



Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

Китайский портал Sohu, известный своими пристрастиями к вольным импровизациям событий в мировой политике, особенно в военных вопросах, опубликовал выдержанный в непропорционально оптимистическом духе материал, поведав общественности о «снисходительном» отношении в России к планам США и НАТО захватить Калининград. Таким образом ресурс из Поднебесной прокомментировал исследование одного из американских think tanks, связанных с Пентагоном, из которого был сделан вывод о том, что альянсу хватит двух недель, чтобы овладеть российским анклавом с помощью военной операции. В материале с воодушевлением и ссылкой на ряд российских ресурсов перечисляются различные типы и виды вооружений, прикрывающих Калининградскую область. Это и комплекс раннего обнаружения ракетных пусков, и системы ПВО, и новейшие ракетные вооружения, перекрывающие своей дальностью Европу, особенно эффективные в разрушении инфраструктуры управления войсками противника, и т. д. По мнению авторов, это в достаточной мере обеспечивает оборонительную мощь и делает успех НАТО в такой операции невозможным, чреватым серьезными проблемами для самого потенциального агрессора ввиду развертывания на территории региона еще и танкового соединения Российской армии. То есть оборону дополняет еще и наступательный потенциал.

Что здесь следует сказать? Конечно, отрадно, что китайские товарищи столь высокого мнения о военных возможностях России и ее калининградской войсковой группировки. Другое дело, что очевидна односторонность такого взгляда, раскрывающая, кстати, неоднократно отмеченную поверхностность широких представлений в Китае о военных вопросах, которые — это главная ошибка — очень часто, особенно на любительском уровне, которым отличается Sohu, рассматриваются в отрыве от геополитической составляющей и ситуации на театре военных действий (ТВД). Это не вина китайской стороны, а временные, преходящие трудности с адекватностью восприятия, связанные с отсутствием опыта больших войн и относительной слабостью военной школы. Интерес США и НАТО к Калининградской области, как и к Крыму, общеизвестен и обусловлен исключительной важностью обоих регионов как ключевых форпостов на западном, а Крым еще и на южном, стратегическом направлении. Грубо говоря, спланировать нападение на Россию без учета фактора, в нашем случае, Калининграда невозможно, ибо анклав географически находится на фланге любой наступательной группировки и уже в силу этого обладает большими сдерживающими возможностями. На Балтике Калининград для России — такая же крепость, как Кронштадт во все времена для Петербурга. Для иллюстрации гипотетически представим себе 1941 год с Восточной Пруссией в составе СССР. Чтобы ее хотя бы надежно блокировать, немецкому командованию потребовалось бы до половины соединений из состава группы армий «Север». А возможно, и группе армий «Центр» пришлось бы поделиться своими возможностями так же, как она позже была вынуждена поучаствовать в захвате Киева, находившегося отнюдь не в ее зоне стратегической ответственности. Если же не блокировать, предоставив всё «естественному» ходу событий, неизбежный удар из региона во фланг способен был как минимум сорвать немецкое наступление на Ленинград, а как максимум, скоординировав действия со встречным контрнаступлением с востока, окружить в Прибалтике основные силы группы армий «Север», устроив им «Сталинград» задолго до ноября 1942 года. То есть о стремительном продвижении в Белоруссии, а с ним и о надеждах на блицкриг, командованию вермахта следовало бы позабыть уже в самом начале военных действий; верхом удачи для него оказался бы переход к позиционной войне по типу Первой мировой.

Eurocom.mil Американские и польские солдаты. Польша

Исходя из этого, а также учитывая, что планы нападения на Россию в НАТО не только существуют, но и постоянно совершенствуются, удар по калининградскому региону — не просто приоритет натовского командования, но непременное условие подготовки к большой войне, ее первый, начальный этап. И именно для того, чтобы скрыть эту перспективу, в НАТО непременно попытаются замаскировать соответствующую подготовку информационным прикрытием — будто бы операция в Калининграде всего лишь локальный эпизод, после которого воцарится «мир на вечные времена». Таким образом, и это первое, чего не понимают авторы материала, вопрос о военной безопасности анклавного, а точнее, эксклавного региона, стоит абсолютно серьезно, и всемерная подготовка к военной фазе конфликта ведется не только с российской, но прежде всего с западной стороны. Случайно ли после каждых учений в Прибалтике вооружения, принимавшие в них участие, не выводятся обратно, а складируются на месте? Таким образом создаются, а точнее, воссоздаются, существовавшие в Европе во времена Холодной войны планы скрытой стратегической переброски войск на места, где боевая техника их уже ждет. Целый комплекс ежегодных военных учений, растянутый на три месяца, под общим кодовым названием Autumn Forge с отработкой такой переброски из Великобритании и с континентальной части США тогда проводился. О сложности нынешнего положения вокруг Калининграда говорит и существенное преимущество НАТО в протяженности и доступности коммуникаций, в то время как российской стороне эти коммуникации в случае даже не войны, а блокады региона, которая, скорее всего, будет предшествовать войне и о которой на Западе заговаривали уже неоднократно, придется протягивать исключительно морским путем, причем вдоль побережья прибалтийских республик, входящих в НАТО. Или по воздуху — через преодоление натовской системы ПВО.

Второе. Авторы материала в Sohu попросту не учитывают абсолютно ничего вокруг самого Калининграда, кроме ссылок на публикации о российском «танковом кинжале», дислоцированном в регионе и способном двинуться на Германию. Германия — последняя из стран, которую военное командование НАТО решится использовать в такой военной операции. Во-первых, чтобы не создавать прецедента расширения масштабов конфликта, в котором на первом этапе оно не заинтересовано, и, во-вторых, чтобы не оживлять в памяти исторические параллели. В авангарде операции, помимо сил США, окажутся польские части и соединения и, главное, инфраструктура Польши и Прибалтики, а с российской стороны будут задействованы инструменты военного союза Москвы и Минска. Это автоматически означает, что успех обороны Калининграда, а для России это может быть только оборонительная и ни в коем случае не наступательная операция, если говорить о территории самой области, будет зависеть от связывания наступающей на анклав американо-польской группировки асимметричными действиями, конечно же, против сил, военной и транспортной инфраструктуры альянса в Прибалтике и Польше. И конечно же, ударом с территории Белоруссии, иных вариантов нет, чтобы в этом убедиться, достаточно глянуть на карту. В этом смысле российская 1-я танковая армия, штаб которой развернут к западу от Москвы, окажется куда более важным аргументом, чем калининградская танковая дивизия, которая двинется отнюдь не на Германию, а через территорию Литвы навстречу российской группировке, прорывающей кольцо натовского окружения из Белоруссии. То есть первейшим последствием решения стратегов североатлантического альянса о начале операции станет эскалация военных действий с втягиванием в ТВД всего окружающего Калининград региона, с высокой численностью и плотностью населения, насыщенного разнообразными объектами. В том числе военными, а также опасными. Здесь мы даже не рассматриваем возможное поведение в этой ситуации киевского режима, ибо это выходит за рамки и темы, и даже относительной достоверности рассуждений, и без того наполненных многочисленными неизвестными. Одновременно военные действия неизбежно затронут морское, воздушное и околоземное космическое пространства. Для решения своих задач стороны ожидаемо привлекут стратегическую авиацию и подводный флот; кроме того, они будут стараться вывести из строя привлеченные к обеспечению военных действий орбитальные спутниковые группировки, и для этого могут быть (и будут) задействованы силы и средства, а также точки базирования, весьма далекие от калининградского региона, отстоящие от него на десятки тысяч километров.

Как видим, прогнозируемая динамика событий в случае нападения НАТО на Калининград, значительно отличается от благостной картины, нарисованной фантастами из Sohu. Более того, прописанные в открытой информационной сфере сценарии возможного развития подобного конфликта, по крайней мере те, что отличаются квалифицированной проработкой военных вопросов, так или иначе сходятся в том, что при определенной, достаточно вероятной динамике нельзя исключить эскалации пространственного, количественного измерения в новое, ядерное качество. Поскольку утрата Калининграда для России неприемлема — и сама по себе, как подрыв морально-психологической способности к дальнейшему сопротивлению, и с точки зрения угрозы потери важнейшего европейского плацдарма, ограничивающего реализацию военных амбиций НАТО, на определенном этапе России придется принимать достаточно тяжелое решение. Например, о предъявлении противоположной стороне ультиматума о немедленном и безоговорочном прекращении военных действий, подкрепленного нанесением демонстрационных ядерных ударов, например, по границам территориальных вод стран НАТО в северной Атлантике и на Тихом океане. Как мы понимаем, ситуация в этом случае, а другого выхода может не оказаться, по остроте намного превзойдет Карибский кризис 1962 года и повиснет на волоске перспективы взаимного гарантированного ядерного уничтожения. Так что шапкозакидательский «ура-патриотизм» («малой кровью, большим ударом»), как всегда, имеет мало общего с реальной действительностью.

Mil.ru Военный парад в Калининграде

И последнее. Не вполне понятна чрезмерная ангажированность Sohu возможными военными конфликтами вдалеке от границ КНР, в то время как военная угроза существует, в последнее время сгущаясь, и для самого Китая, будучи отделенной от него Тайваньским проливом. Очень серьезные вызовы создаются откровенно провокационной политикой правящих кругов США, направленной на явочный пересмотр принципа одного Китая и фактическую легализацию контактов официального Вашингтона с сепаратистами из Тайбэя. Последние, со своей стороны, с опасной легкостью идут и на дальнейшее обострение холодного конфликта с материком, и на перевооружение с помощью США своей армии, а порой откровенно провоцируют Пекин вызывающими действиями. Одновременно крупнейший и влиятельнейший в США think tank, объединяющий интересы элит с усилиями научного и экспертного сообщества — Совет по международным отношениям (CFR) — в ежегодном отчете подлил масла в огонь. И вывел на первое место среди угроз военных конфликтов в мире именно противоречия КНР и США из-за Тайваня, угрожающие, по мнению американских аналитиков, «широкомасштабным военным конфликтом».

Не думаем, что с российской стороны было бы корректно обсуждать перспективы такого поворота событий в публичной информационной сфере; для этого существуют другие форматы, замкнутые на определенные механизмы межгосударственных консультаций Москвы и Пекина в кризисных ситуациях. То же и тема Калининграда. Французский премьер-министр времен завершающего этапа Первой мировой войны Жорж Клемансо не случайно говорил, что война — слишком серьезное дело, чтобы полностью доверять его военным, имея в виду, что это уровень стратегического планирования и управления всеми институтами государства, в среде которых армия, вооруженные силы — лишь один из них. Тем менее оснований доверять даже не войну, а обсуждение ее перспектив представителям журналистского сообщества, от этой тематики весьма далеким. Ибо их рассуждения, лишенные профессионализма, в массовой информационной среде, разбирающейся в этом кругу вопросов еще хуже, не могут не восприниматься провокационно и не нагнетать истерии. Вряд ли это то, что всем нам нужно в нынешней напряженной, взывающей к повышенной ответственности обстановке.