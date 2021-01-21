Высоко Герман Греф сидит, далеко Герман Греф глядит. Не так давно, помнится, зампред Сбербанка Анатолий Попов, говоря о перспективах развития цифровых денег, в частности рубля, предлагал наделить цифровыми свойствами именно безналичные деньги взамен идеи Центробанка сделать цифровой рубль еще одной — третьей — формой денег наряду с уже существующими наличными и безналичными. Напомним, сценариев реализации проекта по внедрению цифровой валюты у ЦБ — четыре, но склоняется он больше — к двум из них. Основной из них — это введение двухуровневой системы при расчетах: когда электронные кошельки физлиц будут находиться в ЦБ, а профессиональные участники рынка — банки — будут своего рода посредниками при расчетах. Таким образом, сохраняется имеющаяся инфраструктура финансового рынка и привычные, так сказать, формы взаимодействия потребителей финансовых услуг с их поставщиками. Однако, по мнению представителей Сбербанка, двухуровневая система может привести к оттоку ликвидности в банках, мол, через три года после появления цифрового рубля, отток ликвидности из банков может составить порядка 2−4 трлн рублей, что, в свою очередь, может привести к росту ставок по кредитам в среднем на 0,5%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герман Греф

Тем временем обращает на себя внимание информация, размещенная РБК, о рекордном с 2016 года росте комиссионных сборов Сбербанка за онлайн-переводы. За 2020 год Сбербанк заработал на комиссиях за переводы и платежи физических лиц 71,1 млрд рублей — это данные отчетности банка по РСБУ на 1 января. В то время как по данным аналитика одного из банков, которые приводит издание, — весь банковский сектор за неполный 2020 год, а именно за девять месяцев, собрал комиссионных доходов по банковским счетам по поручению физических лиц (граждан России и нерезидентов) на сумму — 72,8 млрд рублей. То есть 69,5% этой суммы за этот же период принадлежало Сбербанку.

Дарья Драй ИА REGNUM Офис Сбербанка

Как объясняет такой рывок сам Сбербанк на фоне не только переживаемого всеми пандемийного кризиса, но и при появлении федерального закона о так называемом банковском роуминге в России? Для начала как раз пандемией и объясняет: введение ограничений привело к ускорению роста доли безналичных расчетов. При этом комиссионные доходы от операций физических лиц с наличными в 2020 году, наоборот, снизились — на 42% год к году. Тем не менее это не помешало получить в совокупности, как отметили в банке, рост доходов от платежей и переводов физлиц, включая наличные операции, — в размере 20% за счет роста доли безналичных операций. Основным драйвером роста комиссионных доходов «Сбера» ряд экспертов видят введение новой модели комиссий, которая с избытком компенсировала выпадающие доходы от банковского роуминга. Комиссии за перевод средств с кредитных карт и введение лимитов помогли «Сберу» компенсировать потерю доходов от отмены «банковского роуминга» и подключения к Системе быстрых платежей (СБП), считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. В принципе, об успешности своей, чем-то напоминающей политику мобильных операторов связи по реализации пакетных тарифов, говорил и сам Сбербанк, когда пытался обойти закон о «банковском роуминге» путем введения нового подхода, предполагающего плату за любые переводы на сумму более 50 тыс. руб. в месяц в виде комиссии в размере 1% от размера транзакции, но не более 1 тыс. руб. с перевода или использования подписки стоимостью от 99 до 209 руб. в месяц.

Как бы там ни было, главное, что обращает на себя внимание, — это снижение доли операций с наличными при том-то появлении в обороте дополнительного объема «живых» денег, отмечаемого в 2020 году, а также — рост доли безналичных расчетов, где Сбербанк, конечно, не единоличный лидер, но шансы у других приблизиться сегодня к «звезде» финансового рынка страны — минимальные. И вот, как лидер, в частности по доходам от безналичных расчетов, Сбербанк и подает идею наделить цифровыми свойствами именно безналичные платежи. Далеко Герман Греф глядит.