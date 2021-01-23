



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Итоги саммита ЕС в Брюсселе, где Польша и Венгрия согласились, наконец, поддержать проекты бюджетов Евросоюза на 2021 — 2027 годы и Фонда восстановления экономики после коронавируса, в свой актив поспешили записать как председательствующий ныне в Европейском союзе Берлин, так и Варшава. Как заявляют в Польше, ЕС пошел на «уступки».

Польские и венгерские власти протестовали против увязывания выделения европейских грантов с новым механизмом верховенства права. Правящий лагерь в Польше во главе с партией «Право и Справедливость» прибегал к очень острой риторике. Глава PiS Ярослав Качиньский в одном из интервью даже сравнил ЕС с СССР и вовсе не в пользу первого. Еще более воинственные заявления сделали представители союзной партии «Солидарная Польша» во главе с генеральным прокурором и министром юстиции Збигневом Зёбро, который давно и последовательно пытается свергнуть польского премьера Матеуша Моравецкого. Поэтому перед Качиньским стояла трудная задача. Ему надо было, с одной стороны, не дать Зёбро развалить правящий лагерь, что привело бы к потере большинства в Сейме, а с другой стороны, создать впечатление победы «Права и Справедливости» над «ненавистными брюссельскими бюрократами», лишающими Польшу ее суверенитета и независимости.

Gov.pl Збигнев Зёбро

Первую часть игры председатель PiS пока что выиграл. Хотя «Солидарная Польша» и заявила, что увязывание выделения европейских грантов с новым механизмом верховенства права никуда не делось, а обещание со стороны ЕС не применять его по политическим и идеологическим причинам носит необязательный характер, возможностей для маневра у сторонников Зёбро мало. Качиньский продемонстрировал, что по-прежнему остается политиком номер один, и он единственный, кто владеет искусством сдерживания своих противоречивых союзников по правящему лагерю. Если представители «Солидарной Польши» выйдут из коалиции, они тем самым сыграют на руку оппозиции, которая подталкивает их к такому шагу. Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, личный противник Качиньского, в эфире TVN24 заявил, что «Право и Справедливость» в обмен на 770 миллиардов злотых согласилась с «возможностью значительного ограничения суверенитета», а значит Зёбро прав.

Но это не та «похвала», в которой сейчас нуждается генеральный прокурор. Ему нужно выигрывать войну интерпретаций произошедшего на саммите ЕС, что будет сделать довольно сложно. Вряд ли Зёбро поддержит основной массив партийной прессы и государственные издания, контролируемые правительством, прежде всего, «первая кнопки», телеканал TVP. Однако означает ли это, что у Качиньского не будет проблем со второй частью игры? Не факт. Фактически судьба польского правительства теперь зависит от Брюсселя. Если по каким-то своим причинам ЕС решит применить против Варшавы механизм верховенства права, это будет означать торжество Зёбро, утверждавшего о том, что Моравецкого «обманули». Помимо того, уже сейчас отдавать выигрыш PiS не собираются немецкие издания, на которые ориентируется польская оппозиция.

Два «тигра», Польша и Венгрия, стали ковриками перед кроватью, иронизирует Frankfurter Allgemeine Zeitung, им был преподан самый важный урок: рычагом в ЕС по-прежнему остаются деньги, Польша ослабла в коленях, когда 25 человек в Брюсселе вслух рассуждали о Фонде реконструкции экономики. «Найденный сейчас компромисс на самом деле является капитуляцией национал-популистов из Будапешта и Варшавы», — констатирует Die Zeit. По мнению газеты, заявления Будапешта и Варшавы о своем «успехе» являются лишь частью игры. Но «не позволяйте этому обмануть вас, единственная уступка, на которую пошли страны ЕС — это отсрочка. Только после того, как Европейский суд рассмотрит механизм верховенства права, он должен вступить в силу. Сам юридический текст остается без изменений». Компромисс с Будапештом и Варшавой вызван тем, объясняет Der Spiegel, что «мы», в частности немцы, извлекаем огромную выгоду из расширения на восток, Польша и Венгрия — огромные рынки сбыта». К тому же их работникам можно платить меньше, чем «механику в Штутгарте».

Sejm RP Ярослав Качиньский (слева), Виктор Орбан, Матеуш Моравецкий в Будапеште

В этой ситуации опытный венгерский премьер Виктор Орбан начал дистанцироваться от «победы» над ЕС, приписывая главные заслуги своему польскому коллеге. «Поздравляю, Матеуш (Моравецкий — С.С.), — сказал он во время выхода к прессе после саммита. — Бедный Матеуш, потому что он, наш лидер в Вышеградской группе, взял на себя лидерство в июле. Матеуш, честно скажу, вы и дальше будете страдать. Об этом сказала Ангела Меркель, впереди еще один шаг — ратификация национальными парламентами». Орбан может позволить себе шутить, у него в Венгрии все под контролем. Что касается Польши, то правящей партии до и во время обсуждения вопроса в Сейме придется немало постараться, чтобы консолидировать свои ряды, а значит, надо будет снова укрощать Зёбро.