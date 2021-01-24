



Иван Шилов ИА REGNUM Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь привлек к себе внимание. Иранское издание Etemad опубликовало его интригующее заявление. Сначала обозначим его первую часть. Зариф заявил, что «Тегеран мог бы сотрудничать с США по вопросам безопасности в Персидском заливе и продажи нефти».

Интрига тут в том, что это заявление не воспринимается как проявление новой инициативы Тегерана на возможный диалог с США. Это реакция министра на поступившее со стороны Запада предложение о возобновлении переговоров. Есть основания предполагать, что еще до своего официального вступления в должность президента США Джо Байден посылал сигналы Тегерану после того, как Дональд Трамп за пять дней до смены администрации ввел новые санкции в отношении Ирана, что по замыслу должно было осложнить возможности новой администрации для перехода к диалогу с Тегераном. Существует и другая версия. До обозначения публичной позиции Вашингтона в отношении Ирана в роли посредника в американо-иранском диалоге по возобновлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) выступает руководитель отдела по нераспространению и дипломатической торговле Женевского центра политики безопасности Европейского Союза Марк Фино. Возможно, он передал соответствующие предложения Тегерану. При этом предполагается несколько сценариев дальнейших действий.

Первый: Байден так же, как он это сделал в отношении возвращения США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, подписывает указ и о возвращении в СВПД. После чего открываются возможности как для снятия санкций против Ирана, так и для выхода с ним в формате «5+1» на двухсторонний диалог, что позволит в более благоприятных условиях решать и острые региональные проблемы, включая обеспечение безопасности в Персидском заливе. Второй сценарий: возвращение в СВПД оговаривают новыми условиями, которые охватывали бы ракетную программу Тегерана и его региональную политику. Но реализация такого сценария требует времени и очень серьезных дипломатических усилий, тогда как Западу необходимо спешить. Почему? Дело в том, что в июне в Иране должны состояться президентские выборы, и в случае, если к этому времени Вашингтону и Тегерану не удастся договориться, президентский пост может достаться так называемым консервативным силам, выступающим против налаживания отношений с Западом.

(сс) Gage Skidmore Президент США Джозеф Байден

Так мы переходим ко второй части заявления Зарифа, в котором он уточняет, что «высказывает лишь свое личное мнение», что свидетельствует об обострении политической борьбы в высших эшелонах власти Ирана. Зариф как бы указывает Байдену ту самую планку, на которую нужно ориентироваться его администрации, если есть намерения вернуться в СВПД. Кстати, напомним, что этот план готовился и был осуществлен, когда он был в Белом доме вице-президентом, а сейчас может обозначить какие-то новые возможности сближения с Ираном. В этом смысле ядерное соглашение является важной опорной точкой в выстраивании политики США на всем Ближнем Востоке. Если возвращаться вновь к Зарифу, то вокруг него выстраивается интрига прежде всего на Западе. Так, французское издание Le Figaro предполагает, что на президентских выборах в Иране «умеренному Хасану Рухани будет противопоставлен новый либерально-умеренный лидер Зариф», и призывает Белый дом относиться к такой комбинации с должной серьезностью и не затягивать диалог с Ираном.

Kremlin.ru Глава Ирана Хасан Рухани

Москва также к чему-то готовится на этом направлении, стремясь заполучить новые рычаги давления на Вашингтон, увеличивая дипломатическую поддержку Ирана. Но дальнейший ход событий будет во многом зависеть от того, как Тегеран станет разыгрывать американскую карту и насколько он готов дальше сближаться с Россией. По мнению Байдена, события показали, что курс республиканцев в Иране провалился. Посмотрим, что получится теперь у него.