14 января 2021 года в Архангельске, во время 35-градусных морозов, вышла из строя одна из турбин единственной ТЭЦ. Температура теплоносителя снизилась со 110 до 95 градусов. В 100 домах районов Майская горка и Варавино-Фактория батареи стали остывать. Энергетики ввели в строй резервную турбину и постепенно нарастили температуру носителя до 103−106 градусов. Ситуация была опасной по ряду причин, о которых ИА REGNUM рассказал Александр Телицын — бывший директор Архангельской ТЭЦ, затем Архэнерго, почетный энергетик РФ:

Пресс-служба «Архэнерго» Александр Телицын — до 2008 года директор Архангельской ТЭЦ, генеральный директор «Архэнерго»

«Подобные проблемы бывали и раньше. В середине 1980-х вышли из строя все циркуляционные насосы ТЭЦ, хорошо что морозы были умеренные — минус 18−20, и мы постепенно устранили проблему. В 1994 году нагонная соленая вода из Белого моря дошла до водозабора ТЭЦ на Кузнечихе и «засолила» систему. Переключились на городской водозабор, но и туда дошла морская вода.

Уже тогда мы занимались вопросом второго источника теплоэнергии. Возник проект атомной станции теплоснабжения, но «синдром Чернобыля» не дал его осуществить. Мы не отступали, в конце 1990-х за счет внутренних инвестиций, включения их в тариф по теплоэнергии, на промплощадке за рекой Юрас начали строительство ТЭЦ-2. Рассчитывали начать стройку, а потом подтянуть и других инвесторов. Не получилось. Занимался этим вопросом тогда председатель областного правительства Н. А. Малаков. Никто открыто не был против, но говорили, что мы не имеем права включать смету ТЭЦ-2 в тариф. Возможно, готовились к губернаторским выборам в 2000 году. В 2008 году, когда я уходил с поста директора ТЭЦ, резерв мощности был примерно 20%, с тех пор город сильно разросся, и резерв сократился. Запасы установленной мощности на ТЭЦ уже недостаточны, чтобы реагировать в аварийных ситуациях.

У соседей нет такой опасной ситуации — в Мурманске теплостанций несколько, в Нарьян-Маре — две, в Северодвинске — две. Конечно, в Северодвинске стратегические атомные объекты, потому и сделано все правильно — с большим резервом мощности работают обе ТЭЦ. Есть возможность маневра теплоносителем, не надо включать котлы. В Архангельске полная противоположность — резерва мощности нет, второй ТЭЦ нет, износ — не менее 80%.

(сс)Schekinov Alexey Victorovich ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2 г. Северодвинска

Вопрос не в модернизации Архангельской ТЭЦ, а в нескольких неотложных проектах. Во-первых, это строительство второй ТЭЦ, во-вторых — модернизация действующей ТЭЦ, и в-третьих — капитальный ремонт теплосетей — они изношены, потери в 2008 году составляли 10%, сейчас больше. По моим оценкам, стоимость строительства новой ТЭЦ в пределах 10 миллиардов рублей, но это необходимые вложения, и чем позже их выделят, тем опаснее ситуация. Инвесторов достаточно — Газпром, ТГК-2, Архангельская область и город Архангельск, они должны договориться».

(сс)Sasha Krotov Архангельская ТЭЦ

В декабре 2020 года губернатор Архангельской области Александр Цыбульский встречался с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Обсуждалась модернизация Архангельской ТЭЦ, Северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Вопрос строительства второй Архангельской ТЭЦ, к сожалению, не поднимался.