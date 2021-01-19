



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, в ходе которой он, в частности, уточнил некоторые вопросы в отношении ситуации, складывающейся в Закавказье и во взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией после окончания карабахской войны. Примечательно то, что заявления Лаврова прозвучали по итогам состоявшейся в Москве встречи лидеров России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна.

Главный вывод, который сделал российский министр: конфликтующие стороны соблюдают мирное соглашение, в Нагорном Карабахе не стреляют. Теперь стоит задача развития экономики и инфраструктуры в регионе в новых условиях, особенно по части разблокирования всех коммуникационных коридоров. В представлениях Москвы, Баку и Еревана — это первичная проблема, решение которой способно выстроить ряд проектов взаимовыгодного сотрудничества, а по мере их реализации возможно снижение или даже отказ от существующей конфронтации и появление между азербайджанцами и армянами политического доверия. Смысл московского саммита Путина, Алиева и Пашиняна и заключается в стремлении дальше продвигать этот процесс, который может занять не один год. В этой связи проблема нынешнего и будущего статуса Нагорного Карабаха, которая по понятным причинам подается Ереваном как центральная, отнесена «на потом», говорит Лавров, так как шрамы войны остаются еще свежими. В определенном смысле она приобретает академическое звучание, поскольку для ее разрешения не созданы соответствующие политические, экономические и иные условия.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Тем не менее Москва не принимает тезис Алиева о «завершении конфликта», даже несмотря на то, что, как отмечает Лавров, «независимость Карабаха не признана в том числе и Республикой Армения». По его же словам, «мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном». Более того, Москва считает, что вопросом статуса региона «в том числе будут заниматься и сопредседатели Минской группы ОБСЕ», которые «сейчас возобновили свои контакты со сторонами» и «собираются еще раз ехать в регион». Комментируя эту ситуацию, американское издание The National Interest считает, что «в долгосрочной перспективе Баку за военную победу придется всё же заплатить» и «говорить о полном поражении армян преждевременно». Издание подчеркивает: «При отсутствии резких геополитических сдвигов на Южном Кавказе Нагорный Карабах останется автономным армянским анклавом в пределах юридических границ Азербайджана. Согласованное присутствие российских миротворцев, что далеко не поражение для армян, обеспечит жителям Нагорного Карабаха безопасность, которую силой лишь армянского оружия никогда не достичь».

Чтобы изменить ход событий, Баку необходимо самому во многих отношениях резко измениться, что в обозримом будущем представляется проблематичным. Дело в том, что, как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, война в Карабахе не была поддержана мировым сообществом. А вот вопрос о каком-то особом статусе армян Карабаха может получить широкую международную поддержку. Не случайно многие американские и европейские эксперты утверждают, что «в долгосрочной перспективе Баку его победа может обойтись дороже, чем поражение Еревана». Например, Азербайджану предложат «отвязаться» от Турции, в то время как силовой путь для окончательного возвращения Нагорного Карабаха под свой контроль ему заказан. Ожидаются также определенные уточнения в политике США и Франции, сопредседателей МГ ОБСЕ. «К статусу предстоит вернуться, — говорит Лавров. — Главное, чтобы по статусу впоследствии были конкретные, спокойные правовые дискуссии между Арменией и Азербайджаном на основе того добрососедства, которое нам всем нужно восстановить в регионе».

Mod.gov.az Турецкие военные на территории Азербайджана

Они могут проходить как в трехстороннем формате «Россия — Азербайджан — Армения», так и в формате Минской группы. Они станут действовать параллельно. В случае необходимости и в конкретном случае каждый их них может выходить на первый план. Сейчас преимущество пока у формата «Москва — Баку — Ереван». Но после того, как активизирует свою деятельность МГ ОБСЕ с целью решения проблемы статуса Нагорного Карабаха, многое может измениться. Пока же можно сделать такой прогноз: в ближайшие несколько лет нынешний статус-кво в карабахском регионе сохранится. Как считает бывший американский дипломат Джеймс Уорлик, который представлял США в Минской группе и покинул этот пост в конце 2016 года, «впереди длинный процесс, потому что масса вопросов остается нерешенной, но он рано или поздно должен начаться». А для этого обе стороны должны показать свою готовность к переговорам и серьезное к ним отношение, ведь войну можно как легко выиграть на поле боя, так и легко проиграть за столом переговоров.