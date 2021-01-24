В детстве — довольно раннем — среди моих любимых книг был рассказ «Таня-революционерка» Елены Верейской. Тоненькая книжечка была зачитана до дыр, несмотря на незатейливость сюжета: перед обыском маленькая девочка спасает родителей от ареста, пряча в большом кувшине с молоком шрифт для подпольной типографии. Рассказ был для меня чрезвычайно вдохновляющим, несмотря на то, что маленькая героиня, по сути, никакой революционеркой не была, она просто очень испугалась за родителей. Потом были и «Белеет парус одинокий» Катаева, и фильмы про «Неуловимых мстителей», и знаменитая картина: мальчишки, стоя на плечах друг у друга и настороженно оглядываясь, пишут на стене слово «мир». Это не говоря уж об историях про пионеров-героев. Всё пионерское воспитание твердило: дети не могут и не должны быть в стороне от исторических событий, должны иметь по отношению к этим событиям свою гражданскую позицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест

Потом пришли другие времена, и дети превратились в «цветы жизни», которые следует холить, лелеять и оберегать от житейских бурь. Впрочем, образ мальчишки в обносках, снующего среди машин с тряпкой и полиролью, едва не попадая под колеса, не забудет никто из переживших для кого-то «святые», а для большинства «лихие» 90-е. Детская жизнь тогда мало чего стоила, если не говорить о детской проституции. Вернулась — без всякой войны — гнусная беспризорщина, казалось бы, навсегда искорененная усилиями человека, чей памятник спешно убрали с Лубянской площади. Из подворотен тянуло приторным запашком клея «Момент».

Цитата из к/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР Беспризорники

Потом всё как-то «устаканилось». Детские организации практически исчезли, реликтовую пионерию и так и не привившиеся толком скаутские дружины не стоило принимать в расчет. Главным делом ребенка и подростка стало расти, умнеть и радоваться жизни в стороне от политики. И это, как ни странно, можно считать благом.

Если в стране происходят по-настоящему серьезные (ненавижу слово «судьбоносные») исторические процессы, то пытаться удержать в стороне от них детей и подростков не только невозможно, но и преступно. Потому что Историю двигают именно молодые, они ее кровь и мускулы. Вот только История в наши дни заменена и подменена манипуляционной Игрой.

Молодые люди не формируют свое мировоззрения, читая серьезные книги — от Гегеля до Маркса. Они смотрят ролики на «Ютьюбе», а то и в «ТикТоке», читают каналы, а то и чаты в «Телеграме». Это манипулятивная политизированная жвачка, которая не формирует мировоззрение юных, а всего лишь превращает их в «кипящий слой» со смутным ощущением: «надо всё поломать к такой-то матери, всё равно любое новое будет лучше старого». В таком умонастроении, на фоне бушующих гормонов пубертата юные люди могут пойти на что угодно, и будут при этом ощущать себя правыми — ведь им не дали логичного и стройного мировоззрения, а попросту накачали эмоциональной наркотой.

Отношение же в обществе к несовершеннолетним осталось прежним — как к «кровиночкам» и «цветам жизни». Цветы нельзя бить дубинками, в них нельзя стрелять, их нельзя давить танками, даже если их превратили в «цветы зла», как в сказке Джанни Родари или в свежем отечественном «Последнем богатыре 2». Потому что «онижедети», абсолютная ценность. Знакомо?

ИА REGNUM Незаконная акция в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

А что же делать-то, если игроки-манипуляторы пошлют впереди себя юных пешек? Относиться как минимум к обладателям паспортов как к сознательным гражданам со всеми вытекающими? Вряд ли это разумно. Как известно, бьют по лицу, а не по паспорту. И фото разбитых юных лиц сыграет строго на руку кукловодам. Так что пока что меры принимаются довольно адекватные хотя бы на бумаге — рассылаются инструкции и предупреждения, школьников и студентов пытаются удержать в школах — что дико возмущает авторов соответствующих тг-каналов, которые в ответ клепают собственные методички, порой в виде комиксов и мультиков. Поможет? Разве что отчасти. Ибо юных и совсем юных уже успели отравить негативизмом, и они будут изо всех сил пытаться вырваться на улицы и действовать там максимально рискованно и раскованно, словно паства уже подзабытых «Синих китов».

Кто виноват — кроме, разумеется, Игроков Большой Игры против России и Человечества, готовых разменять тысячи воспламененных абстрактными речами «пешек»? Прежде всего, те, кто отказались, даже открестились — «свят-свят, рассыпься!» — от любой государственной идеологии, кроме абстрактного и бесполого патриотизма. А он не насыщает ни юные желудки, ни кипящие разумы. Но свято место пусто не бывает. На опустевшем святом месте заводится мерзость запустения — довольно загадочная материя, способная, однако, проявлять себя воочию. Девочки из Одессы, разливавшие по бутылкам горючку, которой потом сожгли живых людей — ярчайший образ этой мерзости.

Да не повторится…