Советские самолеты на русском озере с финским названием

Гидросамолет «Каталина» на Холмовском озере

Лахта (от финского lahti) — мелководный морской залив, озеро. На Севере России упоминается в Двинских грамотах уже в XV веке.

Но Лахта сейчас — небольшая деревня в разросшемся дачном поселке. Катунино — в честь Героя Советского Союза Ильи Катунина, погибшего в 1944 году при штурмовке у берегов Норвегии фашистского конвоя — так с 1967 года называется поселок. Неподалеку бывший военный аэродром с 3,5-километровой ВПП для бомбардировщиков Ту-22 и Ту-95. Вокруг поселка в зарослях ивы и ельника, как следы погибшей цивилизации, полуразрушенные пункты управления, склады, казармы. Над Холмовским озером, высится деревня Холм. До пожара в 1997 году ее венчала шатровая деревянная Петропавловская церковь, где стояли аэродромные системы навигации и на колокольне в войну — зенитный пулемет.

Елена Костык, Валерий Иринев:

Об участии летчиков Лахтинского гарнизона Архангельской области в операции «Зебра» стало известно лишь в начале XXI века, когда были рассекречены многие архивные документы. Летно-технический состав 54-го смешанного авиационного полка ВВС Беломорской военной флотилии участвовал в перегоне импортных гидросамолетов «Каталина», переданных по ленд-лизу в СССР…

Сохранилось описание гидроаэродрома 1939 года: «Лахта — гидроаэродром на озере Холмовское. Летом пригоден для эксплуатации всеми типами лодочных самолетов. Зимой — для самолетов типа МБР-2 на лыжах и самолетов связи. Управление — телефон, телеграф, радио. Оперативная емкость — два морских полка».

Аэродром был оборудован двумя деревянными спусками шириной 8 метров, маневренной деревянной площадкой и деревянной дорожкой в форме замкнутого кольца. Деревянный ангар на 4 МБР-2 стоял тут же на берегу, рядом — кран для поставки и снятия моторов. При необходимости самолеты могли рассредоточиться в лесу. Личный состав размещался в землянках и казармах, а семьи — в городке Лахта (сейчас п. Катунино).

Деревянные спуски гидроаэродрома на Холмовском озере и гидросамолеты МБР-2

Владимир Станулевич: На дне Холмовского озера, говорит людская молва, лежит затонувший гидросамолет?

Михаил Супрун: Да, я тоже слышал от местных, что там из-за непогоды и ошибки пилотов затонула одна из лодок. Но документами подтвердить это не могу, поскольку авария случилась уже после войны. Меня же интересуют главным образом потери военного времени.

Владимир Станулевич: На аэрофотоснимке Люфтваффе 1942 года можно различить строения аэродрома Лахта. Сейчас этот место занимает ферма по разведению форели. Археологи осматривали этот место, там есть остатки строений?

Михаил Супрун: Безусловно, есть. Однако специальных их обследований и замеров никто в тех местах не проводил.

Аэрофотоснимок Люфтваффе 1942 года гидроаэродрома на Холмовском озере близ Архангельска

«Каталина» — любимая и единственная

Елена Костык, Валерий Иринев: На 21 июня 1941 г. в составе авиации ВМФ насчитывалось… 859… гидросамолетов. К концу войны потери… составили 588 машин, гидроавиацию ВМФ требовалось срочно воссоздавать… единственным кандидатом на поставки стала летающая лодка «Каталина» американской фирмы «Консолидейтед». «Каталина» была хорошо знакома советским специалистам… в 1942 году девять «Каталин» из 210-й эскадрильи королевских ВВС Великобритании действовали с наших северных аэродромов при проведении операции по проводке конвоя PQ-18.

1 апреля 1944 года командование ВМФ приняло решение: сформировать две специальные группы для доставки в Советский Союз гидросамолетов. Первая группа — при 54-м смешанном авиаполку ВВС Беломорской военной флотилии в гарнизоне Лахта…

В Лахте формировались беломорские экипажи, всего пятьдесят человек. Командир первого экипажа перегона от ВВС Северного флота — беломорец подполковник Павел Александрович Панков лично подбирал членов десяти экипажей.

5 апреля 1944 года 50 беломорцев и представителей ВВС Черного моря… отбыли в США (караваном QP по морю до Англии, потом самолетами до американского города Элизабет-Сити, штат Северная Каролина).

Владимир Станулевич: Сколько самолетов было поставлено из США и Англии по ленд-лизу в СССР? Танки союзников были, мягко говоря, слабее советских, а как самолеты? Как показали себя в боевой службе «Каталины»?

Михаил Супрун: Более 22 тысяч — 17% самолетного парка СССР военного времени или более 100% всех самолетов Советского Союза накануне войны. Среди этих самолетов были все типы, которые производились в странах-союзницах, включая самые современные. К этим цифрам следует добавить 25% запчастей и ремкомплектов, которые прилагались к каждому самолету.

Говоря о ленд-лизе, профессиональные историки и любители техники с умным видом продолжают спорить о качестве поставленной техники, сравнивая летные характеристики, ТТД самолетов, а также лендлизовских танков, артиллерии, автомобилей и пр. При этом забывают о том, что эту технику по качеству, по номенклатуре и количеству отбирали и заказывали наши специалисты Инженерного отдела Наркомата внешней торговли. Проблема была только в средствах доставки и в наличии этой техники у союзников. Потому-то все Протоколы подписывались чисто формально, так как номенклатура грузов постоянно менялась в зависимости от потребностей фронта и тыла.

Командующий Северным флотом адмирал А. Г. Головко на гидроаэродроме на Холмовском озере

Первый Протокол по номенклатуре поставок втрое превысил то, что было в нем зафиксировано. Исходя из имеющегося у союзников тоннажа, в 1943 году для восстановления разоренной Украины и в связи с начавшимся голодом мы отказались от поставок ряда вооружений в пользу продовольствия и железнодорожного транспорта. В 1944 году — в пользу производственных линий, машин, станков, механизмов и т.д. Последний, Четвертый Протокол вообще был подписан после того, когда он был уже выполнен и перевыполнен.

Нельзя забывать, что с самолетами к нам везли новейшие технологии, приборы, специальное оборудование, благодаря чему мы создали прекрасные образцы собственной техники, а после войны — свою стратегическую авиацию. Благодаря поставленным радиостанциям и радарам (которых у нас практически не было) в СССР была, со слов А. Микояна, создана новая радиотехническая отрасль.

Я не стремлюсь преувеличить роль ленд-лиза, вновь и вновь повторяя: ленд-лиз нам был нужен ровно настолько, насколько союзникам был нужен Восточный фронт, что вытекает из самой концепции ленд-лиза, как «пула». Потому спор, в котором противопоставляют железяки пролитой крови, неконструктивен по существу.

Лэнд-лиз как глобализация «по-американски»

Елена Костык, Валерий Иринев: Операция по перегону «Каталин» в СССР получила кодовое название «Зебра». Второго апреля 1944 года на гидроаэродроме в Элизабет-Сити уже ждали подготовленные к отправке 25 машин…

Протяженность маршрута составляла 47 тысяч миль, полетное время около 50 часов… Вся операция по перегонке гидросамолетов для Северного флота (всего 47 машин) — была произведена в период с 25 мая по 26 июля 1944 года.

От Элизабет-Сити через остров Ньюфаундленд до исландского Рейкьявика, потом до Советского Союза с посадкой на гидроаэродроме «Грязная Губа» (ныне поселок Сафоново) Мурманской области и далее — лахтинский гидроаэродром «Холмовское»…

После первого перелета личному составу группы без отдыха приказали следовать обратно в США. В это время в Элизабет-Сити к перегону была приготовлена очередная партия «Каталин» из 23 самолетов, 16 из которых предназначались для ВВС Беломорской военной флотилии. 26 июля 1944 года — старт… Второй перелет по Северному маршруту был выполнен без потерь.

Владимир Станулевич: Почему это делало американское правительство?

Михаил Супрун: Во-многом это было связано с трансформацией концепции ленд-лиза на завершающем этапе войны. Из инструмента консолидации коалиции ленд-лиз постепенно стал перерастать в концепцию глобализации, втягивания Советского Союза в мировую экономическую систему. Поэтому Рузвельт велел ни в чем не отказывать Сталину, сколько и чего бы тот ни запросил, включая новейшие виды вооружений. Даже на поставки компонентов атомной бомбы по ленд-лизу президент закрывал глаза. Запросы СССР были ограничены лишь наличием судов, способных перевезти эти грузы.

По последнему Протоколу поставки вооружений в СССР составили лишь 9 процентов. Остальные 91% — это грузы «невоенного назначения»: заводы по производству консервов, нефтепродуктов, шин; радиоборудование, турбины для разрушенного Днепрогэсса, кожаные пальто, золотые пуговицы, шляпы, оправы «Дипломат»… Кроме того, специально для войны СССР против Японии нам была предоставлена сверхпротокольная помощь по программе «Майлпоуст», предполагавшая обеспечение дополнительно всем необходимым миллионной советской армии, а также Тихоокеанского флота. Во многом для усиления флота на Дальнем Востоке в 1944—1945 гг. и были построены и переданы нам, помимо прочего, эти две сотни новейших «Каталин», а также 195 эсминцев, фрегатов и других боевых кораблей из базы Коул-бей. (Сравните: перед войной у нас на Северном флоте было лишь 53 «плавединицы», из которых самыми крупными были 7 эсминцев, да 116 самолетов — в основном устаревших «ишачков» (И-16), чаечек» (И-153), «амбарчиков» (МБР).

Самыми распространенными гидропланами на Севере были МБР-2, летавшие со скоростью 130 км в час, имевшие на вооружении два пулемета 12,7 мм и державшиеся непрерывно в воздухе не более 4 часов. Между тем как «Каталина» могла без посадки преодолеть более 4 тысяч километров, нести почти тонну бомб, находить подводные лодки и вести с ними бой, перевозить группы десантников, служить мини-госпиталями. Не случайно и В. Молотов, и Г. Гопкинс использовали «Каталины» для своих перелетов через океан. Это был надежный и вполне комфортабельный для того времени самолет. Кстати, он создавался для миллионеров как прогулочный гидроплан, поэтому и свое название получил от райского островка в Карибском море — излюбленного места отдыха состоятельных американцев.

Подготовка морского десанта Тихоокеанского флота с гидросамолетов «Каталина»

Не тот Гагарин

Елена Костык, Валерий Иринев: Переводчиком с американской стороны был назначен сын русских эмигрантов граф Григорий Григорьевич Гагарин. Он вспоминал: «В мае 1944 года я, выпускник Массачусетского технологического института и лейтенант американского Военно-морского флота, получил приказ отправиться на службу в город Элизабет-Сити в штате Северная Каролина. Вот там я и увидел гидроплан голубовато-серого цвета с большой красной — явно не американской — звездой на борту. И вечером того же дня встретился с советским офицером, который старался разобрать какую-то инструкцию. Я подошел к нему и спросил по-русски, не могу ли чем-либо помочь. Он с изумлением посмотрел на меня: «А вы кто будете?».

Князь Гагарин умер в 2018 году, когда ему было 94 года… Гагарин рассказывал газетчикам, что чувства ненависти к советским летчикам у него не было, впрочем, как и у рядовых американцев: предполагалась повышенная степень секретности, но на самом деле окрестные жители знали, что на базе находятся русские. «Бывало, приходишь в парикмахерскую в Элизабет-Сити, — вспоминал переводчик, — а там кто-то говорит: «Ну, что, я слышал, русские во вторник уже улетают».

В перегоне из США в СССР в 1944 году гидросамолетов «Каталина» принимал участие князь Грэги (Григорий) Гагарин. На фото советские летчики и американские инструкторы в Элизабет-Сити перед полетом

Владимир Станулевич: Вы встречались в с князем Гагариным, служившим с американской стороны переводчиком при перегоне «Каталин» из США. О чем с ним говорили? Хотел ли он свержения большевиков, лишивших его родины и состояния, или победы большевиков над фашистами?

Михаил Супрун: Он нашел меня в университете в Вашингтоне с тем, чтобы поговорить о только что рассекреченной операции «Зебра» и передать мне рукопись своих воспоминаний. Видимо, ему сообщили, что я готовлю очередной выпуск «Северных конвоев…». Выяснилось, что он потомственный дворянин, сын эмигранта князя Григория Гагарина, внук основателя и первого ректора Политехнического института в Санкт Петербурге. За несколько месяцев до нашей встречи он посетил Россию, где ему вручили советскую медаль по случаю очередного юбилея Победы. Не исключаю, что теплые встречи на родине подвигли его на встречу со мной.

Поначалу в разговоре присутствовало напряжение: чувствовалось, что особых симпатий к большевистской России, отнявшей у него и его семьи все, он не испытывал. И проверял меня. Кроме того, я из литературы знал, что он должен был постоянно сталкиваться с неоднозначным поведением отдельных советских пилотов по отношению к русским эмигрантам, а потому тему, связанную с его отношением к России, большевикам и войне, мы не обсуждали. Думаю, он просто честно, как офицер армии США, выполнял свою работу. Речь на встрече шла исключительно об его роли в операции «Зебра».

В этой связи мне крупно повезло, поскольку князь Грегори (Григорий Григорьевич) был не простым переводчиком, а ключевой фигурой с американской стороны по проведению сверхсекретной операции «Зебра». Суть этой операции заключалась в выполнении заказа Сталина по производству в США для СССР 185 гидросамолетов «Каталина» (PBY и PBN), обучению советских пилотов управлению ими для переброски в СССР по трем маршрутам: северному, тихоокеанскому и южному.

Гидросамолет «Каталина» Северного флота

Меня более всего интересовал перегон северным маршрутом, а также судьба летчиков, участвовавших в «Зебре» из состава 54-го авиаполка Беломорской флотилии, базировавшегося в Лахте. А особая секретность заключалась в том, что президент Рузвельт скрытно от своих оппонентов в Штатах и Великобритании не только безвозмездно по ленд-лизу передавал Советскому Союзу самые современные самолеты, но и новейшие технологии, оборудование, включая модифицированные радары и сверхсекретные прицелы «Норден».

Командиры влетели в норвежскую гору

Елена Костык, Валерий Иринев: К сожалению, из 25 самолетов перегона в пункт назначения прибыли лишь 24 «Каталины». Пропал при перелете самолет подполковника Романова с командиром особой группы полковником Васильевым на борту. В зоне норвежского побережья летели в режиме радиомолчания в густом тумане. При последнем выходе в эфир экипаж Романова сообщил, что идет на снижение, и все… Долго о судьбе экипажа никто не знал. От норвежских поисковиков стало известно, что останки «Каталины», разбившейся, по рассказам очевидцев, в 1944 году, находятся в коммуне Хасвик провинции Финнмарк. Норвежские старики, очевидцы гибели «Каталины», рассказали: среди погибших летчиков трое были в больших званиях, в морской форме. Самолет врезался в крутой утес горы Андоттен. Если бы «Каталина» шла на 15−20 метров выше, то катастрофы бы не произошло. Немцы, прибывшие на самолетах, забрали документацию, оружие, сняли интересующие их приборы и приказали норвежцам похоронить летчиков. Руководство авиагруппой принял полковник М. Н. Чибисов.

Владимир Станулевич: «Каталина» с командованием разбилась в горах Норвегии. Вы были на месте катастрофы, на могилах летчиков, норвежцы рассказывали об этой катастрофе?

Михаил Супрун: Да, это был первый перегон 25 машин из Элизабет-Сити (США) через Ньюфаунленд и Рейкъявик в Мурманск и Архангельск — почти 50 тысяч миль. И на последнем этапе одна из «Каталин» сошла с маршрута и разбилась в Северной Норвегии. Помимо экипажа, погиб и руководитель всей группы перегона полковник Васильев.

До 2007 года о причинах гибели самолета ничего не было известно. Останки самолета нашли норвежские военные летчики. В условиях низкой облачности «Каталина» врезалась в гору в провинции Финнмарк. Насколько мне известно, еще в годы войны немцы обследовали место катастрофы, забрав документы пилотов, оружие и наиболее ценные приборы. Местным жителям было велено похоронить летчиков. Предполагаю, что в ходе операции «Асфальт» (1951 год) их останки были перезахоронены на острове Тьотта.

Владимир Станулевич: Вы участвовали в поисках погибших на Севере в годы Великой Отечественной войны самолетов. Среди них были «Каталины»?

Михаил Супрун: Нисколько. Самолеты были доставлены на Север за 4 месяца до изгнания немцев из Заполярья. В ходе Петсамо-Киркенесской операции потерь «Каталин» не было. Это были — надежные и хорошо вооруженные машины. Они настолько полюбились нашим авиаторам, что после войны мы отказались их возвращать в США, как того предполагал закон о ленд-лизе. А незадолго до возобновления переговоров Хрущова с американцами по ленд-лизу сожгли большую часть оставшихся на Севере «Каталин» (вместе с другой лендлизовской техникой) в ходе испытаниях атомной бомбы на Новой Земле.

Взрастить Гитлера, столкнуть с СССР, и помогать Советам его уничтожить

Елена Костык, Валерий Иринев: В перегоне «Каталин» по Восточному маршруту участвовало 122 человека, беломорцы входили в состав спецгруппы прежним составом под руководством командира 54-го смешанного авиаполка ВВС Беломорской военной флотилии подполковника Павла Панкова… С 25 августа по 11 сентября 1944 года по нему перелетели 30 летающих лодок… До Анадыря экипажи летели по американским картам. Естественно, данные по гидроаэродромам отсутствовали. Самолеты садились на водоемы, где их никто не ждал.

Вернувшись в Элизабет-Сити, экипажи начали подготовку к перелету по сложному Южному маршруту… через Южную Америку и Африку (Марокко, Туннис, Египет), далее Иран — Баку — Севастополь… Группа специального назначения доставила в Советский Союз 55 «Каталин» и еще четыре самолета доставили полярные летчики во главе с Героем Советского Союза Ильей Павловичем Мазуруком, который в начале войны командовал 2-й авиационной группой на Беломорье.

Протяженность этой трассы составила 18 685 км. Перегон осуществлялся в период с 28 сентября 1944 года по 28 марта 1945 года… Родина высоко оценила ратный труд беломорцев. За мужество и героизм, за высокие профессиональные качества более полусотни авиаторов были награждены орденами.

Владимир Станулевич: В 1990-е сотрудничество США, Великобритании с Советским Союзом, российскими историками рассматривалось некритично, в «розовом свете». Целью стран Запада во Второй Мировой войне было ослабление как Германии, так и СССР. Не будет ли конференция по «Дервишу-80» повторением комплиментарных конференций 1990-х?

Михаил Супрун: «Некритичность» исследований истории ленд-лиза 1990-х годов была обусловлена замалчиванием темы в отечественной историографии. И когда открылись архивы, стало понятно, что ленд-лиз — это не только «4% от суммарного промышленного производства в СССР в годы войны». Сквозь «розовые очки» стали просматриваться не только реальные цифры помощи, но и номенклатура поставок, механизм, логистика, а главное — концептуальное понимание американского закона. И это — естественный процесс развития науки.

Всех историков, изучающих историю России и ее военную историю, я делю на 4 категории: «западников», национал-патриотов, «чего изволите» и тех, кто скрупулезно день ото дня, сидя в архивах, занимается самой неблагодарной работой, вводя в оборот новые документы, привнося реально новые знания. Академические конференции, как правило, предполагают собрание последней категории историков для обмена новыми знаниями и выработки приемлемого большинством понимания какого-то явления или периода в истории. При этом не исключается участие в конференциях и представителей всех категорий историков. В спорах, в дискуссиях учитываются все точки зрения, и таким образом рождается истина.

Поэтому, предвижу, что если бы Ваше утверждение, прозвучавшее в вопросе, было бы озвучено на предстоящей конференции, оно нашло бы как сторонников, так и противников с соответствующей аргументацией. В последующей дискуссии стало бы понятно, насколько сильна Ваша аргументация или аргументация оппонентов, и чья точка зрения наиболее близка экспертному сообществу. Так изучается и пишется история.

Искать, спасать, бомбить, погибнуть по-солдатски

Елена Костык, Валерий Иринев: Вернувшись в боевые части, летчики приступили к привычной своей работе: поиску подводных лодок противника, разведке на театре боевых действий, обеспечении проводки конвоев… Во время торпедирования противником транспорта «Марина Раскова» «Каталины» Беломорской военной флотилии в период с 16 по 23 августа 1944 года подобрали со спасательных судов и берега 73 пассажира и членов команд транспорта и тральщиков… За годы войны боевых потерь «Каталин» не было.

Всего на Северном флоте «Каталины» совершили 340 вылетов и 14 раз атаковали подводные лодки противника. В четырех атаках наблюдались видимые признаки поражения цели. Это атака 12 августа 1944 года и три атаки в 1945 году: 19 января, 22 и 23 апреля 1945 года.

…Через 10 лет после Победы, в конце лета 1955 года, в Лахту пришел приказ: иностранные самолеты своим ходом отправить на полигон испытаний ядерного оружия в Бухту Черную на Новой Земле. На водной акватории поставили корабли, подводные лодки и гидросамолеты.

Первый в СССР подводный ядерный взрыв был произведен 21 сентября 1955 года. Самолеты-солдаты… Они и службу свою закончили по-солдатски.