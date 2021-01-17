Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в середине декабря 2020 совершил рабочую поездку по ряду предприятий оборонно-промышленного комплекса. Целью поездки стали вопросы выполнения гособоронзаказа. 16 декабря 2020 года замминистра посетил АО «ПО «Севмаш».

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

На «Севмаше» полным ходом идёт строительство двух группировок атомных подводных лодок четвертого поколения — это проекты 885М «Ясень-М» и 955А «Борей-А». По словам Алексея Криворучко, производственное объединение до 2027 года полностью загружено заказами Минобороны.

В соответствии с текущими планами, ВМФ РФ должен получить за этот период четырнадцать атомных подводных лодок проектов «Ясень-М» и «Борей-А». Заместитель министра обороны также отметил, что «Севмашу» предстоит передавать флоту по одной АПЛ каждого проекта ежегодно.

Рассмотрим данные о четырнадцати атомных подводных лодках, которые должны быть построены, более подробно.

Речь идёт о шести ракетных подводных крейсерах специального назначения (РПКСН) проекта 955А «Борей-А». Головной корабль этой серии РПКСН «Князь Владимир» уже находится в составе Северного флота. Первый серийный РПКСН «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» должен был быть передан ВМФ РФ до конца 2020 года, но пополнит флот в 2021 году. Он был спущен на воду в июле 2020 года.

HoteitH Атомная подводная лодка «Князь Владимир»

До 2027 года АО «ПО «Севмаш» также должно передать ВМФ РФ восемь многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М «Ясень-М». Передача флоту головной лодки этого проекта «Казань» и первой серийной лодки этого проекта «Новосибирск» планировалась до конца 2020 года. Однако данные АПЛ пополнят флот в 2021 году. АПЛ «Казань» была спущена на воду в конце марта 2017 года, а АПЛ «Новосибирск» — в конце декабря 2019 года. Впрочем, постановлением правительства РФ №1224−42 от 14 августа 2020 г. был установлен официальный срок сдачи АПЛ «Новосибирск» —2021 год.

Кроме того, в 2020 году АО «ПО «Севмаш» должно было передать ВМФ РФ атомную подводную лодку «Белгород» проекта 09852, носителя беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Данная АПЛ была спущена на воду в конце апреля 2019 года. Подлодка «Белгород» будет передана флоту в 2021 году.

Таким образом, Военно-Морской флот РФ в 2020 году недополучил четыре атомные подводные лодки: РПКСН «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А», многоцелевые АПЛ «Казань» и «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М», а также АПЛ «Белгород» проекта 09852.

В открытой печати сообщается, что перенос сроков передачи флоту данных подлодок на 2021 год связан с невыполнением полного перечня мероприятий, предусмотренных государственными программами испытаний.

Теперь посмотрим на основные задачи по предназначению этих четырёх атомных субмарин.

В соответствии с Военно-морской доктриной России, семь АПЛ 4-го поколения проекта «Борей-А» и три АПЛ 4-го поколения проекта 955 «Борей» составят основу морских стратегических ядерных сил страны.

Каждая из этих подлодок способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава» с дальностью полёта до 10 тысяч километров. Ракета имеет разделяющуюся головную часть с 6−10 ядерными боеголовками индивидуального наведения мощностью 100−150 килотонн каждая. Круговое вероятностное отклонение боеголовки от цели — в пределах от 120 до 350 метров.

Подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок 4-го поколения с крылатыми ракетами. Данная АПЛ представляет собой многоцелевой подводный крейсер, который способен решать широкий спектр задач: борьба со всеми типами надводных кораблей, подводными лодками, нанесение ударов по наземным целям и проведение специальных операций.

Mil.ru Атомная подводная лодка «Северодвинск»

Основное ракетное вооружение АПЛ размещается в десяти вертикальных пусковых установках для крылатых ракет «Оникс», «Калибр» и крылатых гиперзвуковых ракет «Циркон» (в перспективе). Данная лодка способна применять все находящиеся на вооружении ВМФ РФ крылатые ракеты морского базирования. Крылатые ракеты могут быть как в обычном, так и ядерном оснащении. Подлодка проекта 885М «Ясень-М» также имеет восемь торпедных аппаратов калибра 533 мм.

Головная субмарина базового проекта 885 «Ясень» К-560 «Северодвинск» находится в составе Северного флота с 2014 года. У неё десять торпедных аппаратов калибра 533 мм и восемь вертикальных пусковых установок для крылатых ракет.

Атомная подводная лодка «Белгород» проекта 09852 построена в рамках создания многоцелевой океанской системы «Посейдон». На «Белгороде» будут проводить испытания ядерных беспилотных аппаратов «Посейдон». Кстати, эта субмарина при длине 178 метров признана самой длинной подводной лодкой в истории.

Dvinanews.ru Церемония спуска на воду атомной подводной лодки «Белгород»

Штатный носитель «Посейдонов» атомная подводная лодка «Хабаровск» проекта 09851 должна быть спущена на воду весной-летом 2021 года.

В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов будут входить по две подлодки-носителя беспилотных аппаратов «Посейдон». По открытым данным, на одной лодке планируется иметь по шесть-восемь таких аппаратов. Программа по данной системе оружия должна быть полностью выполнена не позднее 2027 года.

Подводный беспилотник «Посейдон» представляет собой межконтинентальную ядерную подводную автономную торпеду с ядерной силовой установкой. Этот аппарат способен преодолеть расстояние в десять тысяч километров на глубине до одного километра со скоростью 200 километров в час.

Одна такая торпеда может уничтожить авианосную ударную группу, а удар по океанскому побережью США приведёт к полному уничтожению прибрежной инфраструктуры и зоне радиоактивного заражения на сотни километров вглубь территории.

Подведём итоги.

Из четырёх непоставленных в 2020 году Военно-Морскому флоту РФ атомных подводных лодок две (РПКСН «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» и АПЛ «Белгород» проекта 09852) должны войти в состав стратегических ядерных сил России.

Своевременная реализация проекта по многоцелевым атомным подводным лодкам проекта 885М «Ясень-М» также важна. Эти подводные крейсера способны решать вопросы как стратегического неядерного, так и нестратегического ядерного сдерживания.

Безусловно, на данный момент уровень современности вооружений в российских стратегических ядерных силах является самым высоким в мире и составляет 86%. За прошедшие 20 лет этот показатель вырос в 2,46 раза. Но не должно быть головокружения от успехов. Задержки, влияющие на обновление морской компоненты ядерной триады России, недопустимы.

Следует помнить слова президента России Владимира Путина, сказанные на расширенной коллегии Министерства обороны РФ 21 декабря 2020 года: «Наши успехи последних лет не должны нас ни в коем случае останавливать в движении вперёд».