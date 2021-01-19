Пандемия очищает рынок. Как и любой кризис. Или, как и любой кризис, обнуляет болевые точки, давая возможность с чистого листа начать свое дело или жизнь. Правда, второй вариант может быть как для сильных духом, так и просто — для «хитромудрых». Можно поговорить и поспорить на тему того, что именно приводит к кризисам и как те или иные люди и компании оказываются на грани банкротств, умышленно ли или по незнанию, неграмотности, может, по умыслу партнеров, третьих лиц, а может, — по обычному стечению случайных обстоятельств, при череде ошибок. Но данный анализ или спор будет иметь смысл или толк только при разборе конкретных кейсов. То есть каждая ситуация — уникальна, индивидуальна. В целом же есть некоторая общая статистика, отражающая последствия ковидной пандемии. Количество банкротств граждан в России за прошедший 2020 год в процентном соотношении увеличилось почти на 73%. Это данные проекта «Федресурс», озвученные изданием «Известия». Суды признали несостоятельными 119 тыс. физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, доля которых в общем списке банкротов-физлиц составила 1,1%, или 1 тыс. 368 единиц. В то же время внесудебную процедуру списания долгов, запущенную осенью прошлого года, проходят более 1,8 тыс. россиян. Доля обанкротившихся ИП может тоже оказаться больше в силу отсутствия на данный момент информации у арбитражных управляющих, которые вносят подобные данные в базу.

Иван Шилов ИА REGNUM

NVO Здание Центробанка России

Эксперты отмечают, что пока рост таких данных обусловлен популярностью механизма. На самом деле более реальная картина последствий пандемии проявится только в этом году. Масштабы проблем могут оказаться куда выше. Банкротство, как физлиц, так и бизнеса, чревато проблемами для кредиторов. Как говорится, все в одной упряжке находятся или принцип домино сработает. Как отмечает издание, за год россияне еще чаще стали инициировать процедуру списания долгов. А доля дел, запущенных конкурсными кредиторами и налоговой, уменьшилась. При этом по итогам года кредиторы получили только 12,3 млрд рублей из требуемых 319,5 млрд по причине отсутствия у должников имущества в объеме, способном покрыть долги.

Между тем, как следовало из анализа ЦБ РФ, выпущенного в конце прошлого года, если говорить конкретно о бизнесе, то с рынка в период острой фазы пандемии уходят низкопроизводительные компании, как правило, не имеющие достаточных средств для того, чтобы пережить временное проседание доходов в результате снижения спроса и по большому счету основная волна, накрывшая такие проблемные компании, опять же, судя по исследованию, уже прошла.

Одновременно с этим очищающий эффект пандемии ожидает на очереди из данной «упряжки» — денежно-кредитные организации. В прошлом году агентство «Эксперт РА» в своем исследовании «Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября» отмечало, в частности, что в следующие 12 месяцев — с октября по октябрь — более 9% игроков, или порядка 35 кредитных организаций, будут находиться в зоне повышенного риска, не исключив, как их ухода с рынка, так и возможного слияния сильных банков со слабыми. Кроме того, в отчете указывалось, что, несмотря на характерное для этого года снижение качества активов (дефолты и ухудшение платежной дисциплины заемщиков в условиях пандемии), собственники банков не спешат с масштабными докапитализациями с учетом отложенного за счет реструктуризаций отражения потерь и экономической неопределенности в целом. Напомним, регулятор рынка — ЦБ РФ — в августе вводил эту меру для профучастников рынка наряду с мерами поддержки заемщиков вкупе с мерами господдержки. Тогда участникам рынка было разрешено формировать резервы по реструктурированным в 2020 году кредитам до 1 июля этого года, но в то же время чуть позднее регулятор рекомендовал банкам всё-таки обратить внимание на свои резервы и в целом ответственнее подойти к оценке собственного положения дел. Однако, судя по появившейся на днях (14 января) в издании «Коммерсант» информации о том, что участники финансового рынка предлагают ЦБ продлить послабления по банковским резервам еще на полгода, то есть до конца 2021 года, на свое положение дел некоторые банки обратили внимание только сейчас. Либо они оценивали ситуацию раньше, но предпочли резервам выплаты дивидендов. Или, как еще один вариант для предположений, — положение некоторых участников рынка, действительно, незавидное, а потому всё-таки стоит ожидать реализации негативных предсказаний экспертов.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Заметим, издание пишет о том, что участники профрынка просят продлить послабления в связи с тем, что последствия пандемии еще не преодолены, в том числе в отношении доходов граждан, а потому — более раннее снятие послаблений, которое сейчас планируется до середины года, — вынудит банки доначислить резервы по реструктурированным в прошлом году кредитам, что в первую очередь ударит по банкам с небольшим запасом достаточности капитала. Исходным адресатом письма является Национальный совет финансового рынка (НСФР). Именно эта организация обратилась в ЦБ с просьбой о «пощаде» банков. В НСФР входят как крупные, в том числе системно значимые, так и небольшие банки. В принципе, в СМИ в прошлом году после рекомендаций регулятора, призывающих обратить внимание на резервы, появлялась информация о том, что у крупных банков с резервами дела неплохи, правда, в ущерб прибыли. Понятно, что мелким банкам приходится туго. Но всё же думается, что эти дополнительные полгода большой роли не сыграют. Финансовое положение граждан так быстро поправиться вряд ли сможет, как и в целом не выправится быстро положение дел бизнеса. Кроме того, если вернуться в начало данной статьи, обратив внимание на тот факт, что «по итогам 2020 года кредиторы получили только 12,3 млрд рублей из требуемых 319,5 млрд по причине отсутствия у должников имущества в объеме, способном покрыть долги», можно только догадываться, каким макаром могут выдаваться и кредиты. Вероятно, в первую очередь с финансового рынка сейчас начнут уходить такие вот предприимчивые игроки. В этом смысле кризис произведет на рынок очищающий эффект.