18 января все школы Москвы открываются для учащихся. Школьники 6—11-х классов возвращаются к очному обучению после трёх месяцев «дистанта» и долгих каникул. Что важно, учебные заведения будут работать в соответствии с правилами Роспотребнадзора, которые действовали с 1 сентября 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование в России

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Это значит: запрещены любые массовые мероприятия; ежедневная термометрия; за каждым классом должен быть закреплён кабинет для учёбы; устанавливается собственное время начала уроков и перемен у каждой параллели.

Кроме того, с 1 января вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Среди прочего в них прописано, что общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке не должна превышать: 20 минут для детей до 10 лет при занятиях на интерактивной доске, 30 минут — для детей старше 10 лет; 20 минут в 1—2-х классах при занятиях на компьютерах, 25 минут для 2—4-х классов, 30 минут — 5—9-х классов, 35 минут — 10—11-х классов.

В постановлении также прописано, что продолжительность урока не может превышать 45 минут, перемены должны быть не короче 10 минут. После второго или третьего урока предусмотрена большая перемена в 20—30 минут. В среду или четверг у детей должен быть облегченный учебный день.

Алексей Колчин ИА REGNUM Учитель в классе

Из нового: каникулы теперь не могут быть менее 7 календарных дней.

Отметим, что у родителей сохраняется право выбирать форму обучения для своих детей. Как подтвердил 15 января на брифинге в правительстве РФ министр просвещения Сергей Кравцов, родители могут выбрать как очную, так и домашнюю форму обучения для своего ребенка.

Для 9-х классов

Изменен формат проведения собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Оно может пройти дистанционно. Пока в расписании значится дата 10 февраля, дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая.

Кроме того, в декабре учащихся 9-х классов освободили от сдачи экзаменов по выбору. По итогам текущего учебного года они получат аттестаты на основании результатов ГИА лишь по русскому языку и математике. Ожидается, что они пройдут в мае.

Министр просвещения пообещал, что также будут контрольные работы по выбору на один предмет. Даты их проведения определят региональные органы управления образования либо школы.

Изменения по ЕГЭ

Пожалуй, самые существенные изменения коснутся учащихся 11-х классов. Главное — отменён досрочный период сдачи ЕГЭ в 2021 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Выпускники, не планирующие поступать в вузы, не обязаны сдавать ЕГЭ. Для получения аттестата они обязаны сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.

Выпускники, которые собираются поступать в вузы, чтобы получить аттестат, будут сдавать только ЕГЭ по одному предмету — русскому языку. Для поступления они дополнительно сдают ЕГЭ по тем предметам, которые им требуются.

Базового экзамена по математике не будет!

Однако прежде 11-классников ждёт ещё одно испытание — итоговое сочинение. В Минпросвещения уже заявили, что оно пройдёт не ранее 5 апреля. Сочинение является допуском к ЕГЭ. Оценка не учитывается, нужно просто получить зачёт.

Напомним, ещё осенью был опубликован список пяти направлений тем итогового сочинения—2021: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Министр Сергей Кравцов подчеркнул, что «при проведении экзаменов будут соблюдаться все правила Роспотребнадзора, которые успешно зарекомендовали себя по опыту прошлого года и позволили предупредить всплески заболеваемости».

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

Несомненно, радует оптимизм мэра Москвы Сергея Собянина, объявившего 14 января в интервью «России 24», что ориентировочно в мае 2021 года Москва сможет вернуться к нормальной жизни. Однако серьёзные опасения по эпидемиологической обстановке сохраняются, несмотря на объявленную массовую вакцинацию, темпы которой пока трудно назвать в РФ высокими. В странах ЕС сохраняются и продлеваются локдауны, ужесточаются ограничения из-за пандемии коронавируса, эксперты неоднократно заявляли о третьей волне. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 января вновь обратила внимание, что коронавирус останется навсегда и станет сезонным.

Учитывая все факторы, не исключена вероятность того, что школьники ещё вернутся к дистанционному обучению. Да и за заявлениями чиновников относительно экзаменов, в сегодняшних условиях, могут ещё последовать уточнения. К тому же стоит напомнить, что в мае 2020 года в Минпросвещения объявили о переносе сроков проведения единого государственного экзамена. Тогда, напомним, ежедневно по всей России выявляли порядка 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, тогда как на 15 января число новых заражений за сутки составило 24 715.