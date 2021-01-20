Российские СМИ сообщили о позиции премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о том, что «предметом переговоров России и Японии является вопрос принадлежности Курильских островов». По информации РИА Новости, выступая в парламенте, он вновь подтвердил, что суверенитет Японии распространяется на все четыре «северных острова» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

В ходе сегодняшних дебатов в парламенте премьеру был задан вопрос от оппозиции: правда ли, что переговорам с Россией был дан «красный сигнал»? На что Суга ответил: «Во время телефонного разговора на высшем уровне в сентябре прошлого года президент Путин коснулся вопроса о продолжении диалога о мирном договоре. Так что указание на красный свет светофора попадает мимо цели… Предметом переговоров о мире является принадлежность всех четырех островов». Другими словами, японское правительство, игнорируя внесение в Конституцию РФ положения о запрете на отчуждение любых российских территорий, намерено на переговорах с российским правительством добиваться в первую очередь «возвращения» Японии законно принадлежащих России южных Курильских островов и омывающих их экономических зон.

内閣官房内閣広報室 Ёсихидэ Суга

Незадолго до заявлений Суги министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги также в парламенте сообщил о намерении своего правительства последовательно работать над реализацией проектов в рамках совместной с Россией хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. «Мы последовательно работаем над реализацией совместной (с Россией) хозяйственной деятельности на четырех северных островах, а также над гуманитарными проектами для их бывших жителей, — сказал глава внешнеполитического ведомства. — Будучи ответственными за переговорный процесс, мы работаем над его продвижением в соответствии с курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора [с Россией], следуя достигнутым в 2018 году в Сингапуре договоренностям». Министр также заявил о необходимости «тесного взаимодействия России и Японии не только на уровне глав государств, но и внешнеполитических ведомств для решения вопроса о «северных территориях». То есть и премьер, и министр иностранных дел намерены продолжать навязывать правительству РФ переговоры о признании суверенитета Японии на российских островах, что рассматривается в Токио как непременное условие подписания давно ставшего анахронизмом и России не нужного «мирного договора».

Ссылки министра Мотэги на «сингапурские договоренности» о том, чтобы основываться на переговорах на допускавшую при определенных условиях передачу Японии лишь Малой Курильской гряды (островов Шикотан и Хабомаи) Совместную декларацию 1956 года, перечеркиваются его же заявлением о том, что Токио не приемлет уступку Японии только этих островов и намерен неукоснительно требовать все южные Курилы без изъятия. Напомним вновь это недавнее заявление уже нового японского правительства, озвученное генеральным секретарем кабинета министров Кацунобу Като: «Мы не хотим перекладывать проблемы в японско-российских отношениях на плечи последующих поколений. В курсе Японии на решение с Россией территориальной проблемы и подписание мирного договора изменений нет. Наша страна обладает полным суверенитетом над северными территориями. В этой незыблемой позиции Японии, а также в том, что предметом мирных переговоров с Россией является возврат Японии всех четырех островов, никаких изменений также нет». Нет необходимости отмечать, что ни президент РФ Владимир Путин, ни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров никогда не соглашались с такой односторонне пересматривающей закрепленные документами итоги Второй мировой войны, прямо скажем, реваншистской постановкой вопроса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

При этом без реакции, по крайней мере, МИД России на сделанные заявления японских высших руководителей, думаю, не обойтись. Ибо, согласно заявлениям министра Лаврова, Россия больше не намерена вступать в переговоры с Токио «о территориях». После принятия поправок в Конституцию РФ о защите территориальной целостности нашей страны он определенно заявил, что «российско-японские переговоры идут не о территориях, а о заключении мирного договора». И если это так, японская оппозиция вправе ставить вопрос о том, что российская сторона включила «красный свет светофора» переговорам об отчуждении своих суверенных территорий. Заявлять обратное, значит, по крайней мере, представлять желаемое за действительное, вводя тем самым японское общественное мнение в заблуждение.