



Иван Шилов ИА REGNUM C-400

На днях министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара обсуждает поставку второй партии российских С-400. Ранее об этом же говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но с важным уточнением. По его словам, в конце января месяца Анкара и Москва обсудят большой спектр вопросов, в том числе вопросы сотрудничества в военно-промышленной сфере, включая и покупку второй партии С-400.

Тут все не случайно. Напомним, что закупка Турцией первой партии российского комплекса вызвала острые нарекания со стороны США. Все попытки Анкары вывести проблему на уровень какой-нибудь совместной с Вашингтоном комиссии не увенчались успехом. В декабре 2020 года американцы приняли решение ввести санкции в рамках закона CAATSA против Турции из-за закупки С-400 у России. Теперь выходит, что Эрдоган, объявляя о желании приобрести вторую партию, бросает ту же «кость», но уже новой администрации США Джо Байдена. При этом Эрдогану хорошо известно, что Байден, еще будучи кандидатом в президенты США, обвинял члена НАТО Турцию в том, что она действует «не как союзник». Выдвинутый Байденом на должность госсекретаря Энтони Блинкен говорил, что «идея о том, что наш так называемый стратегический партнер на самом деле на одной стороне с одним из наших крупнейших стратегических конкурентов, Россией, неприемлема и это очень, очень серьезная проблема для нас, и это очевидно». По его словам, «нам нужно изучить влияние, которое оказали существующие санкции, а затем определить, нужно ли делать что-то еще».

Энтони Блинкен

Теперь, как видим, Турция первой и сразу, не дожидаясь каких-либо «авансов» с стороны Вашингтона, выставила перед ним очередные С-400, вокруг чего намерена в дальнейшем разворачивать интригу и, как пишет турецкое издание Sözcü, «затягивать в эту «черную дыру» американскую внешнюю политику не только в отношении себя, но и всего Ближнего Востока». Поясним ситуацию. В Турции хорошо знают Байдена, как и он Турцию. С одной стороны, это дает основание некоторым турецким экспертам предполагать, что новая американская администрация станет по-новому выстраивать свои отношения с Анкарой, строить политику с учетом не только своих, но и турецких национальных интересов. С другой, считается, что Байден имеет устойчивые взгляды относительно места Турции в западном альянсе и перспектив переустройства всего Ближнего Востока. По мнению турецкого издания Sabah, речь идет прежде всего об отношении США к решению курдского вопроса. Это издание вспоминает, что Блинкен выступал за вооружение и поддержку Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии, а также возражал против решения Трампа уйти из этой страны. Байден во время руководства международным комитетом Сената США выдвигал идею о разделении Ирака и создании свободного Курдистана, что в перспективе должно было привести и к предоставлению особого статуса курдам уже в Турции.

Как он будет поступать уже на посту президента США, другой вопрос. Но в Анкаре не ждут от него ничего хорошего и потому решили нанести первыми упреждающий символический удар, противопоставляя США сотрудничество с Россией по такому стратегическому вопросу, как противовоздушная оборона. И дело тут не только и не столько в стремлении Турции обеспечить надежную защиту республики от потенциально возможного воздушного нападения, скажем, со стороны Греции (у двух членов НАТО давний замороженный конфликт из-за Кипра), атак израильской авиации или баллистических ракет Ирана. На данном этапе Эрдоган решает все же иные политические и геополитические проблемы, и именно этот факт больше всего нервирует американских военных и политиков. Не исключено, что Байден ответит Анкаре очередной порцией санкций, что также будет вызвано политическими причинами, а не проблемами НАТО, ведь в альянсе есть страна, широко использующая российскую военную технику — Греция. Вопрос в том, пойдут ли США на то, чтобы учитывать интересы Турции или нужно быть готовыми к попыткам Вашингтона создать в этой стране искусственный кризис и преподать урок путем очередного военного переворота?

Nato.int Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Пока же Турция, геостратегически расположенная почти в самом центре важных событий, почувствовала ослабление мирового и регионального влияния американцев и начала вести собственную «игру». Покупка С-400 — это только один из важных элементов комбинации. Ясность наступит не скоро.