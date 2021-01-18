В очередной раз обновив исторические максимумы, фондовые индексы США не смогли удержать позиции. Так, 14 января в течение торгов вновь было зафиксировано обновление исторического максимума по индексу S&P 500, но по итогам прошедшей недели (11−17 января) индекс закрылся наотрицательной территории из-за негативной статистики по розничным продажам в США, которые снизились третий месяц подряд (в декабре розничные продажи снизились на 0,7%).

Иван Шилов ИА REGNUM

14 января будущий президент США Джо Байден также раскрыл детали нового пакета стимулирующих мер общей суммой $1,9 трлн. Одной из стимулирующих мер является дополнительная выплата населению суммы в размере $1400 в дополнение к $600, одобренным ранее. Однако пока не ясно, как быстро данный пакет мер сможет получить утверждение. Кроме этого, Джером Пауэлл объявил, что Федрезерв не планирует повышать процентные ставки до превышения уровннем инфляции отметки в 2% год к году на протяжении определенного времени. Рост инфляции в декабре год к году составил 1,4% (ожидалось 1,3%).

Также стали известны данные о том, что количество новых зараженийCOVID-19 в миренаходится намаксимальных значениях — вблизи отметки в 750 000 новых случаев в день. Наибольшее число заражений регистрировали в США — свыше 225 000 новых случаев в день. Уровень госпитализации сCOVID-19 в США также обновил максимальные значения, и в среднем за неделю в госпиталях находились 130 000 человек. Несмотря на введение жестких карантинных ограничений в Великобритании, новый штамм коронавируса продолжает распространение, и в среднем фиксировалось 50 000 новых случаев COVID-19 в день.

Russian.news.cn Работники скорой помощи США привезли в больницу пациента с COVID-19

Всплеск уровня заражения и госпитализации сCOVID-19 в США стал причиной негативной статистики по рынку труда. В четверг, 14 января, были опубликованы данные по новым заявкам на пособие по безработице, которые оказались существенно хуже ожиданий и составили 965 тыс., в то время как ожидалось 780 тыс. заявлений. Количество повторных заявлений на пособие по безработице также вышло хуже ожиданий (5,27 млн обращений против 5,06 в рамках ожиданий).

Стартовалиочередной сезон отчетности в США. Свою ежеквартальную отчетность предоставила компания DeltaAirLines, которую можно оценить как нейтральную. Негатив от низкого уровня загрузки самолетов в 4-м квартале 2020 года (42%) был нивелирован данными по сокращению издержек от простоя самолетов. В пятницу, 15 января, начали отчитываться банки — Citigroup, JPMorgan иWellsFargo. На фоне отчетности акции компаний Citigroup иWellsFargo скорректировались на 6,9% и 7,8%, соответственно.

С начала года инвесторы увеличили аппетит к риску из-за начала массовой вакцинации по всему миру: доходность 10-летних трежерис выросла на 17б. п., до 1,08% с начала года и снизилась на 3б. п. заминувшуюнеделю из-за макростатистики и распространения мутаций коронавируса, а также опасений меньшей эффективности вакцины для них. Новое размещение казначейства США на прошлой неделе было умеренным — $64 млрд. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также выросла на 9б. п., до 2,01% с начала года и снизилась на 4б.п. запрошлуюнеделю по тем же причинам.

Cdc.gov Вакцинация от коронавируса в США

Данные по декабрьским ретейл-продажам в США разочаровали инвесторов. Динамика продаж в моллах в декабре ухудшилась на 3%, до 23% год к году, а динамика онлайн-продаж ухудшилась в декабре на 6% год к году, до 21%. В частности, Nordstrom (BB+/Baa3/--) за два месяца 4-го квартала 2020-го снизил продажи LFL на 22% год к году (онлайн +23%), что соответствует общерыночной динамике. Такие результаты по продажам в физических магазинах отражают введённые ограничения на вместимость магазинов (до 50% или 25% от максимальной вместимости). Аналогичные результаты ожидаются и отMacy’s (HOLD, B+/Ba3/BB), однако настораживает тот факт, что компания ещё не опубликовала предварительные результаты по продажам за праздники.

На этой неделе (18−24 января) в центре внимания будут новости по набирающему обороты сезону отчетности в США. Свою отчетность предоставят такие компании, как BankofAmerica, IntuitiveSurgical, Schlumberger, Intel, Boeing и другие. Из макростатистики будут важны данные по новым и повторным заявкам на пособие по безработице в США, а также решение ЕЦБ по ключевой ставке. Также внимание инвестиционного сообщества будет сфокусировано на данных по числу новых случаев зараженияCOVID-19 в США и Европе, информации по возможным новым ограничительным мерам для сдерживания дальнейшего распространения нового штаммаCOVID-19, а также на данных по безопасности вакцин в ходе развертывания массовой вакцинации.