Забвение культуры беспокоит не только российских энтузиастов. Легендарный греческий композитор и политический деятель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Микис Теодоракис уверен: политические вопросы очень важны. И будущее нации от них, конечно, зависит. Но еще больше зависит оно от того, в каком состоянии будет пребывать культура и что будут знать о собственной стране ее граждане. Чтобы быть гражданами — а не «населением». И плыть на государственном корабле не в болото.

Иван Шилов ИА REGNUM Греция

С призывом к греческому руководству подумать об этом Теодоракис обратился в издании In, в статье «Культура и кваканье лягушек». Ниже — перевод его текста.

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С точки зрения творчества и присутствия интеллектуальной и артистической жизни в нашей стране десятилетие 2020 года будет самым бедным по сравнению со всеми десятилетиями — начиная с 1940 года по сегодняшний день.

В 1940-е годы у нас была война, иностранная оккупация, гражданская война.

В 1950-х годах страна была опустошена, в ней царила жестокость полиции.

Тем не менее культурная жизнь у нас была. В качестве примера упомяну только театральные постановки, концерты Государственного оркестра, греческую танцевальную драму.

В 1960-е годы страна переживала тяжелые экономические условия, а также продолжающееся насилие со стороны полиции, но и это не смогло помешать нашему культурному возрождению.

В 1970-е у нас была хунта. Вскоре культурная жизнь продолжилась.

Протест против хунты греческих политических эмигрантов в Германии. 1967

В 1980-х годах серьезные социальные потрясения помогли оживить нашу артистическую жизнь.

В 1990-е и 2000-е годы продолжались культурные мероприятия (всегда при поддержке государства и муниципалитетов).

В десятилетие 2010 года начался спад, который за 20-е годы доберётся до полного НУЛЯ.

Я признаю, что очевидные вызовы — пандемия, экономические трудности, турецкая угроза — должны быть (и есть) в числе наших первейших национальных приоритетов. Однако цель и условие всего — образование и культура. Независимо от того, насколько велико богатство страны, история учит, что остается только её культура.

Кто сегодня знает повседневные решения социальных и экономических проблем, которые волновали Перикла и других людей в древних Афинах? Никто! Зато на протяжении веков все знают культуру, которую эти общественные деятели помогли создать. Причем, конечно же, благодаря финансированию культуры из госфонда!

С политиками без образования и видения Перикла и других общественных деятелей Акрополь и Парфенон не существовали бы. Не было бы театров. Софокла и Фидия, возможно, не существовало бы.

Античный театр в Акрополе. Греция

Потому что, если художник знает, что его работа не сможет достичь общества, он ее не напишет, не сочинит, не вытешет из камня. И тогда, в его эпоху, может, не было бы и самого общества, которое жаждало бы действий.

То же самое и с исполнителями, которым нужно ставить новые пьесы, музыку, танцы.

Мне очень жаль, но я должен напомнить общественным деятелям и особенно правительству, что их наследие больше зависит от их вклада в культуру, чем от чего-либо еще.

Приведенный мною пример с Периклом неуникален. Если мы внимательно посмотрим на историю искусства, то увидим, что за каждым его завоеванием стоит публичное лицо соответствующего положения и соответствующей эпохи, которое остается в памяти людей, поскольку помогло создать новую мысль и новые произведения искусства. И чтобы не заходить слишком далеко, давайте просто посмотрим, кто те люди, которые остались в памяти и истории в прошлом веке в нашей стране. Кого среди них больше — политиков? Или поэтов, писателей, творцов, музыкантов, художников, вообще людей духа и искусства?

Филипп фон Фольц. Речь Перикла на холме Пникс.1852

Сегодня проблемы, с которыми столкнулся корабль под названием «Греция», связаны с машинным отделением и с ураганом по имени Турция. Но порт, в который этот корабль следует направить, — это образование и культура. Но только кого волнует этот курс, если правительство и оппозиция заботятся только о машинном отделении и о непогоде, которая бьет по нам, и всё это — без представления о культуре?

Когда-нибудь отремонтируют машинное отделение и придет штиль. Тогда и только тогда политическое руководство обнаружит, что порт, которого мы достигли, оказался тупиковым затоном с уникальным культурным звучанием — кваканьем лягушек…