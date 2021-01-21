



Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Святой престол сухо и сдержанно отреагировал на попытки Баку добиться его поддержки по проблеме Нагорного Карабаха. Как сообщают азербайджанские издания, во время карабахской войны председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде обратился к мировым религиозным лидерам с призывом поддержать «справедливую позицию Азербайджана». УМК получил ответ за подписью заместителя государственного секретаря Святого престола по общим вопросам архиепископа Эдгара Пенья Парры, в котором говорится: «Ваше превосходительство, выражаю вам глубокую признательность за последнее письмо, направленное вами папе Римскому Франциску в связи с ситуацией, сложившейся в Нагорно-Карабахском регионе. Его Святейшество папа Франциск внимательно прочитал ваше письмо и молится за мирное и справедливое решение вопроса во имя благополучия всех народов Кавказа».

До карабахской войны ватиканская дипломатия в Закавказье внешне отдавала приоритет Грузии. Осенью 2016 года в Грузии с двухдневным визитом гостил папа Римский Франциск. Спустя два года с трехдневным визитом республику посетил секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер. А в декабре 2019 года на те же три дня в Тбилиси отправился государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. За месяц до его поездки папа, который, как писал католический портал ACI Stampa, «никогда не скрывал своей особой любви к Илии (предстоятелю Грузинской православной церкви — С.С.)», передал патриарху «через апостольского нунция письмо, в котором выразил надежду на его присутствие в Ватикане спустя 40 лет после его первого исторического визита». По мнению ряда католических изданий, «путешествие кардинала Паролина демонстрировало большое внимание Святого престола» к Грузии. Запрос на это был со стороны Тбилиси.

Kremlin.ru Пьетро Паролин

Накануне визита Франциска занимавший на тот момент пост министра иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе во время встречи с членами Общества католических журналистов назвал поездку понтифика «важным сигналом для региона». Как отмечало Associated Press, Грузия имеет геополитические амбиции, желая, помимо вступления в ЕС, также войти в НАТО, поэтому посещение страны папой «в настоящее время рассматривается в Грузии как попытка правительства завоевать союзников среди католических стран Европы». Что касается отношений с Баку, то тут Ватикан демонстрировал вежливость, благосклонно принимая от азербайджанского руководства знаменитые ковры ручной работы и каспийскую икру. Сложнее обстояли дела с Ереваном с приходом во власть Никола Пашиняна. Новый премьер не обнаружил знаний религиозной политики, дав ассоциировать себя с попытками свергнуть предстоятеля Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II. Помимо того, оппонентом Пашиняна выступил экс-посол Армении при Святом престоле Микаел Минасян, сумевший установить хорошие личные отношения с Франциском и, как говорят, завоевавший деликатесами армянской кухни сердца прелатов в Ватикане.

Многое изменила карабахская война, когда Тбилиси отошел на второй план. Во время нее понтифик призывал к прекращению боевых действия и установлению мира в Нагорном Карабахе. Правда, тональность выступлений папы возмущала определенную часть армянской общественности, особенно за пределами Армении, которая рассчитывала, что Франциск однозначно встанет на сторону Еревана и Степанакерта. Но Святой престол стал обозначать свою позицию только после окончания войны, о прекращении которой было заявлено в совместном заявлении 9 ноября президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна. Побывавший в Ереване в первых числах декабря апостольский нунций в Армении и Грузии архиепископ Жозе Авелино Беттанкур в интервью католическому порталу Aci Stampa назвал это заявление лишь началом мирного процесса, которое оказывается «трудным и шатким из-за всего, что осталось нерешенным». Нунций выразил уверенность, что ведущую роль в урегулировании должна сыграть Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Франция и Россия.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США

Это было, конечно, не то, что хотели бы получить от Святого престола азербайджанские власти. Потому что вовлечение Вашингтона и Парижа в карабахские переговоры, скорее всего, позволило бы армянам отыграть за дипломатическим столом у Баку многие утраченные вследствие военного поражения позиции. При этом Ватикан спустя пару недель после визита в Ереван архиепископа Беттанкура дал понять о своих контактах с Москвой. 31 декабря апостольский нунций в Ливане архиепископ Жозеф Спитер посетил предстоятеля Киликийского католикосата католикоса Арама. Как сообщила после канцелярия католикосата, он «проинформировал Его Святейшество о том, что Ватикан следит за развитием событий в Карабахе, постоянно поддерживая связь с российской стороной». Однако до сих пор ничего не известно о визитах в Баку апостольского нунция в Турции и Азербайджане архиепископа Пола Рассела или каких-то его заявлениях на эту тему. Вряд ли такое можно интерпретировать в пользу азербайджанского руководства. Тем более после того, как президентом США был избран демократ Джо Байден, от администрации которого ожидают возвращения Вашингтона в Закавказье.

Приход Байдена был очень позитивно оценен в Ватикане, который рассчитывает на сотрудничество с Белым домом по ряду направлений международной политики. Эти ожидания даже заставили государственный секретариат Святого престола, как пишет портал Catholic News Agency, задержать публикацию официального заявления Конференции католических епископов США (USCCB) по случаю инаугурации, чтобы отредактировать его (известно, что руководители USCCB не являются поклонниками нового президента). Это значит, что для администрации Байдена по Закавказью может стать значимой позиция Ватикана, бой за симпатии которого у бакинских ковров выигрывает армянская долма.