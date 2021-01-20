Одно из интереснейших мест Архангельской области, широко известное в мире, но малопосещаемое, — деревня Норинская Коношского района Архангельской области. Здесь с 1964 по 1965 год — в ссылке за «тунеядство» — жил и работал пастухом в совхозе поэт Иосиф Бродский. По мнению многих, гениальным поэтом Бродский стал именно здесь.

Вельский краеведческий музей Проведение ремонтных работ на Доме-музее И.А. Бродского 19 августа 2020 г

Интерес к этим местам мировой, но развитием Норинской надо заниматься: отремонтировать дорогу от Вельска до Няндомы, построить хорошую гостиницу, оборудовать в узнаваемых, по стихам Иосифа Александровича, окрестностях туристические тропы, организовать действующий круглый год литературный фестиваль, создать поселок почитателей поэта с продажей участков и предложением купить новую или 100-летнюю избу. Создание дома-музея, — конечно, «динамика положительная», главное, не останавливаться. Что происходит в деревне Бродского, ИА REGNUM рассказала Арина Баландина, научный сотрудник Вельского краеведческого музея.

Владимир Станулевич: Напомните читателям, как Бродский оказался в Норинской?

Арина Баландина: В 1961 году был издан указ Президиума Верховного Совета РСФСР об усилении борьбы с лицами, ведущими «антиобщественный, паразитический образ жизни». А 29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» вышла статья «Окололитературный трутень», в которой Бродского назвали тунеядцем, хотя в то время он уже зарабатывал, публикуя детские стихи и делая переводы. Бродского арестовали в феврале 1964 года и судили без предварительного следствия. Суд отправил его на психиатрическую экспертизу. Бродский получил заключение врачей, что он трудоспособен и к нему могут быть применены меры административного порядка. Поэта приговорили к пяти годам ссылки в отдаленной местности с привлечением к труду. После пересыльных тюрем в Вологде и в Архангельске его доставили в поселок Коношу, где устроили работать на лесозаготовках. Позже Иосиф Александрович нашел неподалеку деревушку Норинскую, название которой было созвучно с фамилией жены его друга Евгения Рейна — Наринская, и прибыл туда в конце марта — начале апреля 1964 года.

Владимир Станулевич: Знатоки поэзии говорят, что Бродский как гениальный поэт состоялся в Норинской, Вы согласны?

Арина Баландина: Мне кажется, ссылка стала переломным временем для Бродского не только в жизни, но и в творчестве. Слабый духом человек мог полностью уйти в себя, замкнуться, перестать писать. Ведь ссылка — это ограничение свободы, переселение в отдаленную местность, тяжелый физический труд… Но в Бродском, наоборот, ссылка пробудила творческие силы. Природа северного края, жизнь в деревне вдохновляла его, а обстановка вокруг заставляла сконцентрироваться на творчестве. Достаточно вспомнить, что именно в Норинской поэтом было написано более 150 стихотворений, часть которых позже была опубликована. В газете «Призыв», редакция которой находилась в поселке Коноша, Иосиф Александрович опубликовал два стихотворения «Тракторы на рассвете» и «Осеннее».

Вельский краеведческий музей Мемориальная комната И.А. Бродского в летней избе после ре-экспозиции.​​​​​​​

Владимир Станулевич: Как Вы оцениваете политическую позицию Бродского, в частности подписание заявления за роспуск Советского Союза?

Арина Баландина: Насколько мне известно, Бродский не вступал в политические партии, не участвовал ни в каких общественно-политических мероприятиях. А то, что он подписал заявление за роспуск Советского Союза, это его право. Лучше иметь свое мнение, чем не иметь, и не нам его судить.

Владимир Станулевич: Его политическая позиция, когда-то бесспорная, оказалась сейчас, когда Россия переоценивает события 1990-х и Перестройку, под критикой. Политическая позиция Бродского и его поэзия неразрывны или их можно рассматривать по отдельности — одну без другой?

Арина Баландина: Я отвечу цитатой Бродского из его Нобелевской лекции: «По крайней мере, до тех пор, пока государство позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства».

Владимир Станулевич: Когда и кому пришла идея сделать в Норинской музей?

Арина Баландина: К началу 2000-х годов дом, в котором когда-то жил опальный поэт, находился в аварийном состоянии — провалившиеся крыша, пол и потолок зимника, запущенный интерьер хозяйской избы, протекающая кровля двора и разбитые окна. От времени он буквально врос в землю. Коношская общественность в лице журналистов газеты «Коношский курьер», работников Коношской центральной районной библиотеки забила тревогу. Идея выкупить дом возникла, когда Коношской библиотеке присвоили имя И. А. Бродского, но долгое время не удавалось найти общий язык с хозяйкой дома. И только в декабре 2012 года дом был выкуплен Аллой Васильевной Валуйских при финансовой поддержке губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова и передан в безвозмездное пользование некоммерческому партнерству «Норинская» под руководством главного редактора газеты «Коношский курьер» Любови Николаевны Чеплагиной. Активное участие в создании музея принимал председатель Санкт-Петербургского фонда создания музея Иосифа Бродского Михаил Исаевич Мильчик.

Вельский краеведческий музей Посещение Дома-музея Бродского другом Иосифа Александровича – Михаилом Мильчиком. Слева направо: Баландина – науч. сотр. Вельского краеведческого музея, Мильчик – искусствовед, член Союза архитекторов России, друг Бродского, Березина – директор Вельского краеведческого музея

Владимир Станулевич: Говорят, что изба, в которой сейчас музей поэта, не настоящая, а привезена из Вологодской области? Правда ли?

Арина Баландина: Нет, это не так. Согласно проекту реставрации, подготовленному архитектором-реставратором высшей категории Ириной Леонидовной Воиновой (Санкт-Петербург), дом был раскатан на четыре стороны по бревнышку. Да, некоторые бревна сгнили и действительно были заменены на целые, взятые из выкупленной избы тех же лет постройки. Удалось сохранить около 70% подлинных бревен.

Владимир Станулевич: Слава Бродского так велика, что в Норинской можно сделать большой культурно-туристический центр. Но, проезжая через деревню в 2018 году, я в 17 часов встретил закрытые избы, где жил Бродский, никто ничего не показал. Кто занимается сейчас этим проектом?

Арина Баландина: Деревня сейчас нежилая, в ней мало кого можно встретить. Дом-музей был открыт 8 апреля 2015 года и работал по предварительной записи. В апреле 2020 года его передали в государственную собственность, и он был закреплен на праве оперативного управления за Вельским краеведческим музеем имени В. Ф. Кулакова. Теперь музей открыт для индивидуальных посетителей круглый год в понедельник, среду, пятницу и субботу с 10:00 до 14:00. Экскурсии проводятся по предварительной записи, как из Коноши, так и из Вельска. Приезжайте, всё покажем, всё расскажем!

Вельский краеведческий музей На фото слева направо: Березина – и.о. директора Вельского краеведческого музея, Терехина – основатель Коношского краеведческого музея, Веревкина – ст. науч. сотр. Вельского краеведческого музея, Баландина – науч. сотр. Вельского краеведческого музея, Реутов – глава МО Коношский муниципальный район

Владимир Станулевич: Что задумано, что осуществляется, когда будет сделано? Вокруг Норинской, даже в Коноше, нет достойной туристической инфраструктуры. Нет гостиницы, ресторана, способного принять иностранцев, дорога, ведущая от Вельска в Коношу через Норинскую, местами ужасная. Всё это запланировано или останется на том же уровне что и сейчас?

Арина Баландина: С момента передачи Дома-музея И. А. Бродского Вельскому музею выполнен большой объем работ. Летом проведен ремонт кровли и сделано утепление летней избы, здание поставлено на охрану, мемориальные предметы приняты в фонды музея, выполнена наружная реклама, прошел ряд встреч с людьми, лично знавшими Бродского, проведена реэкспозиция, подготовлено и проведено два мероприятия, проводятся экскурсии. В ближайшее время будут выполнены необходимые противопожарные мероприятия, а также смонтировано электрическое освещение в летней избе и на повети. В этом году мы планируем также провести маркетинговое исследование, по результатам которого будет разработана концепция развития Дома-музея И. А. Бродского. В 2022 году планируется провести международную конференцию, посвященную 35-летию вручения Иосифу Александровичу Нобелевской премии по литературе. Что касается дороги, то участок Вельск — Коноша входит в список объектов, запланированных к реализации ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2023 году. Есть надежда, что дорога будет приведена в надлежащее состояние. К слову сказать, в начале января Дом-музей И. А. Бродского посетил турист из Красноярска. Не всё так плохо, как кажется.

Владимир Станулевич: Кто помогает проекту музея материально? Кто из близких поэта? Кто во власти?

Арина Баландина: С апреля 2020 года музей находится в собственности Архангельской области, соответственно, теперь у Дома-музея И. А. Бродского есть стабильное финансирование, штатный сотрудник. Во многом помогает Михаил Исаевич Мильчик, который организовал встречи с друзьями Бродского. Ирина Леонидовна Воинова, архитектор-реставратор высшей категории (г. Санкт-Петербург), курирует все реставрационные работы, проводимые в доме. По многим вопросам мы взаимодействуем с учреждениями культуры пос. Коноша. Как говорится, дорогу осилит идущий…