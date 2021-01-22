Новым резидентом территории опережающего развития «Забайкалье» (ТОР «Забайкалье») стало ООО «Разрезуголь». Компания, планирующая разработку Зашуланского месторождения каменного угля с ориентиром на страны Азиатско-Тихоокеанского региона как на основного потребителя, наполовину принадлежит фирме с Кипра. ИА REGNUM выяснило подробности о новом резиденте «Забайкалья».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Новый резидент в ТОР

Пресс-служба забайкальского правительства 21 января 2021 года сообщила, что у ТОР «Забайкалье», созданной в июле 2019 года на территории 22 муниципальных районов и двух городских округов Забайкальского края, появился новый резидент. Им стало ООО «Разрезуголь».

Ожидается, что компания организует добычу 5 млн тонн каменного угля ежегодно и создаст 1893 рабочих места. Объём инвестиций в строительство разреза для добычи угля открытым способом оценивается в свыше 20 млрд рублей. Выйти на проектную мощность планируется в 2024—2027 годы. На сегодня готовится проектная документация для строительства угольного предприятия, автодороги и приёмоотправочного парка с углепогрузочным терминалом железнодорожной станции «Зашулан-Угольная». Железнодорожная инфраструктура должна будет обеспечить погрузку и отправку продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

75.ru Добычу каменного угля начнет новый резидент ТОР «Забайкалье»

В сообщении пресс-службы отмечено, что вхождение нового резидента — это «результат совместной работы и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Ильи Акишина и институтов развития Дальнего Востока».

О резиденте и его собственниках

Выбор площадки для бизнеса со стороны компании «Разрезуголь» объясним близостью к промышленным зонам стран АТР, так как именно на них как на основной рынок сбыта и ориентируется компания. И не зря.

Владельцем 50% в ООО является «Нортерн Финикс Энерджи Компани Лимитед» (Northern Phoenix Energy Company Ltd), зарегистрированное на Кипре в сентябре 2012 года. По данным с сайта правительства Забайкалья, кипрская фирма — это «дочка» крупнейшей угольной корпорация Китая — China Energy.

По открытым данным, Китайская энергетическая инвестиционная корпорация (China Energy) создана в ноябре 2017 года в результате слияния China Guodian Corporation и Shenhua Group. На сайте корпорации уточняется, что она выступает ключевым государственным предприятием, находящимся под прямым контролем центрального правительства, и пилотной государственной компанией по инвестированию капитала.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Разрезуголь» учреждено 22 октября 2013 года. С ноября 2020 года оно «прописано» в селе Черемхово Красночикойского района Забайкалья (территория ТОР «Забайкалье»). Уставный капитал актива, где, по открытым данным, на начало 2020 года числилось около 50 работников, составляет 1,642 млрд рублей. С ноября 2017 года его возглавляет Эдуард Иващенко.

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Собственником ООО «Разрезуголь», помимо кипрской фирмы, с ноября 2019 года является ООО «Байкалинвестэнерго». Данная компания создана в Иркутской области в январе 2002 года. По основному виду деятельности специализируется на добыче и обогащении угля и антрацита. Уставный капитал — свыше 4,59 млрд рублей. Директор — Станислав Легенза. Владельцы с 2015 года — Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (Иркутскэнерго) с долей 99,77% и ООО «Торговый дом «Евросибэнерго»

Напомним, до сделки 2019 года «Разрезуголь» частично принадлежал ООО «Компания «Востсибуголь» из дивизиона «Эн+ Груп». Ещё в 2017 году на сайте «Востсибуголь» фигурировала информация об отборе исполнителя для предпроектных проработок с разработкой технической документации на «Строительство погрузочной станции ООО «Разрезуголь» с примыканием к ст. Гыршелун ЗабЖД, Забайкальский край».

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О лицензиях и судах

По данным из сводного госреестра участков недр и лицензий, ООО «Разрезуголь» получило лицензию на разведку и добычу каменного угля на Зашуланском месторождении ещё в 2014 году. Срок её действия — до 31 января 2039 года. Также у компании есть лицензия до 1 января 2035 года на разработку участка №1 на том же месторождении. Она получена в 2015 году.

По данным «Интерфакса», «Разрезуголь» ещё в марте 2018 года выполнил первые поставки угля с месторождения через припортовую станцию Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги, а в 2019 году «Востсибуголь» планировал приступить к строительству разреза на Зашуланском месторождении.

(сс)Petr Adam Dohnálek Здание компании ВостСибУголь

Несколько раз управление Росприроднадзора по региону выдавало ООО «Разрезуголь» предписания, которые оспорить в суде фирма не смогла. В частности, ведомство уточняло, что «в нарушение пункта 10 условий пользования недрами лицензии ЧИТ 02548 ТЭ обществом не обеспечено выполнение требований по охране недр, предусмотренных пунктом 33 Правил охраны недр» «в части геологического обеспечения использования участка недр, включающего опережающую эксплуатационную разведку при ведении работ, опробование горных выработок, осуществление анализов проб».

В суде компания и надзорное ведомство сталкивались неоднократно. Какие-то предписания удавалось отменить, но часть суд оставил в силе.

Помимо этого, в мае 2017 года зампрокурора Забайкальского края в суде оспорил некоторые пункты договоров аренды земельных участков, на которых происходит угледобыча. Например, подпункты «б» пунктов 5.1 двух спорных договоров, в которых заявлялось, что арендатор «имеет право на продление (перезаключение) настоящего договора на условиях, согласованных с арендодателем за один месяц до истечения срока действия договора».