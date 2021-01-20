18 и 19 января правительство Джузеппе Конте получило вотум доверия от обеих палат парламента Италии. В нижней палате было получено абсолютное большинство голосов, в Сенате — большинство относительное (156 голосов «за» вместо необходимых для абсолютного большинства 161).

Presidenza del Consiglio dei Ministri Джузеппе Конте

Основанием для вопроса о доверии стал выход из правящей коалиции партии Маттео Ренци. Формально Ренци лишь вывел министров из состава правительства. Но по сути коалиция лишилась той самой партии, которая обеспечивала ей минимальный перевес в обеих палатах. Для получения вотума доверия пришлось вести ситуативные переговоры с «нейтральными» парламентариями.

Нынешняя коалиция была сформирована в сентябре 2019 года. Прежде в течение полутора лет Италией управляли популисты из «Движения 5 звезд» и «Лига» Маттео Сальвини. Рейтинг Сальвини рос, и он требовал, чтобы это конвертировалось в рост влияния внутри правительства. Популисты отказались. Правительство было распущено.

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

К удивлению наблюдателей, это не привело к досрочным выборам. Казалось, новой коалиции в тогдашнем парламенте взяться было неоткуда. Единственным формально возможным вариантом было объединение популистов с леволибералами, которые всегда называли друг друга злейшими врагами. Однако объединение «оппонентов» состоялось.

Из альянса популистов, которые выиграли выборы 2018 года под лозунгом «Долой старый истеблишмент» (то есть либералов), и либералов, которые годами твердили, что популизм — зло, ничего хорошего не получилось. Коронакризис, разразившийся через 4 месяца после формирования коалиции, показал это весьма наглядно.

Ввиду невозможности получить власть никаким иным путем либералы и популисты запрягли себя в одну упряжку, но пререкались по каждому крупному и мелкому вопросу — в то самое время, когда стране, получившей удар эпидемии, лишившейся туристов и изрядной доли ВВП, как никогда было нужно сильное и решительное правительство.

Первым не выдержал Ренци. Некогда именно он помог состояться этому объединению популистов с либералами. Потом он покинул состав бастиона либералов — Демократической партии, создал собственную фракцию и получил в правительстве «золотую акцию»: Ренци не контролировал и 5% голосов, однако без него ни одно решение не могло было быть принято.

Presidenza della Repubblica Маттео Ренци

Мнения наблюдателей о том, с какой целью Ренци инициировал правительственный кризис в разгар эпидемии, расходятся. По его собственной версии, ему надоело голосовать за решения, которые он не поддерживает. По версии оппонентов, Ренци требовал еще больше бонусов за свою золотую акцию и в конце концов получил отказ. Так или иначе развод состоялся.

Формально рано еще говорить о том, что Италией продолжит управлять прежнее правительство. У президента страны Серджо Маттареллы по-прежнему есть право объявить о проведении досрочных выборов, а равно и позволить другим партиям (то есть правой оппозиции) попробовать собрать коалицию. Но после «успеха» Конте в парламенте этот сценарий не кажется вероятным.

Итог неутешителен.

До января 2021 года Италией управляло двусмысленное правительство идеологических оппонентов, объединившихся с целью не допустить к власти имеющих рейтинговое большинство правых — или, по официальной формулировке, альянс патриотов, спасающих Италию от авторитарных евроскептиков.

После января 2021 года управлять Италией, вероятно, будет и двусмысленное, и слабое правительство идеологических оппонентов, не имеющих твердого большинства в парламенте и вынужденное долго договариваться сначала между собой, а потом и с остальными по каждому отдельному вопросу — с предсказуемыми последствиями для качества управления в разгар кризиса.

Здание парламента Италии

Впрочем, слабость национального правительства — необязательно негативная его черта. Если, к примеру, конечная цель — в еще большей степени лишить третье крупнейшее государство ЕС суверенитета, то всё движется в правильном направлении. Еврокомиссары будут и медиаторами споров, и тем авторитетом, к которому будут прибегать все стороны.

Правые оппозиционеры в дни голосований в обеих палатах парламента не сдерживались в форматах и объемах критики. Маттео Сальвини говорил, что у этого правительства нет иной цели, кроме как не пустить во власть правых. Лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони — что раньше партии выбирали премьера, а теперь всё тот же премьер подбирает себе новые партии.

В правительстве, в свою очередь, упирали на недопустимость менять коней при пандемии. На идеологическом же уровне — призывали «всех депутатов доброй воли» сплотиться вокруг европейских ценностей, иначе всё пропало. Правые никогда не говорили о намерении вывести Италию из ЕС, но мифам и пропаганде факты, как известно, не требуются.

Очередные выборы в Италии должны пройти весной 2023 года. Едва ли нынешней коалиции удастся продержаться так долго. Но так или иначе либералы постараются не допустить во власть граждан с консервативной системой ценностей, сторонников расширения национального суверенитета. В помощь им — почти все крупнейшие СМИ, хором поющие за либералов.

European Parliament Джузеппе Конте выступет в Европарламенте

Зависимость Италии от Евросоюза и евробюрократов тем временем только возрастает. Брюссель по случаю коронакризиса намерен «помочь» Риму кредитными миллиардами, которые стране с госдолгом в 156% ВВП отдавать будет нечем. Смягчать условия возвращения долгов, а также закрывать глаза на нарушения иных правил в ЕС будут при условии политического послушания.

И даже если выборы 2023 года выиграют «суверенные консерваторы» Маттео Сальвини и Джорджа Мелони — что сегодня кажется более чем вероятным — они сразу окажутся связанными: по рукам — злобно настроенной пропагандой, по ногам — брюссельским счетчиком.

Таков, во всяком случае, леволиберально-популистский замысел.