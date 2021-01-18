За прошлый, 2019 год президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и военно-политическое руководство этой страны сделали всё возможное, чтобы показать свои геополитические претензии на более обширную территорию юго-восточного Средиземноморья, Ближнего Востока, Балкан, Чёрного моря и Кавказа, переоценивая как стратегию «Голубой родины», так и неоосманское видение.

Флаг Греции

Турецкий президент хотел с большей самоуспокоенностью продемонстрировать мировому сообществу, что его страна является сильной региональной державой, обладающей силами, возможностями, амбициозными целями и стремлением доминировать в более широком регионе. Наряду с тем, чтобы быть представителем ислама, она желает руководить мусульманским миром и, конечно же, защищать его.

Во имя этих высокомерных амбиций Турция вступила в столкновение с американцами, «объединилась» с Путиным, поругалась с Израилем и с большинством арабов, создала условия напряженности со многими европейцами и, конечно же, оказала невыносимое давление на Грецию и Кипр, развернув почти военные операции в Эгейском море, во Фракии и других местах. Не говоря уже о провокационной риторике, ее иногда уничижительных, а иногда и разжигающих выступлениях, которые сами по себе создавали атмосферу конфликта.

Naval Forces Europe Корабль турецких ВМС в Средиземном море

Однако вся эта атмосфера конфликта и конфронтации, которая развивалась в течение 2020 года, не помогла его стране. Напротив, это усилило международную озабоченность, подорвало всякое доверие к и без того уязвимой и нестабильной турецкой экономике и поставило ее в чрезвычайно трудное положение, когда ей приходится постоянно изыскивать ресурсы для финансирования концепции, устаревшей и проблемной с самого начала.

Тупиковая ситуация в турецкой политике полностью раскрылась после поражения Дональда Трампа, который до ноября прошлого года предлагал ему открытую поддержку и прикрытие. Позже, с отдалившимся Трампом, столкнувшись как с санкциями США в отношении российских ракет С-400, так и с народными сомнениями, он отступил, послав сигналы о контакте и примирении с Европой в попытке выйти из очевидного тупика, в который он со своей стратегией загнал страну. Постепенно он сменил риторику, вывел исследовательские корабли из спорных зон и переоделся из военного иерарха в якобы голубя мира, чтобы предстать в таком образе перед европейцами. Таким образом, ему удалось предотвратить европейские санкции, и теперь он пытается взять нужную ноту и возродить процесс восстановления связи с Европейским союзом. Чтобы убедить ЕС в своих намерениях, он согласился на начало поисковых контактов с Грецией, которые возобновятся в ближайшие недели.

Правда в том, что европейцы, и особенно немцы, настроены благоприятно и, по разным причинам, наблюдают за турецкими вывертами в хорошем настроении.

Tccb.gov.tr Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель на совместной пресс-конференции

Несмотря на это, у Греции всё еще есть шанс. Нужно воспользоваться турецким обращением к Европе, навязать рамки и условия в возобновлении евро-турецких переговоров.

Перед лицом требований Турции о возобновлении Таможенного союза с ЕС, проблемы беженцев и возможных других тем Греция, по крайней мере, может потребовать от Европейского союза дорожную карту добрососедства по отношению к себе и к Кипру. Только так может продвигаться греко-турецкий диалог. Нечто подобное позволяет сделать хельсинкский прецедент: новый Хельсинки может быть построен под тяжестью новых условий и турецкого сдвига.