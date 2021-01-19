Перед покупкой Hitman 3 стоит понимать, что абсолютно все игры про Агента 47, лучшего наёмного убийцу в мире, ужасно глупые. Посудите сами: высокий лысый мужчина с татуировкой на голове и довольно запоминающимся «покерфейсом» переодевается то в почтальона, то в садовника — и все противники тут же теряют его из вида. Однако настоящие фанаты ценят эту франшизу не за реалистичное поведение компьютерных болванчиков (которые за 20 лет существования серии так и не стали умнее) и не за сюжет. Настоящее удовольствие в историях о 47-м приносит отполированная до бриллиантового блеска игровая механика: многоступенчатые и проработанные до мелочей открытые локации, несколько десятков способов прохождения одной и той же миссии, а также возможность сколько угодно копошиться в предоставленном разработчиками контенте. Словно в песочнице, где каждый куличик песка — целая вселенная, а «правила игры» диктует лишь собственное воображение.

Иван Шилов ИА REGNUM Hitman 3

Если первые трейлеры Hitman 3 вызывали у вас хоть какие-то сомнения, то можете выдохнуть. Это всё ещё «та самая игра»: с её хорошими и плохими чертами. Локации всё ещё прекрасны, и в любой из них можно пропасть на несколько часов, просто изучая каждый закуток. Способов ликвидации цели всё ещё до безобразия много: стреляйте, отравляйте, душите, подстраивайте несчастные случаи, используйте элементы окружения или просто кидайтесь топорами, притаившись за углом. А местный сюжет всё ещё пафосный, необязательный и поданный так сухо, что после полного прохождения игры вы будете силиться вспомнить против кого вообще воевал ваш лысый ассасин.

Не так давно стало известно, что датчане из IO Interactive занялись разработкой новой приключенческой игры про Джеймса Бонда. На фоне этих новостей Hitman 3 всё сильнее напоминает экспериментальную площадку для тестирования фишек нового проекта. События и локации стали масштабнее, а главный герой обучился новым неожиданным приёмам — словно из арсенала героя боевиков. Уже в первой миссии он попадает в нужную локацию при помощи затяжного прыжка в вингсьюте и карабканья по отвесным стенам самого высокого небоскрёба в мире. Выглядит, конечно, эффектно, но на фоне то и дело хочется включить заглавную тему из фильма «Миссия невыполнима».

Не обошлось и без «шпионских» гаджетов. Теперь на каждую миссию Агент 47 берёт с собой маленький фотоаппарат, который выполняет сразу несколько полезных функций: взламывает электронные замки, помогает изучать улики, а также служит бюджетным аналогом фоторежима из других игр. В некоторых эпизодах разработчики будут насильно принуждать вас пользоваться чудо-камерой. То вентиляция без её помощи не откроется, то убитую цель нужно сфотографировать, то проникнуть в чужой компьютер без этой «мыльницы» не получится. На деле же новое приспособление получилось ненужным и не слишком интересным в использовании. Стоит напомнить разработчикам, что центральный двигатель прохождения любой миссии в играх серии Hitman — это воображение игрока. Самыми интересными здесь получаются те эпизоды, когда Агент 47 оказывается на задании «с пустыми руками» и импровизируя находит неожиданные способы ликвидировать цель. А волшебный фотоаппарат из фильмов о Джеймсе Бонде в эту концепцию не слишком-то вписывается.

Скриншот из игры Hitman 3 Периодически Агента 47 можно застать за несвойственными ему делами

Благо, пользоваться новым гаджетом придётся от силы пять-шесть раз за всю игру. Во всех остальных ситуациях Агент 47 «по старинке» решает проблемы собственной головой и не стесняется использовать окружение. В одной из миссий можно будет ликвидировать цель прямо во время семейной фотосессии, подстроив небольшую аварию с льющейся водой и неисправной розеткой. В другой — прикинуться диджеем и опробовать на посетителях ночного клуба экспериментальное и довольно опасное освещение. В третьей — примерить на себя роль бездомного, участвующего в таинственных медицинских экспериментах, и таким образом подобраться ближе к учёному, которого нужно уничтожить. Каждая миссия в Hitman 3 предлагает игроку с десяток способов прохождения и подталкивает к неожиданным экспериментам.

При этом никуда не делись небольшие сюжетные задания, которые можно проходить параллельно с основной историей. В одном из эпизодов Агент 47 может прикинуться наёмным убийцей (как бы парадоксально это ни звучало) и пройти небольшую сюжетную цепочку, посвящённую ликвидации противников своей основной цели. В другом — полноценно поработать детективом, изучая улики и раскрывая тайну загадочного убийства. Проходить такие задания вовсе необязательно, но они позволяют лучше изучить локацию, побольше узнать о местных персонажах и, иногда, вдоволь посмеяться — с юмором у разработчиков из IO Interactive всё ещё всё в порядке.

К сожалению, за увлекательным геймплеем и замечательным дизайном локаций, словно за баннером, застилающим недостроенное здание, скрывается множество дыр. И, пожалуй, главная моя претензия к игре заключается в том, что она выглядит и ощущается сильно устаревшей. Графика даже со всякими новомодными трассировками лучей осталась на уровне проектов 2014—2015 годов. Лицевые анимации получились дешёвыми и неубедительными. А видеоролики, созданные на движке игры, вызывают лишь желание поскорее их промотать — настолько деревянными и неживыми выглядят местные персонажи. Раньше разработчикам как-то удавалось прятать эти огрехи за стилистическими решениями и анимированными роликами, однако сейчас не обратить внимание на общую «бюджетность» местного визуала попросту невозможно.

Hitman.com В первой же миссии разработчики решили удивлять геймеров размахом событий

Стоит также рассказать о том аспекте, который сейчас сильнее всего волнует геймеров из России — полном отсутствии хоть какого-то перевода. С одной стороны, это мешает на 100% проникнуться местной историей, героями и внимательно вычленять необходимые сведения из мимолётных диалогов болванчиков между собой. С другой стороны, даже с минимальными знаниями английского языка Hitman 3 можно преспокойно пройти, не потеряв для себя почти ничего важного — быть честным, местный сюжет не блещет оригинальностью, и следить за ним скорее задача «для галочки». Однако отсутствие перевода может наглухо запечатать вам доступ к некоторым побочным заданиям и важным сведениям для вариативного прохождения. Поэтому играть сейчас или дожидаться фанатского перевода — каждый решит для себя самостоятельно.

Hitman 3 — это большая, увлекательная и очень талантливо сделанная игра. Она устарела визуально и немного разочаровала смещением акцента в сторону «приключенческого боевика», однако всё равно подарила мне около 10−15 часов замечательной интерактивной песочницы с лысым киллером в главной роли. Перепроходить её заново будет интересно, а всевозможные онлайн-испытания (в версии для прессы я не мог пользоваться различными сетевыми функциями) добавят дополнительной мотивации и интереса этому процессу.

Однако, несмотря на все приятные впечатления от игры, стоит отметить, что франшизе Hitman действительно нужен перерыв. Есть ощущение, что IO Interactive немного поисписались, создавая историю Агента 47, и окончательно выдохлись, придумывая, в какой костюм на этот раз запихать своего героя. Вероятно, следующая игра про Джеймса Бонда и правда станет глотком свежего воздуха для датчан и позволит им перенести своё умение создавать увлекательный геймплей и прекрасные локации на более стройную, масштабную и интересную историю.