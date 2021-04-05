Эксперты Центра развития региональной политики (ЦРРП) совместно с ИА «Национальный эксперт» представили доклад «Бюджеты регионов в 2021 г.: стратегии дефицита». Авторы анализируют расходную и доходную часть бюджетов всех российских регионов в 2021 г., а также фиксируют тот факт, что бюджет большинства субъектов носит дефицитный характер. За основу исследователи взяли принятые в декабре региональными парламентами законы о бюджетах на 2021 г. и плановый период 2022—2023 гг. По мнению авторов доклада, бюджеты всех уровней понесли существенные потери, что связано с незапланированными расходами на здравоохранение и социальную поддержку. По данным Минфина РФ, по итогам 2020 года дефицит бюджетов регионов составил 707 млрд рублей.

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Регионы вступили в эпоху жёсткой экономии

Большинство регионов принимали бюджеты на 2021 г., ориентируясь на режим жесткой экономии, полагают авторы исследования. Падение доходной части бюджетов неизбежно повлекло за собой и сокращение расходов. В качестве одного из факторов, на который местные власти надеются, — повышение мировых цен на нефть. Режим жесткой экономии побуждает глав регионов искать дополнительные пути экономии бюджетных средств, а неопределенность и требования финансовой дисциплины со стороны федерального правительства заставляют воздержаться от дополнительных расходов.

Авторы доклада полагают, что основными статьями расходов региональных бюджетов в 2021 г. являются статьи, направленные на выполнение социальных обязательств и преодоление последствий (медицинских, социальных, экономических) пандемии коронавирусной инфекции. При этом регионам придется существенно сократить траты на благоустройство и инфраструктурные проекты. Также можно ожидать уменьшения объёмов субсидий для производителей.

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Эксперты во многом согласны с такой точкой зрения. Так, директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин отмечает:

«В принципе, уже во многих регионах мы видим, как урезаны расходы по нескольким пунктам. Например, строительство объектов инфраструктуры, то же строительство дорог, ну, и любимое сокращение в регионах — это затраты на функционирование органов государственной власти. То есть зарплата чиновников, сокращение штата и другие мероприятия. Понятно, что в условиях пандемии и в результате последствий от локдауна основное внимание как федеральных властей, так и региональных должно фокусироваться на здравоохранении и восстановлении экономики. Другой вопрос, подумали ли региональные власти, что некоторые сокращённые направления косвенно могут повлиять на борьбу с пандемией? Например, те же дороги влияют на доступность и своевременное получение медицинской помощи, а сокращение численности чиновников может существенно ухудшить доступность государственных услуг. И я думаю, что сокращения бюджетных статей продолжатся».

Руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Алексей Климовский отмечает:

«На данный момент почти 70% субъектов Федерации имеют дефицитные бюджеты с общим «минусом» в 707 млрд руб. (дефицит бюджетов регионов по итогам 2020 года — прим.) Однако маловероятно, что «под нож» пойдут расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией. В первую очередь, урезаются второстепенные расходы, к которым здравоохранение отнести в нынешних условиях не получится никак. Тем более что значительную часть расходов на борьбу с пандемией компенсирует федеральный центр».

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Все надежды на центр?

Авторы исследования особо акцентируют внимание на том, что только пять регионов приняли бюджет с профицитом (Еврейская АО, Марий Эл, Мордовия, Пензенская область, Карачаево-Черкесия), однако все эти регионы дотационные, многие из которых имеют серьезные задолженности. Ещё семь регионов приняли сбалансированный бюджет, в котором доходы равны расходам (Оренбургская область, Удмуртия, Костромская область, Орловская область, Тамбовская область, Омская область, Камчатский край), а вот дефицитный бюджет принят 73 субъектами. Причём среди тех регионов, которые приняли дефицитный бюджет, — все считающиеся наиболее успешными и развитыми (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Башкирия, Татария, «нефтяные» и «газовые» регионы Сибири). Такая ситуация, по мнению авторов доклада, свидетельствует о том, что центр допускает со стороны этих субъектов ведение активной политики по привлечению кредитов и не сомневается в их возможности преодолеть социально-экономические проблемы и выйти на траекторию развития.

Эксперты полагают, что дефицит бюджетов богатых регионов связан с тем, что им есть чем жертвовать. Так, генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов отмечает:

«Профицит бюджетов небогатых регионов — это необходимое условие их финансового выживания. Без этого могут оказаться под угрозой многие социально важные статьи расходов, например на здравоохранение. А у богатых регионов, по мнению федеральных властей, есть что сокращать или временно замораживать, например дорогие и амбициозные проекты вроде новых стадионов, мостов и объездных дорог».

Марат Хамидуллин также отмечает, что профицит бюджета небогатых субъектов — не повод для излишнего оптимизма.

«Страна еще не испытала всех последствий от пандемии, да и непонятно, когда она закончится. Я думаю, регионы в большей степени надеются на поддержку федерального центра, и федеральный центр действительно будет помогать. Люди не должны страдать в сложный период из-за неправильных многолетних действий чиновников», — заключает эксперт.

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В то же время Алексей Климовский отмечает, что бюджетно обеспеченным регионам гораздо сложнее сокращать расходы, так как региональные власти ввиду наличия значимых социальных и политических рисков не готовы к урезанию уже взятых на себя социальных обязательств. Кроме того, развитая сеть социальной инфраструктуры также требует постоянных расходов на своё поддержание. Небогатые регионы в данной ситуации оказываются в не столь сложной ситуации за счёт эффекта низкой базы.

В заключении авторы доклада отмечают, что устойчивые в экономическом плане регионы (Татария, Башкирия, Свердловская, Челябинская области и некоторые другие) намерены применять рециклическую модель развития, которая предполагает принятие бюджетов с большим дефицитом и возможностью в дальнейшем занимать средства в расчете на последующее восстановление экономики. Потенциал восстановления у таких регионов высок, но исключать появление новых субъектов, которые будут стоять на грани банкротства, тоже нельзя.