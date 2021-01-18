Почитать в Яндексе об Ирине Бергсет

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет против ювенальной юстиции

Соцсети часто сотрясают споры вокруг страданий Ирины Бергсет, бывшей россиянки Ирины Фроловой. У Ирины в Норвегии отняли обоих детей, и как это происходило вызывает шок. Публикации делят спорящих на неуважительно к ней относящихся и сострадающих. Но в споре норвежские ювенальные службы остаются в стороне из-за недостатка информации об их деятельности. В итоге споры о Бергсет, а не о большой проблеме Норвегии, на общем фоне — в Норвегии все хорошо.

При чтении ювенальных ужасов надо иметь в виду, что практика Норвегии в этой части не только не соответствует российским представлениям о воспитании детей, но и позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в юрисдикцию которого, по норвежским законам, входит рассмотрение подобных дел.

Норвежские СМИ о нарушениях в стране прав детей

Факты приводят сами норвежцы. Например, вторая по тиражу в Норвегии газета Verdens Gang 22.12.2020 сообщила:

«Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявляет, что Норвегия нарушила право на семейную жизнь в деле о защите детей, в котором приемным родителям было разрешено усыновление.

Дело касается девочки, за которой служба охраны детства взяла на себя заботу всего через несколько дней после ее рождения. Девочку поместили в приемную семью, и матери предоставляли четыре посещения в год, по два часа каждое.

Когда девочке исполнилось четыре года, мать лишили родительских прав, и окружной совет утвердил, что девочку можно удочерить. Мать обратилась в суд с просьбой изменить решение, но безуспешно. Мать подала апелляцию в Суд по правам человека в Страсбурге».

Ранее то же издание сообщало общую цифру по решениям Норвегии, рассмотренным ЕСПЧ:

«НОРВЕГИЯ ОСУЖДЕНА ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в отношении Норвегии по двум новым делам о защите детей.

Суд считает, что Норвегия нарушила право на семейную жизнь в двух делах, которые были решены во вторник. Норвегия должна выплатить 60 000 евро в качестве возмещения в обоих случаях.

С 2015 года суд рассмотрел 36 дел, касающихся защиты детей в Норвегии. Сегодняшним приговором завершено девять дел».

Самая массовая норвежская газета Aftenposten 8 сентября 2020 года в развитие темы сообщила:

«Суд по правам человека не пересмотрел дела о защите детей в Норвегии

Европейский суд по правам человека постановил, что два дела о защите детей, по которым Норвегия была осуждена в марте, не будут пересмотрены… Полгода назад суд пришел к выводу, что Норвегия нарушила право на семейную жизнь в двух случаях. Норвегии было приказано выплатить 60 000 евро в качестве компенсаций. Сумма составляет чуть более 630 000 норвежских крон.

Норвежское государство потребовало, чтобы дело было снова рассмотрено в так называемой Большой палате, где дело рассматривают 17 судей. Во вторник Европейский суд по правам человека объявил, что коллегия судей отклонила эту апелляцию, пишет Dagbladet.

В одном случае Норвегия пожаловалась на то, что не отменено решение об опеке. Второй случай касался усыновления приемного ребенка, когда биологические родители были лишены родительских прав.

Суммы компенсации были значительно меньше требований в размере 210 000 евро в обоих случаях. В одном из случаев Норвегии также пришлось заплатить 9500 евро в качестве судебных издержек… С 2015 года Европейский суд по правам человека рассмотрел 36 дел, касающихся норвежской службы защиты детей…».

Hakon07 Флаг Норвегии

Если «мать приехала в Норвегию из-за рубежа, детей забирают в четыре раза чаще»

Даже «родственники» норвежцев в истории и ближайшие союзники по НАТО, англичане, подвергают их жесткой критике. Статья Русской службы ВВС «Опека по-норвежски: «У нас забрали четырёх детей… а потом и пятого» приводит чудовищные примеры: «…из семей, в которых мать приехала в Норвегию из-за рубежа, детей забирают в четыре раза чаще, чем у коренных норвежцев… в большинстве… дел нет ни слова о насилии со стороны родителей, алкоголизме или наркотической зависимости. Теперь самая распространённая причина помещения детей под опеку — просто «недостаток родительских навыков»… По словам работников соцслужб, родители не были в состоянии удовлетворить эмоциональные потребности девочки — частично из-за того, что её мать «депрессивна», а Эрик (отец), как выразился один из сотрудников опеки, «умственно недоразвит». При этом у самого Эрика никогда в жизни не диагностировали никаких отклонений…». Изъятие в одной семье, где отец был из Румынии, пятерых детей, младшему из которых было три месяца (!!!), вызвало широкие протесты по всему миру. «Один случай, в котором была замешана чешская семья, даже привёл к крупному дипломатическому скандалу… Чешский президент Милош Земан сравнил действия норвежских органов опеки с поведением нацистов…».

Возможно, Норвегии имеет «традиции» жестокого отношения к детям, например, от смешанных браков с немцами после Второй мировой войны? Deutsche Welle, рассказывая, как норвежское правительство не признает преступлений 1940 — 1970-х, пишет: «Норвежские СМИ неоднократно публиковали разоблачительные статьи, в которых норвежское правительство обвинялось в проведении, часто по заказу Центрального разведывательного управления США, экспериментов над инвалидами, а также над детьми, рожденными норвежскими матерями от немецких солдат. Эксперименты с использованием галлюциногенов и радиации, которая использовалась, в частности, для кастрации, проводились, согласно норвежской прессе, со времен Второй мировой войны вплоть до 1975 года».

Россия знает о нарушениях прав детей в Норвегии, но «лезет в ювеналку»

При всех непростых отношениях России с ЕСПЧ, в 2018 году в Европейском суде рассмотрено 248 решений российских судов по всем видам нарушений прав человека, что при численности населения РФ в 2020 году в 146 млн дает 590 000 человек на одно рассмотренное дело. В Норвегии только по ювенальным делам (!!!) за 5 лет рассмотрено 36 дел, что при населении в 5,5 млн дает цифру в 800 000 человек на одно отмененное дело. Надо иметь в виду, что в Норвегии это одно ЮВЕНАЛЬНОЕ дело, а в России — одно дело по всем видам нарушений прав человека (жестокое и бесчеловечное отношение, нарушение права на свободу и безопасность, нарушение права на справедливое судебное разбирательство, нарушение права на эффективное расследование, нарушение права на неприкосновенность частной жизни).

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

Перенятие Россией «ювенального и гендерного опыта» Запада приведет к чудовищным преступлениям против семьи. Пересадка в начале 1990-х рыночного опыта Запада в его экстремистском варианте уже привела в РФ к гибели промышленности и сельского хозяйства. Архангельская область тогда пострадала особенно жестоко. В 1991 году в Мезенском районе было 11 000 голов крупного рогатого скота, а в 2000-м уже 670. Мяса, по данным Росстата, северяне ели в 1998 году в 2 раза меньше, чем в среднем по России. И когда российские фермы умерли, появились норвежские благотворители — кормить голодающих северян.

Председатель Архангельского регионального отделения российского Красного Креста Елена Зигаева в передаче «Архангельск. Соцвопрос» на ютуб-канале «Поморская альтернатива», особо не задумываясь, рассказывает: «Когда у нас была Хильдиген, руководитель Нурландского Красного Креста в Буде (Норвегия), и ездила в малообеспеченные многодетные семьи, где дети бегают, хотят кушать и плодятся, как кролики (!!!), она в один свой приезд привезла пачку презервативов и раздавала их местным со словами: «Ну не плодитесь, не плодитесь, зачем детей на нищету подвигаете?». При всем при этом с видом победителя присутствует почетный консул Норвегии в Архангельске Андрей Шалев, также не замечающий чудовищности произносимых текстов.

Кто появится на севере России, когда вслед за фермами исчезнет и русское население?