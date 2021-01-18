



Иван Шилов ИА REGNUM

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью Journal Dimanche выступил с заявлением по Ирану. По его словам, «в целях воспрепятствования созданию иранского ядерного оружия крайне важно, чтобы Тегеран и Вашингтон вернулись к соглашению 2015 года (Совместному всеобъемлющему плану действий — СВПД)», поскольку «администрация президента США Дональда Трампа выбрала то, что она назвала кампанией максимального давления на Иран, и в результате эта стратегия только увеличила риски и угрозы».

На первый взгляд, это реакция Парижа на недавнее решение Тегерана начать обогащать уран до уровня в 20%. Но дело в том, что Иран понимает, что это было адресовано уже не столько Трампу, сколько новой американской администрации Джо Байдена, который ранее заявлял о возможности возобновить обсуждение СВПД с иранцами после своей инаугурации. Всё гораздо глубже. Ле Дриан уточнил позицию Франции: если Вашингтон и Тегеран вернутся к соглашению, «этого будет недостаточно» и «потребуются жесткие дискуссии по поводу распространения баллистических ракет и дестабилизации Ираном ситуации у своих соседей в регионе». Напомним, что ранее в ходе после саммита G7 в Биаррице президент Франции Эмманюэль Макрон, выступавший в роли посредника между Вашингтоном и Тегераном в целях подготовки нового соглашения по ядерной программе, заявлял о необходимости усилить действие соглашения по четырем пунктам: закрепить его положения, завершить их выполнение после 2025 года, контролировать активность Ирана в ракетной отрасли и прекратить его действия по дестабилизации региона. Базовой основой договоренностей он определял обсуждение отказа Тегерана от создания ядерного оружия, считая реализацию остальных пунктов соглашения «неизбежным производном от первого».

Эммануэль Макрон

Как видим, Ле Дриан сейчас отступил от этой позиции, в то время, как пишет The New York Times, Байден заявлял, что «при всей важности такого дестабилизирующего фактора, как иранские высокоточные ракеты, сначала необходимо разобраться с ядерной программой». Из этого следует, что Франция выпадает или не намерена выступать в роли посредника во взаимоотношениях США с Ираном. И проблема не только в этом. Байден говорил, что намерен реанимировать курс, который проводил в свое время Барак Обама в отношении Тегерана, возможно, использовать его некоторые «новаторские походы». Главный смысл их сводился к следующему: за отказ Ирана от создания ядерного оружия начать процесс снятия с него санкций, что позволило бы ему, обладающему огромными природными богатствам, быстро восстановить свою экономику. В свою очередь это позволило бы укрепить в стране влияние так называемых либеральных сил, которые могли бы обозначить реформаторский курс. Что касается региональной геополитики, то возрождающийся Иран можно было бы выставить на Ближнем Востоке не только в качестве противовеса влиянию Турции, но и сузить в регионе возможности внешнеполитического маневрирования для России и Китая.

Этот сценарий был сорван Трампом, что сегодня подается демократами как «удар по американским интересам в регионе». Сейчас главная интрига в том, как дальше будет действовать Иран, заявления которого по оценке ситуации неустойчивы и противоречивы, а также насыщены эмоциональными красками. «Возвращения США в иранскую ядерную сделку недостаточно, Вашингтон должен отменить все введенные санкции против Тегерана, — заявил ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. — Присутствие Вашингтона в ядерной сделке полезно только в том случае, если оно приносит экономическую выгоду Ирану». Как считает иранское издание Hamshahri, в Тегеране ожидают, что «Вашингтон переосмыслит свой стиль диалога с Ираном и перестанет говорить с ним на повышенных тонах». Это же издание полагает, что «главным достижением Ирана в период президента Трампа стало то, что ему удавалось проводить гибкую политику и не закрыть двери сотрудничества ни с Европой, ни, в конце концов, с Соединенными Штатами, полностью». Однако, по мнению Байдена, события показали, что курс республиканца провалился. Трамп не смог убедить американских союзников продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, а члены Совбеза ООН отказались возобновить антииранские санкции.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

Так что, отмечают эксперты, прямая дискуссия между Тегераном и Вашингтоном вполне возможна, тем более что Байден намерен предложить Ирану дипломатический путь, одновременно разыгрывая на этом направлении и «европейскую карту». Президент Ирана Хасан Рухани говорил, что «если Байден сдержит свои обещания, данные во время предвыборной кампании, это позволит решить проблемы между Ираном и США». Что же касается Франции, то она, по всем признакам, вступает в эту игру и может блокировать многие иранские инициативы Байдена. Ведь Париж, по сути, предлагает заменить ядерное соглашение новой сделкой, которая включала бы и ракетную программу, что в свою очередь требует сложных переговоров. По мнению экспертов, ставка делается на то, чтобы затянуть ситуацию до критичеcкого рубежа — президентских выборов в Иране 18 июня 2021 года. На этом фоне многие ожидают от Байдена быстрых действий в запутанном переплетении интересов, которое представляет собой Ближний Восток.

И еще. В ближайшие дни Москву с визитом намерен посетить Зариф. Так что и российская дипломатия работает на высоких оборотах на иранском направлении. Москва ценит Тегеран как ключевого союзника. Но насколько близко стороны подойдут друг к другу, не совсем ясно.