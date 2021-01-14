«Сшивать страну» в ковидокризис: судьба инфраструктурных проектов регионов
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Масштабные траты регионов на антиковидную политику ограничили потенциал регионального развития и требуют от субъектов особых стресс-режимов реагирования. Регионы ПФО избрали различную тактику выхода из ковидокризиса.
Приволжский округ среди отстающих?
Несмотря на то, что 2020 г. оказался очень непростым для экономики регионов, в субъектах ПФО продолжались масштабные инфраструктурные стройки. Так, в Татарии был открыт индустриальный парк «Саба», на территории которого к 2024 г. планируется деятельность 22 резидентов и создание более 500 рабочих мест. В Башкирии продолжается реализация проекта «Восточный выезд», который должен соединить федеральные трассы М5 «Урал» и М7 «Волга». В Самарской области строится мост через Волгу в обход Тольятти. Новая дорога станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай и позволит значительно сократить путь с Востока через Самарскую область в сторону Москвы и европейских стран. Реализация этого проекта идет на основе государственно-частного партнерства с объёмом инвестиций в 120 млрд руб.
Однако эксперты отмечают, что проблем в округе хватает. Так, политолог Алина Жестовская констатирует:
Иной позиции придерживается политолог, главный редактор сайта InFocus. press Роман Коломойцев. Он отмечает, что Приволжский федеральный округ в числе немногих имеет основательный пакет документов стратегического планирования.
Вместе с тем у Романа Коломойцева вызывает удивление факт, что при явной продвинутости округа в новых информационных технологиях на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в ПФО совершенно не отражены проекты и планы социально-экономического развития региона.
«Ведь главным ответом на экономический кризис, вызванный пандемией, должны стать именно масштабные инфраструктурные проекты. В ПФО среди приоритетов стоит отметить реализацию социально-ориентированного национального проекта «Жилье и городская среда», куда теперь включен показатель «Доступность жилья для каждого региона». Выделим также строительство жилого комплекса в Нижегородской области и планы по техническому перевооружению цехов нефтеперерабатывающего завода в Самарской области, строительство завода по производству медицинского кислорода в Башкирии», — отмечает эксперт.
Остановит ли пандемия реализацию инфраструктурных проектов?
Одним из ключевых вопросов повестки 2021 г. является вопрос о том, пострадает ли реализация инфраструктурных проектов в результате кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Большинство экспертов уверены, что деньги на развитие инфраструктуры регионов всё так же будут выделяться.
Алина Жестовская полагает, что главной проблемой является не отсутствие средств, а контроль за их использованием и коррупция на местах.
«Я бы не сказала, что пандемия оказала и окажет какое-то реальное влияние на реализацию инфраструктурных проектов. В 2020 г. власти РФ начали заливать народное горе деньгами, в 2021-м эта тенденция продолжится. Проблема возникает ровно в месте, где федеральные установки и стратегии сталкиваются с региональной коррупцией. Даже при наличии московских траншей, даже при наличии инвесторов, готовых к заключению государственно-частных партнерств, мелкие хапуги тормозят любые процессы», — считает эксперт.
Политолог Александр Семёнов также полагает, что инфраструктурным проектам не грозит забвение.
А вот Роман Коломойцев полагает, что пандемия ещё может негативно отразиться на реализации многих проектов в регионах. Он отмечает, что различие регионов ПФО друг от друга во многом связано с эффективной реализацией местными властями инвестиционной политики с привлечением крупных игроков, что особенно актуально в ситуации ограниченных бюджетных возможностей. К сожалению, пандемия повлияла на приток зарубежных инвестиций, ведь, как сообщалось, вложиться в проекты на территории ПФО были готовы сингапурские, китайские и швейцарские инвесторы. Зарубежные партнеры собирались вкладывать средства в строительство дорог, мостов и тоннелей на условиях государственно-частного партнерства.
При этом эксперт отмечает, что «самый весомый объем инвестиций — это все же средства крупных российских компаний с государственным участием».
Политолог Николай Евдокимов связывает реализацию инфраструктурных проектов с бюджетными возможностями регионов.