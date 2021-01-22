Предложение Картофельного союза ввести в ассортимент торговых сетей корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 мм и фасованные по 2,5, 3 и 5 кг — не решает в целом глобально поставленной задачи, а именно вопроса снижения цены на картофель, но расширяет ассортимент и одновременно позволяет выдать статистические показатели, демонстрирующие снижение ценового порога на рынке. В январе Минсельхоз рекомендовал регионам поработать с производителями картофеля для снижения его стоимости. Как пишет РБК, в 2020 году цена на корнеплод в среднем выросла на 40%. Это произошло в том числе из-за снижения урожая на 10%.

Винсент ван Гог. Едоки картофеля. 1855

Картофельный союз в своем письме, направленном в адрес Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союза независимых сетей (СНС), предлагает ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса», предполагая, что это позволит экономить на упаковке до 50%, что в конечном итоге приведет к снижению цен на картофель в магазинах. Идея Картофельного союза ни больше, ни меньше приведет лишь к появлению дополнительного вида в представленной линейке ассортимента торговых сетей.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Уборка картошки

То есть к представленному в продаже торговых сетей мытому — более дорогому картофелю, и, так сказать, грязному — вдвое, может, местами втрое дешевле мытого, а также продаваемому на развес, что тоже дает такому товару некоторые ценовые преимущества перед более дорогим картофелем, добавится мелкий корнеплод, цена которого будет дешевле по сравнению с конкурентами, лежащими на полке магазина. Дешевле — потому как сегодня такой съедобный товар торговыми сетями признается некондицией. Как дела сложатся завтра, когда данный размер корнеплода займет, так сказать, законное место на полке магазинов, вопрос. Общеизвестно, что у торговых сетей есть свои стандарты, уложиться в которые обязаны производители товаров. Это давно является проблемой для российских компаний, но со временем эти вопросы стали разрешимыми. Правда, с теми или иными проблемами фермеры всё-таки сталкиваются. В данном случае, как отмечают в Картофельном союзе, в настоящее время ретейлеры требуют от производителей сортировать и фасовать картофель по размеру. Отмена этого условия, как заметили в одной компании, являющейся крупным производителем корнеплодов, позволит ввести в оборот качественный продукт, который сейчас не попадает в магазины только из-за своих размеров, цена такого картофеля может быть на 15−20% ниже.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Картофель. Овощи

Данное предложение Союза, с одной стороны, кажется вполне безобидным. Однако именно в разрезе снижения цен на продукты — глобально оно не является решением проблемы. Возможно, временным решением. Между тем может так произойти, что цены на сортированный картофель в итоге вырастут еще больше, а под видом «экономкартофеля» покупатель будет вынужден покупать далеко не качественный товар, так как сам по себе термин «эконом» подразумевает: «знали, что брали», «знали, на что шли, и чего тогда сейчас от нас хотите», «не хотите — не берите». Это, конечно, всего лишь предположения. Но жизнь есть жизнь, и она далека от идеальных ситуаций, а появление дополнительного раздражающего фактора может вызвать социальное напряжение.