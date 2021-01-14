Алина Жестовская

Уверена, что деньги в стране на стратегические направления есть. Отрезать от инфраструктуры под прикрытием коронавируса не стали. Хотя многие чиновники на местах сейчас активно прикрывают свои провалы именно ковидом. Это лукавство. Там во всем виновата другая смертельная болезнь — коррупция».

Иной позиции придерживается политолог, главный редактор сайта InFocus. press Роман Коломойцев. Он отмечает, что Приволжский федеральный округ в числе немногих имеет основательный пакет документов стратегического планирования.

Роман Коломойцев

«Здесь уделяется большое внимание инновационным технологиям и развитию цифровой экономики. Поэтому вполне закономерно, что в декабре 2020 г., несмотря на все проблемы, связанные с пандемией, именно в Приволжском федеральном округе состоялась сессия онлайн-конвента «Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с НТИ», организованного АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» при поддержке Фонда Росконгресс. В ходе этого мероприятия руководители регионов ПФО представили лучшие практики, инновационные решения и проекты, показавшие максимальный экономический и социальный эффект. Среди самых востребованных — проекты рынков TechNet, AutoNet и NeuroNet. Нижегородский регион в ПФО занимает лидирующие позиции по числу ИТ-специалистов, и одно из ключевых направлений там — подготовка специалистов в области технологий искусственного интеллекта и нейросетей. А, например, в Татарстане на базе Университета Иннополис работает Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники».

Вместе с тем у Романа Коломойцева вызывает удивление факт, что при явной продвинутости округа в новых информационных технологиях на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в ПФО совершенно не отражены проекты и планы социально-экономического развития региона.

«Ведь главным ответом на экономический кризис, вызванный пандемией, должны стать именно масштабные инфраструктурные проекты. В ПФО среди приоритетов стоит отметить реализацию социально-ориентированного национального проекта «Жилье и городская среда», куда теперь включен показатель «Доступность жилья для каждого региона». Выделим также строительство жилого комплекса в Нижегородской области и планы по техническому перевооружению цехов нефтеперерабатывающего завода в Самарской области, строительство завода по производству медицинского кислорода в Башкирии», — отмечает эксперт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Остановит ли пандемия реализацию инфраструктурных проектов?

Одним из ключевых вопросов повестки 2021 г. является вопрос о том, пострадает ли реализация инфраструктурных проектов в результате кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Большинство экспертов уверены, что деньги на развитие инфраструктуры регионов всё так же будут выделяться.

Алина Жестовская полагает, что главной проблемой является не отсутствие средств, а контроль за их использованием и коррупция на местах.

«Я бы не сказала, что пандемия оказала и окажет какое-то реальное влияние на реализацию инфраструктурных проектов. В 2020 г. власти РФ начали заливать народное горе деньгами, в 2021-м эта тенденция продолжится. Проблема возникает ровно в месте, где федеральные установки и стратегии сталкиваются с региональной коррупцией. Даже при наличии московских траншей, даже при наличии инвесторов, готовых к заключению государственно-частных партнерств, мелкие хапуги тормозят любые процессы», — считает эксперт.

Политолог Александр Семёнов также полагает, что инфраструктурным проектам не грозит забвение.