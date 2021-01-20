Кто новой войной сорвал перемирие 1994 года? Это вопрос вовсе не праздный, не плод любопытства. Необходима личная ответственность за срыв одной из сторон важнейшего документа о перемирии и, конечно, за обилие жертв войны 2020 г. Имя виновного в этом должно войти в его биографию несмываемой чёрной краской на остаток жизни. Как бы ни радовало подтверждение роли России как основного посредника в этом конфликте, как бы ни напрягали задачи российских миротворцев и поиск транспортных развязок, не удастся обойти этот вопрос. Будто никакого нарушения и не было — были только его последствия!

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Почти всем ясен виновник — глава Азербайджана Ильхам Алиев, главнокомандующий его вооружёнными силами. Виноват персонально! Можно ли тут выказывать безразличие, укрывая того, кто пренебрёг на сей раз не законом, но очевидной нормой отношений двух государств, признанной и Минской группой ОБСЕ, и ООН? Как тонкая грань между миром и войной, документ о перемирии требует особой опеки. Он не просто важен, а почти свят! От его выполнения зависят жизнь или смерть тысяч людей, их судьбы и множество раненых, разрушения и мытарства войн. В современном мире срыв перемирия должен быть просто нетерпим, как преступление против соседнего, да и своего собственного народов.

Впрочем, сам И. Алиев не раз прямо или косвенно признавал свои деяния — и до, и после новой войны. Десятки лет ждал официальный Баку удобного момента для реванша после неудач в войне 1991−1994 гг. Его угрозы силой и воинственные заявления не раз осуждались. На одном военном параде Алиев проговорился: война не кончена, будет продолжена.

И помогала ему, и торопила Турция. Обстановку в мире Баку и Анкара сочли удобной (всюду пандемия, США заняты выборами, Россия — событиями в Донбассе, Белоруссии, Сирии). При этом Анкара явно проигнорировала настоятельный призыв резолюций 874 и 884 СБ ООН «ко всем государствам в регионе воздержаться от любых враждебных актов и от любого вмешательства, которые привели бы к разрастанию конфликта и подорвали бы мир и безопасность в регионе». Турция вмешивается, упорно лезет в дела Закавказья.

Три стороны карабахского конфликта (АР, РА и НК) не гладко, но всё же 26 лет соблюдали перемирие с 12 мая 1994 г. Глава АР Гейдар Алиев лично повелел тогда подписать его. В дату ухода отца из жизни И. Алиев воспевал его как общенационального лидера и великого деятеля. Но того величия явно не хватило на соблюдение одобренного отцом перемирия.

President.az Бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев

Стороны обвиняют друг друга в развязывании войны №2. По версии АР, она якобы в ответ на обстрелы армян пошла в «контрнаступление». Но сразу по всему фронту? Так не бывает. Баку даже не нуждался в обстрелах армян как предлоге будто бы для «контрнаступления».

И. Алиев ищет, как оправдать войну оккупацией армянами земель АР 28 лет (он даёт 30!). Будто не знает, кто помог оккупации? Баку! Судите сами! К первой резолюции 822 СБ ООН армяне заняли два района АР, к четвёртой 884 уже семь! СБ ООН не мог больше позорить себя решениями по Карабаху: все четыре не выполняла АР! Пытаясь дожать армян силой, Баку пренебрегал требованиями СБ немедленно прекратить огонь, военные действия, акты враждебности. И вскоре стал терять район за районом! Армяне, пользуясь этим, не спешили освобождать земли. Провал наступления АР в конце 1993 г., упорные бои весной вынудили её к маю 1994 г. идти на перемирие. Алиев винит армян и в затяжке оккупации. Но памятен отказ АР от референдума о статусе НК (Казань, 2011). Баку и не надо столько демократии! Разве Алиев не понимал тогда, что Казань затянет переговоры ещё лет на 10?

Mil.am Ополченец Нагорного Карабаха

Жаль, что азербайджанцы и армяне в регионе конфликта (в отличие от России) не спешат улучшить отношения между собой, что идёт в минус обоим народам. Но от этого до «права» развязать новую войну — огромная дистанция! Оккупация устранима взаимными уступками на переговорах на основе резолюций СБ ООН, без жертв. Даже при нынешнем уровне цивилизации это достижимо. Годна ли для этого война? Лишь тем, кто не очень разборчив.

В этом конфликте было слишком много инцидентов (и по вине сторон, и стихийно). Но новая война началась не с местного обстрела или инцидента, не локально, а сразу по всей линии. Она вмиг стала фронтом. Масштабно! А это требует основательной подготовки — загодя и повсеместно. Нужна ли армянам сия авантюра (какая-то высота, полоса, ещё один район АР)? Под ними, кроме НК, было 5 районов АР целиком, 2 частично. Они гадали, что взять за уход с этих земель? Надёжную зону безопасности? Или референдум о статусе НК? Нелепо, будто они нуждались в срыве выгодного им перемирия с войной на весь фронт. Всем очевидно: масштабную войну мог развязать только Баку — исключительно!

Цитата из видео из YouTube Азербайджанская артиллерия. Нагорный Карабах

Красноречиво и само начало войны: в 6 утра, но не в будни, а в воскресенье, 27 сентября, чтобы затруднить противнику мобилизацию. Именно в воскресенье, 22 июня 1941 г. Гитлер напал на СССР. Случайно ли это сходство? Не стыдно ли при нём нападение на НК величать отечественной войной? Кроме этого, ряд оговорок И. Алиева лишний раз показывают, кто затеял вторую войну. Так он оспорил, что этот конфликт не решить силой («мы доказали, что это не так»). Или: АР урегулировала его «силовым путём и политическими средствами».

Азербайджан давно не в ладах с «триадой» из 10 Хельсинкских принципов. Армяне после миацума ценят право народов на самоопределение, Баку — принцип территориальной целостности государств. Но важно уяснить, кто угрожает целостности: иное государство (извне) или часть своего населения (внутри)? Но и без этого выше двух этих принципов третий — неприменение силы и угроз силой. Азербайджан уже трижды пренебрег этим: сломом порядка выхода из СССР (1991) и двумя агрессивными войнами (1992−1994 и 2020). И. Алиев учился и преподавал в МГИМО, но не усвоил азбучную истину А. А. Громыко: «Война между государствами — великое зло!». Состоятельна ли тут АР как достойное государство? Верно ли говорить при этом, что у каждого своя правда? Тот, кто прибег к силе, напрочь лишил себя правоты. Даже если был прав ранее, сразу становится не прав.

Добавлю, что и в 90-е годы Баку чаще срывал договоренности и временные перемирия. Не стал выполнять даже принятую по его инициативе резолюцию 822 СБ ООН. На призыв России, США, главы МГ СБСЕ Италии и даже Турции выполнить её, Эльчибей даже не дал ответа (РА и НК согласились). Гейдар Алиев как-то публично отчитал своих нарушителей кратких перемирий. СБ ООН сначала замалчивал, кто срывал три его резолюции, но в последней, 884-й вынужден был уличить АР! Для баланса он укорил армян в применении силы «в ответ на эти нарушения».

Позорищем для Баку стало убийство армянского офицера на курсах НАТО в Будапеште. Когда убийца Сафаров вернулся, И. Алиев сделал его чуть ли не героем, дал звание, льготы и т.п. Теперь на этом общем фоне сообщено, что задержаны 4 азербайджанца за пытки над армянами, а там, где власть уже перешла к АР, дошло до лишения двух армян голов. Что ж, ждём решений по этим зверствам — учтёт ли Баку свои промахи в прошлом? Но действия самого И. Алиева настораживают. В Зангеланском районе он позволил себе сорвать и истоптать ногами невинный, но иноязычный, т. е. армянский указатель дорог. Не хотел ли он этим подать пример соотечественникам, как быть с армянами? А ведь уже сулил им культурную автономию в Карабахе. Но будет она достаточно культурной?

Цитата из видео YouTube Ильхам Алиев над демонтированным указательным знаком

Любопытно, что в Турции и АР чтут формулу «один народ — два государства». Но считают её непригодной для армян. Иногда в Турции начисляют сюда не две, а пять или шесть стран… Да, есть с десяток славянских государств, много латиноамериканских или англоязычных. Большинство их — члены ООН. Что же породило тогда эту тюркскую спесь к армянам? Причём познавшим век назад геноцид как раз от турок. Не иначе, как собственная национальная скромность…

Один из ребусов второй войны в Карабахе — постоянное чередование НК и РА — Арцаха и Армении. Воюет вроде бы НК, а перемирия ставит Армения. Азербайджан был кое в чём «аккуратен»: почти не трогал РА, чтобы не вовлечь в конфликт Россию (но сбил там наш вертолёт). А все попытки прервать военные действия делает не НК, а РА (10, 18 и 26 октября и под 10 ноября). В первую войну в Карабахе всё было иначе. Иногда АР спешила прервать боевые действия именно с НК. А в перемирии с 12 мая 1994 г. приняла участие и РА.

Специально не касаюсь проблем руководства Армении во второй войне. На данный момент важнее всего уличить учинившего срыв перемирия, «автора» новой войны. Терпимость или сокрытие виновника недопустимы, просто непростительны в устах ответственных лиц.