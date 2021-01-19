Вступление в новое десятилетие двадцать первого века ознаменовалось стечением ряда разнородных факторов, не всегда связанных между собой при беглой оценке, а то и вовсе разнонаправленных по своему влиянию как на жизнь популяции «человека разумного» в целом, так и её исторически обособленных сообществ. На первое место по степени и скорости влияния вышли особенности и текущие последствия пандемии коронавируса, борьба с которой всё ещё пока не приняла внятной международно-выверенной стратегии и только-только перешла от риторики в стиле «Кто виноват?» и «Сам такой!» к «Что делать?». И пока находится в фазе активного противостояния репутаций антивирусных препаратов от ведущих мировых научных и производственных центров, подконтрольных подразделениям Big Pharma. И не только их, если вспомнить её, «Большой Фармы», отечественных коллег, число которых растёт. Комментировать результаты конкурентной борьбы вакцин от COVID-19 пока рано: уж больно одинаков набор взаимных претензий — что по их сути, что по пропорциям.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Битвы вакцин» ожесточенно ведутся и на отечественном информационном поле боя с позиций, прямо зависящих от государственного (и прочего) финансирования исследователей. Так, по данным финансируемого отечественным бюджетом ВЦИОМа (Всероссийского центра изучения общественного мнения), привиться от коронавируса готовы 38% россиян, а не желают делать прививку — 52%. При этом 84% респондентов отдали бы предпочтение отечественной вакцине, а 7% — иностранной (чаще это россияне в возрасте 18−24 лет — 23%). Затруднились ответить 9% опрошенных. А вот, по данным признанного «иностранным агентом» Левада-Центра, более половины жителей России (58%) не готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», еще 38%, наоборот, готовы пойти на это. В октябре так считали 59% и 36% опрошенных «Левада-Центром» соответственно, то есть результат стабилен.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Потери от пандемии уже исчисляются не только сотнями тысяч жизней — как потерянных, так и изувеченных. Вспомним также и происходящее в «сияющем граде на холме». Том самом холме, Капитолийском, архидемократически зачищенном от республиканских и прочих изживших себя ценностей. Каких именно — скоро узнаем. И здесь очень хотелось бы вместо вздоха «увы» написать горько-выстраданное выражение из обихода уходящих поколений: «Лишь бы не было войны». Что пока представляется преждевременным.

Согласно новому глобальному опросу, проведенному в конце прошлого года американским институтом общественного мнения Gallup об эмоциональном настрое в мире, люди становятся все более злыми, напряженными и обеспокоенными. Из примерно 150 000 человек, опрошенных в более чем 140 странах, треть сказали, что они страдают от стресса, в то время как, по крайней мере, каждый пятый испытывал печаль или гнев.

Как известно, пандемия коронавируса и меры противодействия ей оказали весьма негативное влияние на отечественный бизнес. Показательна в этом смысле информация довольно представительного телеграм-канала «ЕБИТДА» (около 24 тыс. подписчиков), согласно которой число банкротств российских физических лиц и ИП в 2020 году выросло на 73%. В то же время введённый правительством в пандемию мораторий на корпоративные банкротства сократил их число почти на 20% (для сравнения: в кризис 2014 года их было почти на 4,6 тыс. больше, чем в 2020-м).

Андрей Шапран ИА REGNUM Горячий сезон в Анадыре. Чукотское рыболовство

Положение в бизнесе оказывает непосредственное влияние на настроения сотрудников и владельцев предприятий, отражающие покупательную активность их клиентуры.

«В какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете?», по данным опроса ВЦИОМ на декабрь 2020 года, %

ИА REGNUM

«Россия — счастливы ли Вы?», по данным опроса Gallup на конец 2020 года, %

ИА REGNUM

Так, согласно опубликованным 13 января данным опроса ВЦИОМ о социальном самочувствии наших сограждан на 27 декабря прошлого года, 47% россиян были удовлетворены своей жизнью. Четверть опрошенных сообщила о частичной удовлетворенности, а не устраивала ситуация в их жизни чуть больше 26% респондентов, что несколько выше, чем в 2019 и 2018 гг. (23% и 24% соответственно), но гораздо выше, чем в 2017 году (всего 16% недовольных). Данные института «Гэллапа» (в изложении Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерева») в целом находятся в схожей пропорции: имеющее место количественное несовпадение — несущественно и сути не меняет.

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжник во время прогулки на пригородной лыжной трассе

«Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в стране в целом?», по данным опроса ВЦИОМ на декабрь 2020 года, %

ИА REGNUM

В конце трудного пандемического года россияне оценивали сложившуюся в стране ситуацию двойственно: 47% называли ее скорее хорошей (годом ранее таких было больше — 52%), 48% — скорее плохой. Налицо тенденция к росту негативного восприятия ситуации в стране, наиболее очевидной причиной чего является ухудшение экономического положения в России.

«Как Вы оцениваете текущее экономическое положение в России?», по данным опроса ВЦИОМ на декабрь 2020 года, %

ИА REGNUM

Что касается оценки экономического положения в России, то 45% респондентов считают, что оно среднее (в декабре 2017 года таких было 57%), а 36% — что плохое (в 2017 году таких было 20%). 15% считают экономическую ситуацию благоприятной (в 2017 г. — 20%), а 4% затруднились ответить.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мурманский морской торговый порт

Довольно позитивный настрой населения России подтверждают и приведенные 18 января 2021 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения данные мониторингового исследования о том, как россияне встретили Новый год. Праздничными каникулами удовлетворён 61% наших соотечественников, что на 12% меньше, чем в прошлом году, и что в целом есть 15-летний минимум — с 2006 года. По сравнению с прошлым годом на 6% выросла доля тех, кто работал в новогодние каникулы, с 15% до 21%. А 9% Новый год вообще не праздновали (8% — в прошлом году). Большинство россиян (76%) встретили 2021 год дома, а каждый десятый — в гостях (9%). Никто из опрошенных ни за границей, ни в ресторане не был (в прошлом году таких было по 1%). Что касается расходов на празднование Нового года, то в этом году россияне потратили в среднем 17 161 рубль — на 19% больше, чем в прошлом году (14 446 руб.).

Следует отметить, что прошедший год в экономике российских домохозяйств случился, как никогда ранее, «вертолётным»: то есть руководство страны решило-таки простимулировать спрос прямыми денежными вливаниями непосредственно целевым группам населения. То есть, по устойчивому американскому выражению, «разбросала деньги с вертолёта» — имеется ввиду политика QE — т.н. «количественного смягчения», стимулирования спроса, практиковавшаяся ещё недавно «Федеральным Резервом», выполняющим функции ЦБ США. Той же политики придерживается и Европейский Центробанк; что и было повторено в наших условиях. И катастрофы не случилось: в целом российская промышленность вступает в 2021 год в очень даже неплохом состоянии. Как сообщает телеграм-канал Proeconomics (около 22 тыс. подписчиков), в анализе состояния российской промышленности на конец 2020 года, проведённом заведующим лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара Сергеем Цухло («Экономическое развитие России», №12, 2020), сообщается, что по завершении двухмесячной паузы российская промышленность возобновила восстановление, пусть и сдержанное, инвестиционных планов. Возобновление расширения спроса при растущем недостатке запасов готовой продукции позволило российской промышленности восстановить рост выпуска, остановившийся в октябре. А после интенсивного набора персонала в сентябре—октябре промышленные предприятия в ноябре несколько (на 3%) снизили (скорректировали) интенсивность найма.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сеть супермаркетов «Перекресток»

И обвального роста инфляции, которым у нас принято пугать предпринимательское сообщество, также не произошло. Ещё десять лет назад была обратная картина: возникали неконтролируемые инфляционные шоки от избытка «вброшенных» в экономику денег.

Ответ таков, пишет телеграм-канал «Proeconomics»: к отходу от прошлых практик и теорий привёл рост социального неравенства. Основные деньги сосредоточены у «верхних» слоёв населения, и именно на них в основном и приходится QE. И вместо потребительской инфляции происходит «инфляция активов». Россия — не исключение, хотя перекосы в инфляции активов у нас не такие большие, так как и QE пока не так велик, а также потому, что избыток денег «верхним» 1% населения выводится за границу, и эти деньги включаются в инфляцию активов западных стран.

Очевидно, что, при самоощущении нашими «сильными мира сего» самих же себя гражданами России, такой проблемы, как безработица (и многих прочих), мы скоро не увидим. И разговоры о привлечении иностранной рабочей силы для реализации национальных проектов внятную основу под собой имеют отнюдь не всегда. А ответы на неизбежно возникающие вопросы о необходимости привлечения «гостевых работников» с неясным ковид-статусом, не говоря уже о прочих факторах вроде уровня профессионализма и (во многом утраченной) культурно-языковой близости, отношения приезжих к нам будут неизбежно возникать сами собой. Доступные сводки МВД и без того день ото дня всё интереснее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сеть ресторанов «Изи-паб»

И напоследок, завершая данную тему, рассмотрим фрагмент таблицы опроса института «Гэллапа» с распределением т.н. «индекса счастья» по некоторым небезынтересным для нас в плане импорта трудовых ресурсов в РФ странам:

«Довольны ли Вы совей жизнью?», по данным опроса Gallup на конец 2020 года, %

ИА REGNUM

Стоит ли навязывать свои условия, допуская к работе на своей территории тех, кто, судя по индексу счастья, нуждается в ней меньше наших сограждан? Работающих, к том уже, «в белую» и за российские рубли.