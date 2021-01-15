Очень интересна статья, написанная совместно министром иностранных дел Габи Ашкенази и его литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом. Как и следовало ожидать, такие тексты обычно пишутся для того, чтобы представить радужную картину прекрасных отношений между двумя странами и блестящие перспективы для будущего сотрудничества.

Иван Шилов ИА REGNUM Музей жертв геноцида. Вильнюс

Потомок литовских евреев, частый гость в Литве с момента обретения независимости и соавтор недавней книги о безудержном искажении Холокоста, организованном сменяющими друг друга литовскими правительствами, не знаю: смеяться мне или плакать.

С одной стороны, было бы нетрудно создать ложный образ прекрасных и процветающих отношений между Израилем и Литвой, потому что двусторонние отношения между двумя странами действительно развивались экспоненциально в течение последних двух десятилетий, и особенно с 2015 года, когда Израиль открыл посольство в Вильнюсе (Вильно). С другой стороны, основой для «медового месяца», описанного в статье обоих министров иностранных дел, является пресловутый «слон в комнате». Абсолютная неспособность Израиля категорически отвергнуть и протестовать против ложного повествования о Холокосте, пропагандируемого каждым литовским правительством со времен распада Советского Союза, является тем, что питало эти якобы замечательные отношения.

Жертвы бойни в Каунасе 25—27 июня 1941 года

Ужасная судьба литовского еврейства во время Холокоста не является секретом. Не менее значительна и роль в убийствах местных коллаборационистов из всех слоев литовского общества. Из примерно 220 000 евреев, живших под нацистской оккупацией, 212 000 были убиты (96,4% — это самый высокий процент жертв среди крупных европейских еврейских общин). Около 90% из них были расстреляны возле своих домов в Литве, во многих случаях собственными соседями.

Если добавить более 5000 немецких, австрийских и французских евреев, убитых в Литве, и примерно 20 000, убитых в 1941—1942 годах 12-м литовским вспомогательным полицейским батальоном, посланным в Белоруссию в октябре 1941 года, то число жертв для такой маленькой страны ошеломляет. Однако практически неизвестно, что во время нацистской оккупации в Литве находилось менее 1000 немцев. Учитывая тот факт, что все эти жертвы должны были быть убиты индивидуально путем расстрела и похоронены примерно в 250 братских могилах, прежде всего в Литве (234 братских могилы), но также и в Белоруссии, начинаешь понимать невероятно важную роль, которую играли литовские коллаборационисты.

Если бы руководство Литвы признало масштабы местного участия в преступлениях Холокоста, включило эти неприятные факты в свои учебные программы и честно попыталось наказать тех, кто избежал судебного преследования, у Израиля не было бы причин «мстить» детям и внукам преступников или стране в целом. Мы могли бы даже погреться в лучах дружбы этих двух бывших врагов.

Сотрудники полиции безопасности Литвы сожгли литовскую синагогу в 1941 году

Однако современная Литва не заслуживает нашей дружбы или сотрудничества. Вместо того, чтобы смело и честно противостоять трагедии своего еврейского населения, Литва стала лидером посткоммунистических восточноевропейских инициатив по искажению повествования о Холокосте. Конкретно это делается следующими способами:

— Литва грубо минимизировала преступления местных коллаборационистов (ни один из которых никогда не был наказан в литовских судах).

— Литва раздула значение малочисленных литовских праведников.

— Литва нагло пропагандировала слух об эквивалентности преступлений нацистов и коммунистов и энергично лоббировала проведение Дня памяти всех жертв тоталитарных преступлений, который сделал бы Международный День памяти жертв Холокоста излишним.

— Литва прославила борцов с СССР, даже если они совершили преступления в ходе Холокоста и, по идее, должны были лишиться права быть превращенными в национальных героев.

Поэтому, когда статья, расточающая похвалы якобы замечательным современным отношениям между Израилем и Литвой, открывается цитатой Виленского Гаона, который, без сомнения, был бы убит, если бы жил в Вильно во время Холокоста, — словами о том, что «цель искупления — искупление истины», действительно не знаешь, то ли цинично смеяться, то ли горько плакать.

Ниже — перевод совместного текста израильского и литовского министров.

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Израильско-литовские отношения и Год Виленского Гаона

«Цель искупления — искупление истины». Эти слова принадлежат Элияху бен Шломо Залману, широко известному как Виленский Гаон, всемирно известному комментатору Торы и Талмуда, чье влияние определило религиозное и культурное своеобразие литовского еврейства. Парламент Литвы посвятил 2020 год, 300-летие со дня рождения Гаона, памяти этого всемирно известного мудреца.

Виленский Гаон

Этот год был также посвящен 700-летней богатой истории евреев в Литве. Уникальные литовские городки («штетлы») воспитывали не только религиозных мыслителей и ученых, но и всемирно известных еврейских художников. Именно под литовским небом Марк Шагал открыл свой дар живописи. Воспоминания о Литве вдохновили современного израильского писателя Григория Кановича, экзистенциалистские идеи Эммануэля Левинаса и звуки стихов Леи Гольдберг.

Отмечая уникальность еврейской истории в Литве, мы также помним трагедию Холокоста и боль, которую он оставил после себя. Вместе мы обязуемся точно помнить и искренне и честно подходить к прошлому, каким бы болезненным оно ни было. Работая в память о нашем прошлом, мы также разрабатывали новые идеи, выявляли новые проблемы и искали новые решения. Поминая прошлое, мы создаем дорогу к нашему будущему.

Когда Литва восстановила свою независимость 30 лет назад, Израиль был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Литвой. Сегодня наши страны имеют прочные и постоянно развивающиеся отношения — от торговли и туризма до научного сотрудничества, от технологий и инноваций в банковской сфере, транспорте и энергетике до сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности. Наряду с этим идет всё более развивающийся и интенсивный политический диалог.

Вместе мы можем стать соавторами, объединив усилия для решения проблем, которые несет с собой 21-й век, создания зеленой и цифровой экономики, обеспечения кибербезопасности и борьбы с изменением климата.

Mfa.gov.il Премьер-министр Нетаньяху с послом Литвы в Израиле Линой Антанавичене, которая подарила ему новую литовскую монету с названием Вильнюсского Гаона

Сегодня литовские города стали домом для тысяч израильских студентов, а литовские университеты обучают сотни израильских врачей. Мы хотим открыть двери для молодежи наших обществ, способствуя контактам между израильской и литовской молодежью.

Мы будем продолжать развивать сильный и энергичный диалог между нашими правительствами и народами; диалог, основанный на уроках прошлого, но ориентированный на будущее, диалог между двумя партнерами, которые разделяют общие ценности и стремятся сблизить Европу и Ближний Восток.

Точно так же, как Виленский Гаон посвятил свою жизнь духовной истине и образованию, Литва и Израиль привержены укреплению наших отношений, разделяя ценности справедливости, терпимости и уважения к каждому гражданину и ко всей планете.