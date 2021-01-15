С приходом Джо Байдена в США ждут крупных перемен и «исправлений ошибок», в том числе в отношениях с Россией. По мнению американского стратега Джошуа Хумински, которое он выражает в своей статье, «США должны пересмотреть отношения с Россией» (The Hill), от конфликта с Россией требуется перейти к конкуренции и даже, возможно, поиску общих интересов. Неужели США готовы двинуться к политике пряника, изрядно истрепав санкционный кнут?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интуристы

Согласно описанию хода событий в изложении Хумински, администрации Джорджа Буша было «не до России». Барак Обама прославился пресловутой «перезагрузкой», что Хумински характеризует как «катастрофическое управление». Дональда Трампа же принято сейчас ругать за всё, но у Хумински не поднимается на него рука, и он характеризует эпоху Трампа как странную. Ему как специалисту по стратегии прекрасно видна открытая враждебность, которую проявляли США по отношению к России, несмотря на абсурдные обвинения Трампа в исполнении воли Москвы.

Кто виноват в том, что Москва, как то видит Хумински, отбилась от рук? Как и приличествует серьезному исследованию, автор прежде всего рассматривает ошибки в собственной стратегии, оставляя надувание образа врага отделу пропаганды. Хумински считает, что провалы вашингтонской политики в отношении России неудивительны, поскольку так и не преодолена инерция Холодной войны и отношения к РФ как к СССР. Поэтому сейчас, говорит он, «нужна не очередная перезагрузка, а фундаментальное переосмысление отношений Америки с Россией и честный взгляд на мировую мощь и влияние Москвы».

Вид с воздуха на штаб-квартиру Центрального разведывательного управления США

Честный взгляд — это какой?

Советский Союз не удалось запугать, подчеркивает Хумински, его удалось залюбить — до полного его исчезновения. Как в притче о том, кто скорее снимает плащ с путника: то, что не смог сделать ветер, удалось сделать солнцу. Вот и администрацию Байдена Хумински призывает одуматься и не давить, а работать через дипломатические инструменты, лежащие за пределами санкций.

«Вашингтон должен расширить свои дипломатические инструменты принуждения за пределы санкций, которые могут быть эффективными в рамках согласованной стратегии. Однако одних санкций недостаточно. Если Вашингтон действительно хочет усилить давление на Москву, он должен начать с закрытия лазеек на финансовых рынках, которые позволяют клептократии перемещать незаконные средства по всему миру. Перекрытие свободного потока таких денег повысило бы стоимость ведения бизнеса и заставило бы олигархов защищаться», — пишет автор.

Объявляя экономическую войну российским деньгам на мировых рынках, Вашингтон одновременно должен вернуться к шпионажу времен Холодной войны, как предлагает автор. Он горюет, что США слишком переключились на борьбу с терроризмом, упустив возможности классического шпионажа. Звучит угрожающе, ведь классический шпионаж включает в себя подрывную и диверсионную деятельность, не так ли?

Перечисляя все эти способы причинения России необходимого Америке уровня боли, Хумински не забывает и о потенциальном прянике. Одновременно он разворачивает картину снижения напряженности и взаимодействия там, где это возможно, что должно помочь российской оппозиции в полемике против Владимира Путина.

«Несомненно, у России и США есть области, представляющие взаимный интерес, такие как борьба с терроризмом или дискуссии о контроле над стратегическими вооружениями или даже о ядерном оружии. Такие разговоры о политике России, не совпадающей с нашей, не являются наивными. Речь идет о взаимодействии там, где это возможно, и о снижении напряженности между странами. Это может даже усложнить задачу Путину, который может указать на эту напряженность как на причину, по которой нужно решать проблемы за границей, одновременно сдерживая оппозицию и сторонников демократии внутри страны. Так уменьшите напряжение, займитесь делом там, где это необходимо», — пишет американский аналитик, полагая, что таким образом российскую власть можно будет лишить рычагов идейного влияния на российское общество, и, наоборот, дать зеленый свет «здоровым демократическим силам» (которые США любят по всему свету, кроме собственной территории).

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Примечательно, что взаимодействие с Россией и давление на нее с целью сделать ее более сговорчивой предлагается органично совмещать. Американской стратегии в представлении Хумински надо преодолеть собственную загипнотизированность образом «зловещего тирана», олицетворяющего собой всю Россию.

«Самым большим препятствием в нашей политике в отношении России была непоследовательность стратегии и фиксация на Путине. Для того чтобы наша политика была надежной, она должна быть устойчивой и последовательной в своей основе и в своих принципах. Она должна смотреть на Россию дальше Путина. Чего мы хотим от России? Какими должны быть наши отношения с Москвой? Действительно, сейчас не время для перезагрузки, а время для переосмысления нашего понимания влияния России», — уверен аналитик.

Действительно, СССР не удалось запугать, а вот «дружба» между ним и США привела страну к катастрофе. Поэтому заслуженного американского стратега не устраивают даже неоднократные недружественные шаги, которые предпринимались США в отношении России при администрации Трампа. Автор желает добавить «души и огонька». Из его тезиса «конкуренция не означает конфронтацию» можно сделать вывод, что до сих пор Россию просто не удавалось заманить на невыгодную для нее почву (где и придушить). Но то, что не удалось под флагом «конфронтации, возможно, удастся с применением конкуренции и сотрудничества.

Хумински не одинок среди высокоопытных и высокопоставленных американских стратегов, призывающих изменить стратегию в отношениях с Россией, что неминуемо потянет за собой изменения в треугольнике Россия — Китай — США. Эти изменения очевидно грядут, и обещание уже почти залезшего в президентское кресло Байдена начать с американского строительного рынка чистку от «русских денег» совпадает с шагами предложенного Хумински плана. Следует, вероятно, ожидать и прочих попыток крепко пожимать горло партнера.