В Дагестане из-за массового отравления жителей Буйнакска на несколько дней приостановили работу учебных заведений, а жителям рекомендуют не употреблять воду из-под крана, подаваемую централизованной системой водоснабжения МУП «Буйнакскводоканал». ИА REGNUM выяснило, что ранее к водоканалу у надзорных органов уже были претензии, а директор на муниципальном предприятии сменился ровно год назад. На эту должность назначили бывшего бизнесмена из сферы полиграфии, данные которого совпадают с данными бывшего кандидата в мэры Махачкалы.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Вода из-под крана

ЧП в Буйнакске

С 9 января 2021 года в больницу Буйнакска начали поступать дети с признаками пищевого отравления. Всего за 9—12 января за медицинской помощью обратилось 55 детей в возрасте от одного года до 16 лет. Во всех случаях были схожие симптомы.

13 января СУ СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В качестве предварительной причины отравления была названа «питьевая вода, которая подаётся в дома жителей города по водопроводным линиям». Образцы воды были взяты для исследования специалистами Роспотребнадзора.

Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

Главврач центральной больницы Магомед Магомедов в комментариях СМИ отметил, что заболевание проходит в лёгкой и среднетяжёлой форме, тяжёлых случаев не зарегистрировано.

Результаты исследования воды Роспотребнадзором

Управление завершило исследование воды из водопроводных сетей и 14 января обнародовало результаты, указав, что она была загрязнена из-за «нарушения санитарно — эпидемиологических и технических норм». И именно водопроводная вода стала, по мнению Роспотребнадзора, источником заражения. В воде была «обнаружена ДНК возбудителя дизентерии (Shigella)». К тому же из 50 проб водопроводной воды 18 «не соответствуют установленным требованиям».

Ведомство заявило, что водоснабжение и водоотведение горожан ведётся «с нарушениями санитарно-эпидемиологических и технических норм». Так, в ветке, идущей от водозабора Апке-озень, стоят «многочисленные самовольные врезки», водопроводные трубы затоплены, а «колодцы» заполнены канализационными стоками. Также не увидели специалисты и полного цикла водоподготовки.

Из-за того, что соблюсти режим подачи качественной воды не удаётся, в городе приостановили работу школ-интернатов, а также на время промывки и дезинфекции системы временно остановлена работа детсадов. Постановлением Роспотребнадзора прямо запрещено использование «питьевой воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения».

На сегодня до проведения ремонта из системы водоснабжения исключили источник Апке-озень, а водопроводные сети, по которым вода идёт из артезианских скважин и Чиркейского водохранилища, промывают и дезинфицируют.

(сс)ArgoDag Чиркейское водохранилище. Республика Дагестан

«Организовано проведение фагирования и вакцинации населения по эпидемическим показаниям. Против гепатита А, дизентерии, брюшного тифа», — отметили в ведомстве.

Действия властей

До 17 января 2021 года администрация приостановила работу общеобразовательных учреждений, все школы переведены на дистанционное обучение.

На сайте городской администрации также обнародован график подвоза воды для хозяйственно-бытовых нужд, подписанный сотрудником МУП «Буйнакскводоканал». Водовозки будут подъезжать в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00 местного времени. Горожанам также рекомендуют употреблять в пищу бутилированную воду.

(сс)Zastara Г. Буйнакск. Республика Дагестан.

Водоканал и его отношения с надзорными инстанциями

В ближайшее время в уголовном деле появятся конкретные фамилии, так как в отношении должностных лиц, которые отвечают «за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений», проводится комплекс следственных действий.

Помимо этого, Роспотребнадзор передал следствию все материалы, которых достаточно для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). По этой статье фигуранту будет грозить штраф до 700 тыс. рублей и (или) лишение свободы до двух лет.

Напомним, централизованно воду горожанам по сети подаёт МУП «Буйнакскводоканал». Данная организация учреждена в сентябре 2017 года администрацией Буйнакска. Уставный капитал компании — 50 млн рублей. В ЕГРЮЛ с 13 января 2020 года директором МУП назначен Шахбан Касумов. До Касумова муниципальное предприятие возглавлял Абакар Исаев.

Касумов — бывший бизнесмен из сферы полиграфии. Так, с июня 1999 года он работал как ИП и был зарегистрирован в Махачкале. Деятельность была прекращена только в мае 2018 года. Помимо этого, ему принадлежало 100% доли в махачкалинском ООО «Печатник» (работало в сфере полиграфии с февраля 2001 по апрель 2019 года). Шахбан Касумов также был директором ОАО «Махачкалатеплосервис», которое в 2015 году было признано банкротом. Помимо этого, данные Касумова совпадают с данными кандидата на пост мэра Махачкалы на выборах в 2019 году, который также числился директором ООО «Строитель-XXI» и бывшим экспертом Общественной палаты Дагестана. По открытым данным, ИНН кандидата в мэры и директора МУП совпадают.

У надзорных инстанций к водоканалу Буйнакска и до случая с отравлениями были претензии.

Так, 21 сентября 2020 года арбитраж региона по иску Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора взыскал с МУП «Буйнакскводоканал» 1 286 064 рубля «ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате сброса сточных хозфекальных вод в водный объект в реку Шура-Озень».

"Проверкой установлено, что очистные сооружения города Буйнакск не функционируют с 1990 года. Неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, предприятий, учреждений и организаций города сбрасываются через канализационные сети в реку Шура-Озень», — отмечалось в решении суда.

Уточнялось, что «установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых МУП «Буйнакскводоканал» в водный объект в реку Шура-озень по сравнению с предельно допустимыми концентрациями рыбохозяйственных водоёмов».

МУП был фигурантом проверок 24 раза. По данным ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ, управление Росприроднадзора по Дагестану в ноябре 2020 года обнаружило «сброс неочищенных сточных вод в реку Шура-Озень с превышением концентрации загрязняющих веществ по сравнению с ПДК без проекта нормативов допустимых сбросов». МУП и его должностное лицо были оштрафованы на 80 тыс. и 10 тыс. рублей, соответственно.

А в июне 2020 года уже Роспотребнадзор Дагестана обнаружил «нарушение санитарных правил» в доме №184 на улице Ломоносова. Не уточнялось, о каких нарушениях идёт речь, но МУП дали срок устранить их до 31 декабря 2020 года.

Помимо этого, в арбитраже республики на сегодня в стадии рассмотрения и ряд финансовых исков. Так, ГУП «Дагводоканал» обратилось с требованием о взыскании 16 883 168,16 рубля основной задолженности по оплате за отпущенную природную питьевую воду в январе—сентябре 2020 года, а «Россети» требуют более 1,2 млн рублей долга за свои услуги.

ГУП «Дагводоканал»

Уголовное дело по отравлению в Кизляре

Одновременно со случаем в Буйнакске следователи завершили расследование другого схожего дела, которое было возбуждено ровно год назад, в январе 2020 года в Кизляре. Там также более 100 жителей обратились в больницу с острой кишечной инфекцией. Проведенное расследование подтвердило, что причиной стал приём некачественной питьевой воды.

На сегодня подготовлено обвинительное заключении в отношении бывшего руководителя ОАО «Горводопровод» Кизляра, который привлекается за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следствие считает, что с октября 2019 по январь 2020 года фигурант, будучи для города гарантирующим поставщиком питьевой воды, «не принял мер по качественному оказанию услуг по проведению ремонтных работ водопроводной линии во дворе многоквартирного дома».

В результате этого по повреждённой водопроводной линии, которая проходит вплотную под системой канализации, жители получали загрязнённую воду. Несмотря на предписание управления Роспотребнадзора, водоканал этого города продолжал поставку загрязнённой воды, что и привело к массовому отравлению горожан.

По вменяемой статье бывшему директору грозит штраф до 300 тыс. рублей, также возможно лишение свободы до двух лет.