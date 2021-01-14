



Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Когда зимой 2013 года папа Римский Бенедикт XVI заявил, что отказывается от позиции епископа Рима и главы Католической церкви, после чего в марте новым предстоятелем стал аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, избравший имя Франциска, это стало необычным прецедентом, который до сих пор смущает католических верных. Два понтифика — это как два апостола Петра, каждый из которых обладает собственной неповторимой харизмой. А с избранием президентом США Джо Байдена в католическом мире появляется своего рода «третий папа Римский», чьи поступки и заявления будут формировать свод правил политического католицизма.

Начало этому процессу положило избрание американским президентом Дональда Трампа. Будучи человеком светским, чья религиозная идентичность остается неясной, Трамп, сознательно или нет, поднял на первые позиции вопросы веры. Миллиардер смог достучаться до сердца религиозной Америки, сделав ее чаяния и устремления вопросом не только внутренней политики, но и внешней. В итоге настроения протестантов и католиков стали фактором, который начали всерьез рассматривать политтехнологи и политические эксперты, придавая ему серьезное значение, чего не было много лет до Трампа. В первую очередь это отразилось на католицизме, долгое время не присутствовавшем в политической повестке страны. Актуализировал его президент-республиканец, вступивший в полемику с папой Римским Франциском, что вызвало обратную реакцию Ватикана. Вначале по вопросу приема в США эмигрантов, когда понтифик выразился резко против строительства стены, препятствующей проникновению переселенцев, а затем отношений Святого престола с Китаем.

Whitehouse.gov Дональд и Меланья Трамп на встрече с папой Римским Франциском

Католицизм по не вполне понятным причинам в итоге стал важным фактором в публичных дебатах на выборах президента США в прошлом году. Как заявляла The Washington Post, «Байден ведет самую откровенно религиозную кампанию со времен Джимми Картера в 1976 году». После подведения итогов голосования большое внимание было уделено решению Конференции католического епископата США (USCCB) «выразить особую озабоченность в связи с выборами» и создать специальную рабочую группу для рассмотрения этой «трудной и сложной ситуации». Представляющий интересы католиков-демократов портал National Catholic Reporter обвинил USCCB в том, что она занимается «несуществующей проблемой» и продвижением «утомительных тезисов», которыми «консервативные католики торговали в течение многих лет». За этим стоит позиция, в соответствие с которой Байдена воспринимают не просто как американского президента, а как своего рода председателя земного шара, который будет определять международные отношения.

И это создает вызов для Ватикана. Политические взгляды Трампа уже отражались на религиозной повестке. Однако преимущественно они затрагивали протестантское мировосприятие, связанное с Израилем. Оно работало на концепцию американских евангелистов, уверенных, что с Землей Обетованной определено будущее мира и конец времен. Так это или не так, сказать сложно. Но действия администрации Трампа в отношении переноса посольства США в Иерусалим из Тель-Авива и стимулирование налаживания отношений арабских государств с Израилем воспринималось американскими евангелистами в эсхатологическом смысле, затрагивая пришествие последних времен. В то время, как католическое восприятие носит более приземленный характер, концентрируясь на разрешении земных проблем Святой земли, выстраивании отношений между израильтянами и арабами в широком смысле и палестинцами в узком. Это также является интересом Ватикана, который придерживается принципа создания двух государств в одном и том же регионе.

Gage Skidmore Джо Байден

От Байдена ждут ревизии политики Трампа. Проблема в том, что политику новой администрации ее католические сторонники хотят подкрепить религиозной аргументацией. А это означает, что католическое вероучение должно будет получать обоснование католическими тезисами, в том числе цитированием энциклик и прочих вероучительных документов папы Франциска. Действия администрации Байдена в этом случае приобретают характер посланий Urbi et orbi. А сам демократический президент, второй католик в Белом доме после Кеннеди, становится своего рода третьим «папой Римским» после Франциска и Бенедикта XVI. Его заявления по тем или иным политическим проблемам могут быть восприняты как социальное учение Католической церкви. А сторонники Байдена из числа активистов Демократической партии католического вероисповедания найдут подкрепляющие цитаты из писаний святых отцов. И с этой реальностью придется иметь дело Ватикану.