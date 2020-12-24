Эксперты швейцарского конгломерата Credit Suisse в своем исследовании делают очевидные выводы, говоря о том, что кризис COVID-19 может изменить геополитический баланс сил, впрочем, это полностью соответствует историческому опыту последствий предыдущих пандемий — чумы и испанского гриппа. Преимущество на геополитической арене будут иметь страны, лучше других справившиеся с пандемией, отмечают эксперты. Однако, заметим, мало справиться с самой пандемией, необходимо так же успешно преодолеть ее экономические последствия. В этом вопросе всё также непросто, как и в борьбе с заразой 21-го века. Непросто предугадать и будущий сценарий развития пандемии, что подмечено в исследовании цитатой председателя совета директоров швейцарской транснациональной химической и биотехнологической компании со штаб-квартирой в Базеле Lonza Group Альбертом Бени. С точки зрения роли пандемий как факторов воздействия на национальные правительства, предрешающих ход войны или мира между народами, эксперты выделяют рост негативного отношения рядовых американцев к Китаю, а также говорят о том, что, скорее всего, усилится европейская интеграция, однако ее сдерживающим фактором видится желание ЕС сохранить независимость, автономию, что, впрочем, можно легко преодолеть денежными вливаниями.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

До пандемии, говорят эксперты, в мире наблюдалось нарастание игнорирования глобальных международных организаций, пожалуй, кроме МВФ, но и пандемия не сблизила страны — правительства действовали в основном самостоятельно, порою закрывая границы в одностороннем порядке. Спрашивается, можно ли было игнорировать МВФ, влияющий на деятельность центробанков, то есть финансовую основу стран, и как должны были действовать правительства в ходе распространения пандемии — сидеть и ожидать её с как можно шире открытыми дверями или с хлебом с солью встречать? Даже в пределах Шенгенской зоны, говорят эксперты, был остановлен экспорт продовольствия, а правительства выясняли отношения по поводу происхождения вируса, требуя расследования ситуации. Действительно, помнится, как два особо непримиримых соперника — США и Китай — схлестнулись в подобной схватке. Но ведь они соперники, что вы хотите?

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Помимо латентных обвинений в адрес национальных правительств об их несоответствии глобальной политике или повестке, а также как бы разоблачения несоответствующей желаниям глобалистов самой сути властей стран, между строк выделяется тонкий намек на жирное обстоятельство. Эдакий легкий пиар глобальных всемирных организаций. Так, эксперты говорят, что по мере того, как политика США при администрации Трампа смещалась больше в сторону внутренних приоритетов и ухода с геополитической арены, Китай, еще до пандемии укрепивший свою экономику как раз за счет глобальных инструментов, сейчас еще больше набирает вес. Добавим, можно подумать, что рост и вес Китай стал набирать при Трампе, который, в свою очередь, дал маху. В общем, посыл понятен: «Во всём виноват «Чубайс». Действительно, Китай сумел максимально извлечь выгоды от сотрудничества с глобальными международными организациями, но тем не менее шел он своим путем, что не заметить было невозможно, да и в том числе сыграла свою роль высокая численность населения страны — коренного населения, заинтересованного в развитии совей страны. Возможно, отмечают эксперты, недавнее заключение соглашения о «зоне свободной торговли +» (RCEP), охватывающее около трети населения мира и мирового ВВП, можно считать победой для Китая на азиатской торгово-политической арене. Что, таким образом, лишь усиливает соперничество между США и Китаем. Между тем, напомним, что развитие Китаем цифровых денег, как и собственной платформы для расчетов, еще больше укрепляет позиции страны и, возможно, скоро о как таковом соперничестве можно будет лишь только вспоминать, как об историческом факте — к счастью одних и сожалению других.

Однако по мере нарастания соперничества между США и Китаем стала нарастать и неприязнь американцев к Китаю: как и в политической плоскости, стали раздаваться призывы к экономической развязке отношений. Согласно опросу Исследовательского центра Pew Research Center, опубликованному летом 2020 года, 73% американцев заявили о своем негативном отношении к Китаю, что является самым высоким показателем за последние 15 лет, причем на 26 п.п. выше 2017 года, а с марта показатель подрос на 7%, что эксперты связывают именно с пандемийным настроением американцев и, соответственно, экономическими трудностями. То есть пандемия сумела-таки вызвать психологический дисбаланс. Такой вывод можно сделать из утверждений экспертов, как будто прощупывающих слабые места, которые оголяет пандемия. Как будто эта пандемия нужна была как репетиция перед каким-то новым испытанием. Кроме того, эксперты утверждают, что негативные настроения по отношению к Китаю растут и за пределами США. Из европейских стран коситься в сторону Китая стали в Испании, Франции, Германии и даже, несмотря на оказанную Китаем в борьбе с вирусом помощь, в Италии. Правда, представители швейцарского конгломерата делают оговорку, мол, да, присланное Китаем медицинское оборудование и другая помощь в рамках борьбы с пандемией, в принципе, смягчили рост негативных настроений с начала пандемии, но в целом за последнее десятилетие мнения всё-таки стали более неблагоприятными.

Ожидается, что именно при Байдене начнется активное создание альянсов (особенно в Азии), как и развитие многостороннего подхода между странами к климатической проблеме. Мелкие страны могут присоединяться к доминирующим державам исходя из собственных национальных интересов и тем самым, возможно, приводя к стабильному многополярному балансу.

Между тем страны по всему миру, в том числе и в Азии, вероятно, в попытках уйти от зависимости Китая, будут пытаться вернуть свои производства на родину. В частности, Япония предлагает определенные стимулы для японских компаний. И вот в этом, кстати, заметим, заключается интересный момент: пожелают ли компании возвращаться на родину даже при их стимулировании родиной, при наличии угрозы торговых войн и одновременно доминирующем положении Китая с зоной свободной торговли, своей валютой, расчетной системой и соседями по несчастью, в адрес которых, как из рога изобилия, сыплются санкции. Когда сырье, сбыт и производство фактически располагается чуть ли не в одном месте или по соседству, то бизнес получает большую выгоду. А попытки использовать свой административный ресурс — ведь это так не рыночно. Тем не менее эксперты говорят, что и Китай, в свою очередь, вероятно, сократит свои программы в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, но усилит внимание к членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что может представлять как позитивный, так и негативный для России эффект.

Коротко отметили эксперты действия России и Китая на фронте пандемии, мол, оказывали поддержку европейским странам, но в качестве альтернативы европейскому союзу (ЕС) и США предложили доступ к своим технологиям вакцинации странам Латинской Америки и Центральной Европы.

Реакция Европы на пандемию, отмечают эксперты, подчеркнула, что выработка политики в ЕС еще не в полной мере опирается на сотрудничество и координацию. Для популистских правительств в некоторых странах ЕС кризис COVID-19 усиливает представление о том, что враг приходит извне, тем самым также зацикливая политическую власть на развитии национального государства.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Предполагается, что политика ЕС сосредоточится на ускорении зеленых и цифровых технологий и будет направлена на укрепление «стратегической автономии» в ЕС. Последний приоритет включает в себя усилия по локализации данных, суверенитету цифровой инфраструктуры, самодостаточности финансового рынка, усилению международной роли евро и пересмотру или сокращению цепочек поставок медицинских услуг. Однако эти вопросы вызывают дебаты на тему того, каким образом ЕС может повысить свою автономию и сохранить свой международный вес, оставаясь при этом открытым и конкурентоспособным. При этом предполагается, что с помощью роста расходов и увеличения бюджета ЕС может быть расширена европейская интеграция в сторону восточных европейских территорий, направленная на защиту общего рынка ЕС и создание валютного союза. Однако отсутствие диалога с государствами-единомышленниками и организациями, а также государствами — членами ЕС, как отмечают наблюдатели, сужает пространство для третьего пути, который можно было бы выгодно противопоставить на фоне доминирования китайско-американского соперничества. Кроме того, нерешенным остается еще один вопрос — миграция. Экономическая ситуация во многих развивающихся странах стремительно ухудшается, что, вероятно, усилит миграционные потоки.

Однако, резюмируют эксперты, государства — члены ЕС по-прежнему не имеют общей позиции в вопросе по распределению объема мигрантов. Можно ожидать, что призывы к облегчению долгового бремени этих стран будут звучать все громче.