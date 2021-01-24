



Иван Шилов ИА REGNUM

К чему приведет передача оружия?

Согласно сообщению Ahval News, на прошлой неделе в «Официальном вестнике» были опубликованы важные поправки. Они касаются «движимого имущества вооруженных сил Турции, Национального разведывательного управления Турции, Главного управления безопасности Турции, Главного командования жандармерии Турции и Командования береговой охраны Турции». В случае возникновения угрозы террористических актов, общественных беспорядков и актов насилия, которые могут угрожать национальной безопасности, общественному порядку и безопасности, указанные структуры могут передавать друг другу свое движимое имущество без каких-либо условий. Таким образом, получается, что министерство национальной обороны Турции будет в состоянии предоставить армейское оружие и транспортные средства Национальному разведывательному управлению и Главному управлению безопасности. Турецкий фонд по правам человека и Ассоциация по правам человека в совместном заявлении отметили, что это вызывает беспокойство.

Первенство по росту инфляции

Как следует из сообщения журналиста газеты Sözcü Нурай Тархан, начиная с декабря 2020 года в стране наблюдается рост цен на потребительские товары, который достиг 14,6% в год, а на продовольствие — 20,6% в год. Таким образом, Турция заняла второе место после Аргентины среди развивающихся стран, поднялась на лидирующие позиции в антирейтинге среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ответственный за аграрную политику в оппозиционной Республиканской народной партии Орхан Сарыбал отметил, что «цены на продовольствие в мире упали на 17% за последние 10 лет, в то время как в нашей стране цены выросли на 225%».

(сс) Dumphasizer Рынок в Турции

«Европейские лидеры не должны поддаваться на шантаж»

Как следует из сообщения информационного портала TR724, генеральный директор Human Rights Watch Кеннет Рот выступил на пресс-конференции, где заявил о нарушениях прав человека во всём мире, от США до Китая. Рот рассказал о фактах жестокого обращения, которому с подачи лидера правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подвергают сторонников движения «Хизмет». Он отметил: «Эрдоган считает, что даже те, кто загружает приложение на свой мобильный телефон, причастны к движению Гюлена, наказывая за это всех членов движения «Хизмет» и шантажируя этим лидеров стран Евросоюза». Отвечая на вопрос корреспондента Немецкого информационного агентства (DPA) относительно того, какую роль должны взять на себя правительства европейских стран в отношении нарушения прав человека в Турции, Рот сказал следующее: «Правительства европейских стран в какой-то степени поддались шантажу Эрдогана. На основании соглашения с канцлером Германии Ангелой Меркель он в значительной степени заблокировал поток мигрантов из Турции в Грецию. Однако в начале прошлого года Эрдоган пригрозил открыть границы. Как мне кажется, Евросоюз закрыл глаза на давление со стороны Эрдогана на оппозиционные партии в Турции, что очень беспокоит правозащитные организации».

Турции угрожает засуха

Как говорится в сообщении телеканала FOX TV, Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило, что Турция переживает сильную засуху. НАСА отметила снижение уровня воды в водохранилищах и уровня осадков в стране. Согласно earthobservatory.nasa.gov, с началом 2021 года большая часть Турции столкнулась с сильной засухой. Всё указывает на то, что в большинстве резервуаров, которые обеспечивают водой Стамбул, город с населением в 15 миллионов человек, запасы воды снизились до наименьшей отметки за 15 лет. Как говорится в сообщении, с октября по декабрь прошлого года количество осадков по всей стране было на 48% ниже, чем в среднем за период с 1981 по 2010 гг.

(сс) Peter Reed Водохранилище в Турции

Масуд Барзани встретился с Хулуси Акаром

Как передает курдская медиагруппа Rudaw, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и начальник генерального штаба Турции генерал Яшар Гюлер нанесли неожиданный визит в Багдад. Состоялась встреча между бывшим главой Иракского Курдистана Масудом Барзани и Хулуси Акаром в Эрбиле. На ней присутствовал глава Управления иностранных дел Иракского Курдистана Сефин Дизайи. Согласно заявлению администрации Барзани, Акар сказал, что он уделяет большое внимание отношениям Турции с Ираком и Иракским Курдистаном. Министр отметил, что Анкара заботится о спокойствии и безопасности региона, так как мир будет служить во благо экономического развития. Газета The Arab Weekly со штаб-квартирой в Лондоне отметила, что визит является продолжением усилий Турции по навязыванию Ираку своих взглядов по безопасности и военным вопросам.

Решение по армянскому детскому дому

Согласно сообщению газеты турецких армян Agos, армянский детский дом в районе Тузла, где вырос главный редактор газеты Грант Динк, погибший 19 января 2007 года в результате вооруженного нападения, станет молодежным центром «Армен». Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил о принятии решении по сему поводу в своем блоге, почтив память Динка в 14-ю годовщину со дня его смерти. Имамоглу написал: «С уважением в его память… Изменение плана по району армянского детского дома в районе Тузла, где вырос журналист Грант Динк, было единогласно одобрено Городским советом Стамбула. Таким образом, у молодежного центра «Армен» не осталось никаких препятствий. В память о годовщине его смерти».

Mirada Памятний знак на месте убийства Гранта Динка

Блинкен: «Приобретение Турцией С-400 недопустимо»

Как следует из сообщения Sputnik, кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выдвинутый новым американским президентом Джо Байденом, сделал заявление об отношениях с Турцией. Блинкен подчеркнул, что приобретение Анкарой у России С-400 неприемлемо. «США должны увидеть, насколько текущие санкции влияют на Турцию, а затем решить, нужно ли их расширять», — сказал дипломат. Он также отметил, что Турция является союзником по НАТО, и поэтому он считает «неприемлемой» закупку С-400 у России.

Хакан Фидан посетил Дамаск?

Согласно новостному агентству Mezopotamya Ajansı, член Совета сопредседателей Ассамблеи демократической Сирии (АДС) Мири Шибли заявил, что глава Национальной разведывательной службы Турции Хакан Фидан недавно посетил Дамаск. Шибли пояснил, что в ходе встречи были достигнуты определенные договоренности с администрацией Дамаска. В беседе с корреспондентом Mezopotamya Ajansı Шибли отметил следующее: «Стороны встретились тайно. После встречи сирийская администрация начала называть Сирийские демократические силы (СДС) «террористами». Тогда как до этого они называли сторонников СДС «ополченцами». Судя по всему, между сирийской администрацией и Турцией заключены новые соглашения и начинается новый процесс. Эта ситуация направлена на то, чтобы проложить путь для Турции, и она могла захватить новые города».

Строятся новые тюрьмы

Согласно сообщению газеты BirGün, на конец 2020 года около миллиарда долларов было потрачено на тюрьмы, построенные в 42 различных провинциях Турции. Турецкое правительство перечислит дополнительно ещё около 400 миллионов долларов из госбюджета к концу этого года, чтобы ускорить строительство тюрем, а также завершить часть работ. Согласно инвестиционной программе 2021 года, тюрьмы в Мугле и Токате будут добавлены в 2021 году к списку тюрем, где продолжаются строительные работы со стороны министерства юстиции Турции. В общей сложности тюрьмы строятся в 42 провинциях. Площадь обеих тюрем в Мугле и Токате составит 124 тысячи 617 квадратных метров, а строительство будет завершено в 2024 году.

ErikaWittlieb Тюрьма

Демирташ и политзаключенные должны быть освобождены

Как говорится в сообщении турецкой редакции Deutsche Welle, Европейский парламент призвал принять решения относительно всех политзаключенных в Турции, в частности — сопредседателя Демократической партии народов (ДПН) Селахаттина Демирташа, который находится под арестом. В заявлении Европарламента содержится призыв к немедленному безоговорочному освобождению Демирташа в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Член ДПН Фиген Юксекдаг также потребовал снять все обвинения, освободить всех заключенных однопартийцев и позволить им заниматься политикой без угроз и давления.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Баку передаст управление Государственной лотерейной компанией Азербайджана турецкой компании Demirören. Компания YMT Şans BV, являющаяся дочерней компанией Demirören, получит полномочия по управлению ОАО «Азерлотерея», собственником которого является мэрия Баку. Передача прав состоится в течение следующих шести месяцев. Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Известный футболист Месут Озил, который заключил договор с турецким клубом «Фенербахче», сделал заявление. «Я очень рад, что перешел в «Фенербахче», — сказал Озил, добавив, что он переедет в Стамбул со своей семьей.

Бывший посол США в Турции Джеймс Джеффри заявил, что напряженность с С-400 нанесла самый большой удар по турецко-американским отношениям на сегодняшний день, а те, кто ранее поддерживал Турцию в Вашингтоне, теперь перешли на противоположную сторону.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Арестован еще один депутат от Демократической партии народов (ДПН). 9-й суд провинции Диярбакыр по особо тяжелым преступлениям вынес решение о задержании бывшего депутата ДПН от округа Сиирт Хатидже Коджаман.

По меньшей мере 43 человека погибли в результате затопления лодки, перевозившей мигрантов у берегов Ливии в Средиземном море, говорится в заявлении ООН.

Духовное управление Турции, расходы которого ежегодно обнародуются, в 2020 году превзошло по расходам шесть министерств, потратив 10,9 миллиарда турецких лир. Бюджет Духовного управления в этом году был установлен на уровне 12,9 миллиардов турецких лир.