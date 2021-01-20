На следующей неделе — 20 января — избранный президент Джо Байден вступит в должность, после чего он начнет быстро осуществлять трансформацию большинства аспектов американского курса. Единственным же и наиболее показательным исключением в этом плане станут отношения США с Китаем. Тем не менее если Байден сохранит конфронтационный подход уходящего президентаДональда Трампа ко второй по величине экономике мира, он пожалеет об этом, пишут декан Школы экономики Университета Фудань и директор Китайского центра экономических исследований, аналитического центра в ШанхаеЧжан Цзюнь и кандидат экономических наук в Китайском центре экономических исследований Фуданьского университетаШи Шо в статье, вышедшей 14 января в Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Хотя Байден, может быть, и придерживается не столь откровенно враждебной позиции по отношению к Китаю, как Трамп, он неоднократно высказывал то же, что и его предшественник, недовольство в связи с торговой практикой КНР, обвиняя страну в «краже» интеллектуальной собственности, демпинге товаров на зарубежных рынках и принуждении к передаче технологий американскими компаниями. К тому же Байден указал, что не откажется сразу от двухстороннего соглашения о первой фазе торговой сделки, достигнутого в прошлом году, и не отменит 25-процентных пошлин, которые на сегодняшний день распространяются примерно на половину всего китайского экспорта в США.

По мнению Байдена, лучше не вносить каких-либо существенных изменений в уже выбранный курс в отношении Китая, пока он не проведет полный обзор существующего соглашения и не проконсультируется с традиционными союзниками Америки в Азии и Европе, чтобы «выработать согласованную стратегию». Выбранный им торговый представитель США Кэтрин Тай —американский юрист в области торговли азиатского происхождения, свободно говорящая на китайском языке и обладающая большим опытом работы в Китае, — могла бы сыграть важную роль в проведении этого анализа.

Inter-American Dialogue Кэтрин Тай

Однако не надо проводить всестороннего анализа, чтобы понять, что высокие пошлины и соглашение о первой фазе торговой сделки принципиально несовместимы. За последние два года доля китайского экспорта в США, подлежащая обложению дополнительными пошлинами, выросла с почти незначительной доли до более 70%. А доля американского импорта в Китай с учетом пошлин резко выросла с 2% в феврале 2018 года до более чем 50% два года спустя.

За тот же период США ввели 11 раундов санкций против китайских компаний. После очередного расширения запретительных мер, в результате которого в санкционном списке министерства торговли США оказались 59 китайских компаний и частных лиц, общее количество таких лиц и предприятий увеличилось до 350, что нельзя увидеть в отношении какой-либо другой страны.

С учетом такой высокой стоимости и строгих ограничений на экспорт Китай, возможно, не сможет выполнить свои обязательства, включенные в соглашение о первой фазе, по закупке дополнительных товаров и услуг США на сумму около $200 млрд в 2020—2021 годах. С января 2020 года экспорт из США в Китай в значительной мере не соответствовал целям сделки. В результате в ноябре 2020 года Китай выполнил всего 57% своего годового обязательства по закупкам.

Возможности Китая для ускорения прогресса сильно ограничены. Частному сектору, на который приходится почти 80% китайского спроса на импорт из США, нельзя просто дать указание покупать американские товары при столь высоких пошлинах. А принуждение государственных предприятий к тому, чтобы восполнить пробелы, создало бы собственные проблемы.

(сс) Maersk Line Портовые краны в контейнерном терминале Гонконга

Вывод очевиден: до тех пор, пока Байден будет придерживаться конфронтационного подхода Трампа, соглашение о первой фазе будет принципиально бесперспективно и дальнейшее продвижение к взаимовыгодным торговым отношениям — практически невозможно. Может даже произойти обрушение всей двусторонней торговли.

Но это не значит, что администрации Байдена нужно только отменить пошлины. Соглашение о первой фазе также глубоко ошибочно, не в последнюю очередь потому, что его соблюдение вынудит Пекин сократить импорт из других стран. Предоставляя США значительное преимущество перед другими торговыми партнерами Китая, соглашение может даже нарушить принцип недискриминации Всемирной торговой организации.

Поэтому другие страны пытаются создать справедливые для всех правила игры. В конце 2020 года Европейский союз и Китай заключили Всеобъемлющее соглашение об инвестициях, тогда как все десять стран АСЕАН подписали Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП) вместе с Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Всё это не в интересах США. Прежде всего, страны АСЕАН, которые в совокупности образуют четвертый по величине экспортный рынок Америки, скорее всего, переместят больше торговли на своих партнеров по ВРЭП. Тот факт, что во ВРЭП отсутствуют трудовые и экологические стандарты, предусмотренные соглашениями с Канадой, Мексикой и США, лишь поспособствует этой тенденции.

Rcepsec.org Саммит АСЕАН во Вьетнаме

ВРЭП также, вероятно, увеличит спрос Китая на импорт сельскохозяйственной и энергетической продукции из Австралии и Новой Зеландии. А путем косвенного создания зоны свободной торговли между Китаем, Японией и Южной Кореей — так называемого «железного треугольника» — он консолидирует цепочки поставок в Северо-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Это ставит США в невыгодное стратегическое положение.

Вместо того чтобы поддерживать конфронтационную политику Трампа в отношении Китая, Байден должен признать центральную роль Китая в мировой экономике и заключить взаимовыгодное недискриминационное торговое соглашение. Усилия Китая по присоединению к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве, которое возникло из Транстихоокеанского партнерства после того, как Трамп отказался от него после вступления в должность четыре года назад, могут стать здесь важным открытием.

Администрация Байдена обещает начать с чистого листа во внутренней и внешней политике США. Чтобы выполнить это обещание, президент-демократ должен положить конец разрушительной торговой войне своего предшественника против Китая.