования по маркировке ему потребуется реконструкция поточной линии и складских помещений. На запросы несколько производителей оборудования ответили, что их техника обойдется в 3−9 млн рулей. Итог — 20 миллионов рублей на новации, да еще в деревне, где нет интернета. Собственник готовится пустить 500 коров под нож.

Не буду касаться угроз здоровью тем, кто пьет немаркированное молоко. Молоко с маленького завода в каргопольской деревне Тихманьга скисает через 3 дня, а открытая пачка молока Parmalat с маркировкой не скисает в холодильнике уже второй месяц.

В Архангельской области повышение эффективности в ряде отраслей, например в лесопереработке, привело к устранению из производственных цепочек малых и средних предпринимателей. Банкротство этих людей или переход в наемные служащие понизили статус и уровень жизни этих людей. Взамен архангельская власть получила неожиданную для нее вспышку общественного протеста, пик которой пришелся на Шиес.

Повышение эффективности производства вылилось в резкое снижение эффективности власти. С точки зрения общественных интересов, шило поменяли на мыло, но на счетах эффективных собственников цифры увеличились. Правда, дело могло кончиться гораздо хуже несанкционированных митингов — весной 2020 года с земли был «случайно» обстрелян вертолет, доставлявший грузы шиесовским мусорщикам. Разумный баланс, как показали события, лежит между экономической эффективностью и интересами населения и предпринимателей. Выводов на федеральном уровне никто не сделал, и уже эффективное правительство Михаила Мишустина наступает на те же грабли.

В любом строгом порядке могут и должны быть исключения — для слабых и мелких. Домохозяйки, которые на волне протеста снова готовы управлять государством, могут поделиться опытом — если вода в кастрюльке закипает, то глупо плотно прижимать к кастрюльке крышку.