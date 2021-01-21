До 1 февраля 2021 года правительство РФ должно доработать проект единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года, уточнив целевые показатели «с учётом их фактических значений по итогам 2020 года». Ответственным за это президент РФ Владимир Путин, в рамках выданного пакета поручений, назначил главу правительства Михаила Мишустина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

ИА REGNUM, проанализировав данные проекта «Госрасходы», запущенного Счётной палатой РФ, составило топ крупнейших получателей субсидий по нацпроектам, с которыми соглашения были подписаны в 2020 году.

Напомним, в ноябре 2020 года Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении бюджетной дисциплины при реализации национальных проектов.

government.ru Михаил Мишустин

Нацпроект «Культура»

По данным сайта «Госрасходы», по национальному проекту «Культура» за годы реализации было заключено 1564 контракта, а также выделено 1206 субсидий, из которых 778 — на обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»). Также 270 субсидий выделили по линии «Творческие люди» (создание условий для реализации творческого потенциала нации), а 158 — в рамках подраздела «Цифровая культура» (цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры).

В 2020 году самая крупная субсидия в рамках нацпроекта «Культура» оценивается в 9 млрд рублей. 16 января 2020 года Росмолодежь, как один из распорядителей средств, заключила договор о предоставлении субсидии «на деятельность по оценке общего состояния, тенденций и перспектив развития информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», выявления проблем развития сети «Интернет» и разработке путей их преодоления». Выплаты разделены на несколько лет — по 3 млрд рублей ежегодно. Получателем стала автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета».

Для оценки результативности реализации задач брались такие параметры, как количество размещённого контента в Интернете, количество просмотров, в том числе контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

По данным ЕГРЮЛ, АНО «Институт развития интернета» учреждено в сентябре 2014 года. Учредители — фонд развития интернет-инициатив (его учредитель — созданное правительством РФ «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»), региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), а также союз профессионалов, содействующих развитию медиакоммуникационной отрасли «Медиа-коммуникационный союз» (учредители — девять юрлиц, включая крупных сотовых операторов, например, МТС) и Ассоциация электронных коммуникаций, которая была создана 15 юридическими и физическими лицами.

В мае 2020 года в список учредителей института добавилось Министерство науки и высшего образования РФ.

Нацпроект «Цифровая экономика»

По этому нацпроекту, реализуемому с 2018 года, больше всего контрактов было заключено по направлению «Цифровое государственное управление» — 891, а субсидий выделено больше всех по линии «Кадры для цифровой экономики» — 1273.

Лидером по размеру выделенной субсидии в 2020 году стало федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие», созданное распоряжением правительства РФ в 2012 году. С ним 20 января 2020 года контракт на 14 926 630 100 рублей заключил Судебный департамент при Верховном суде РФ — на оказание государственных услуг. Соглашение действует до 31 декабря 2022 года.

Нацпроект «Образование»

За последние пару лет больше всего контрактов было заключено по направлению «Современная школа» — 2614, а выделено субсидий — по направлению «Успех каждого ребенка» (1549 из 5302). Больше всех средств по нацпроекту, по данным сайта «Госрасходы», получило министерство образования и науки Чечни — свыше 25,102 млрд рублей или 5,38%.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

По итогам 2020 года самая крупная субсидия была выделена АНО «Россия — страна возможностей». Соглашение о выделении 4,131 млрд рублей 5 февраля 2020 года с организацией подписала Росмолодёжь. Срок действия договора истёк 31 декабря 2020 года. Среди направлений расходования бюджетных средств — создание и эксплуатация подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерская управления «Сенеж»), проведение на базе «Сенежа» образовательных мероприятий, в том числе мероприятий проектов платформы «Россия — страна возможностей».

По данным ЕГРЮЛ, АНО «Россия — страна возможностей» учреждена в июне 2018 года управлением делами президента РФ. Руководитель — Алексей Комиссаров. В ЕГРЮЛ, за Комиссаровым числятся доли в ООО «Тверской лакокрасочный завод» и ООО «АРС» (оптовая торговля лакокрасочными материалами).

Нацпроект «Жилье и городская среда»

За 2018—2020 годы самым крупным получателем средств была госкорпорация — Фонд содействия реформированию ЖКХ, получившая 39,03% от общего объёма, что составляет 117,298 млрд рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилой дом

Чаще всего контракты по этому нацпроекту заключались по направлению «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» — 1424, а субсидии выделялись на «Формирование комфортной городской среды» — 1246.

В 2020 году самое крупное соглашение на выделение субсидии было подписано 17 апреля 2020 года с министерством ЖКХ Башкирии. 319,5 млн рублей были выделены на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Соглашение о субсидии действует до 31 декабря 2024 года.

Нацпроект «Экология»

За 2018—2020 годы больше всего контрактов по этому нацпроекту было подписано по линии «Сохранение лесов» — 1202, а субсидий выделено по направлению «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» — 241. Самым крупным получателем средств за эти годы стало ГУП «Коммунальные системы Московской области» — более 12,791 млрд рублей (6,64%).

За 2020 год лидером по размеру выделенной субсидии является федеральное государственное водохозяйственное бюджетное учреждение «Центррегионводхоз» (ФГБВУ «Центррегионводхоз»), с которым соглашение 10 января 2020 года на сумму 9 451 084 600 рублей заключило Федеральное агентство водных ресурсов России. Срок действия ограничен 31 декабря 2022 года. Известно лишь, что средства выделены на выполнение государственного задания.

Нацпроект «Производительность труда»

За 2018—2020 годы реализации этого нацпроекта наибольшее число и контрактов, и соглашений о субсидиях было подписано по линии «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» — 813 и 627 соответственно.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий

Более 35% от объёма средств за это время получила АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» — более 8,706 млрд рублей.

В 2020 году самое крупное соглашение было подписано на выделение 1,838 млрд рублей. Его подписали Минэкономразвития РФ и получатель субсидии — ФГБОУ «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации». Срок действия составил один год и истёк 31 декабря 2020 года. Средства выделялись для реализации «мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке».

Нацпроект «Здравоохранение»

Чаще всего по данному нацпроекту в 2019—2020 годы контракты подписывались по направлению «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» — 3648, а соглашения о субсидиях по направлению «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» — 2075. Наибольший объем средств выделен минздраву Саратовской области — более 11,89 млрд рублей (1,72%).

В 2020 году самое крупное соглашение было подписано 22 января с ФГАОУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава РФ на сумму 10 567 953 539 рублей со сроком действия до 31 декабря 2022 года. Известно лишь, что средства будут потрачены на оказание государственных услуг.

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова rsmu.ru

Нацпроект «Демография»

За годы реализации проекта чаще всего контракты и соглашения о субсидиях заключались по линии «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» — 8930 и 2620 соответственно. Более 24,1 млрд рублей (2,4%) за это время получил департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

В 2020 году самое крупное соглашение 10 января подписало Минспорта РФ с ФГАУ «Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий» на выполнение госзадания. Сумма составила 4 065 107 600 рублей, срок действия договора — 31 декабря 2022 года.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги (БКАД)»

Наибольшее число контрактов и соглашений о субсидиях за время реализации дорожного нацпроекта было заключено по линии «Дорожная сеть» — 4242 и 103 соответственно. Более 20,1 млрд рублей (3,02%) за это время получило федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт».

За 2020 год лидером по размеру выделенной субсидии является ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». 6 июля 2020 года Минтранс РФ подписал с ним соглашение на 13 880 200 000 рублей сроком до 31 декабря 2022 года. Результативность реализации пунктов соглашения оценивается по количеству автобусов, трамваев, троллейбусов, переданных в тот или иной регион по договорам лизинга.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Минтранс РФ

По данным ЕГРЮЛ, ГТЛК учреждена в ЯНАО в 2001 году. Единственным акционером является Российская Федерация.

Нацпроект «Наука»

Судя по количеству контрактов и соглашений на выделение субсидий, ставку в научном нацпроекте делали на сферу «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» — 28 и 511 договоров соответственно. Почти 25% от суммы по нацпроекту за эти годы получил «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» — 23,672 млрд рублей.

В 2020 году самое крупное соглашение заключили с ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 24 ноября на сумму 4,51 млрд рублей. Она указана как средства на капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности РФ и приобретение объектов недвижимости в госсобственность. В карточке соглашения уточняется, что речь идёт о создании приборной базы реакторного комплекса «ПИК».

Нацпроект «Комплексный план — Транспортная инфраструктура»

За эти годы чаще всего контракты и соглашения о субсидиях подписывали по направлению «Коммуникации между центрами экономического роста» — 494 и 15 соответственно. Крупным получателем средств, на которого пришлось более 28% от общего объёма, была госкомпания «Российские автомобильные дороги» — более 358,988 млрд рублей.

Russianhighways.ru Дорога

Лидером по стоимости заключённого с ним в 2020 году соглашения стал минтранс Красноярского края. Субсидия ему выделена 21 августа (срок действия соглашения — до 31 декабря 2022 года). Её размер составляет 2 553 085 000 рублей. Средства выделены на «развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство (МСП)»

По данным сайта «Госраходы», по этому национальному проекту контракты чаще всего подписывали по разделу «Популяризация предпринимательства» — 216, а соглашения о субсидиях по линии «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» — 1543.

Наибольший объём средств за время действия нацпроекта был выделен АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (МСП) — 10,78 млрд рублей (6,43% от общего объёма).

В 2020 году самое крупное соглашение заключили всё с той же корпорацией МСП 28 мая, выделив 7,372 млрд рублей. Результативность оценивалась по объёму гарантий, выданных корпорацией российским кредитным организациям. Срок действия соглашения — до 31 декабря 2024 года.

Данных по 13-му нацпроекту — «Международная кооперация и экспорт» — на портале «Госрасходы» пока нет.