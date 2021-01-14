Платформы социальных сетей наконец-то обратились против действующего президента СШАДональда Трампа. После того как 6 января глава Белого дома «спровоцировал» нападение на Капитолий, в результате которого погибли пять человек, принадлежащие ему страницы заблокировал целый ряд платформ — от Twitter, который на протяжении долгого времени был его излюбленным рупором, до Shopify, где он продавал товары. В свою очередь Parler — немодерируемая платформа, которая стала новым излюбленным местом собраний крайне правых и вероятным убежищем Трампа — была временно закрыта после того, как компания Amazon отключила сайт со своих служб веб-хостинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Многие высоко оценили шаги по лишению Трампа доступа к цифровой платформе, считая их крайне важными для снижения «риска дальнейшего подстрекательства к насилию», как указывалось в заявлении Twitter. Но действительно ли исключение Трампа из социальных сетей сделает Америку безопаснее? Как показывают результаты проведенных недавно психологических исследований, это не так, поскольку нарциссы плохо реагируют на социальную изоляцию, пишет лондонский психиатр Раджендра Персо в статье, вышедшей 13 января в Project Syndicate.

Безусловно, ведутся серьезные споры о том, можно ли нацепить этот ярлык на Трампа. В этом плане всё четко указано в разделе 7.3 Принципов медицинской этики Американской психиатрической ассоциации, широко известном как «правило Голдуотера»: врачам следует воздерживаться от публичных высказываний о психическом здоровье общественных деятелей, которых они лично не обследовали.

Дональд Трамп

Но многие психологи и психиатры все равно поставили диагноз Трампу, заключив, что он являет собой хрестоматийный пример нарцисса. В 2017 году 27 психиатров и экспертов в области психического здоровья даже опубликовали книгу, в которой предупреждали, что психическое состояние Трампа, включая его нарциссизм, представляет собой «явную и реальную опасность» для Соединенных Штатов.

Нетрудно понять, почему. Нарциссизм включает в себя необычно высокую потребность в похвале и восхищении в сочетании с преувеличенным представлением о собственных способностях или «уникальности». Это тот тип личности, который вряд ли смирится с поражением, например, на выборах. Нарцисс не может признать, что он менее популярен, чем кто-либо другой, например его предшественник, или что противник одержал верх.

Если нарциссы вынуждены столкнуться с такой неудобной реальностью, они, как правило, чувствуют угрозу и начинают вести себя агрессивно. Социальная изоляция повредит кому угодно, но для нарцисса такая ситуация невыносима и может вызвать бурную реакцию.

Более того, риск не ограничивается самим Трампом, потому что нет никаких сомнений в том, что многие из его сторонников также проявляют нарциссические наклонности. Это подтверждают многочисленные исследования, в том числе опубликованное в октябре прошлого года психологами Джошуа Хартом и Натаниэлем Стеклером из Union College.

Дональд Трамп

Одна из причин, по которой нарциссы с большей вероятностью поддержат Трампа, утверждают Харт и Стеклер, заключается в том, что он сам «типичный нарцисс», а «люди склонны тяготеть к тем, кто похожи на них самих, в том числе если это лидеры». В более широком смысле нарциссизм отражает «смесь неуверенности и чувства собственного превосходства», которая предрасполагает людей к правому авторитаризму и социальному доминированию, которые, как утверждают авторы, «идеологически созвучны политическому консерватизму и особенно его конкретной версии Трампа».

Другое исследование показало, что в последние десятилетия распространенность нарциссических черт личности значительно возросла среди населения США. Некоторые обвиняют эту тенденцию в росте популярности социальных сетей, хотя доказательства пока неубедительны.

В любом случае очевидно, что Трамп с помощью социальных сетей создал культ личности, которому следуют прежде всего люди нарциссического склада личности. Тем не менее блокировка Трампа в социальных сетях не исправит ущерба. В лучшем случае этот шаг сравним с закрытием дверей конюшни после того, как лошади уже сбежали. В худшем — это подстегнет «лошадей» еще больше, и лягаться они будут еще сильнее.

Исследователи связывают нарциссизм с рядом антисоциальных форм поведения, таких как агрессия, домашнее насилие и сексуальное принуждение. Одно недавнее исследование, проведенное группой под руководством Виктории Блинкхорн из Ливерпульского университета Джона Мура, показало, что люди, более отчетливо проявляющие черты нарциссизма, относятся к насилию более позитивно. Хотя нарциссов обнаружено больше среди мужчин, нарциссические женщины принимали насилие так же, как и мужчины.

Nydailynews.com Дональд Трамп

Итак, нападение на Капитолий США могло иметь корни, по крайней мере, в столь же значительной мере в психологии нарциссизма, сколь и в политике. Если так, то социальный остракизм Трампа и его сторонников может привести лишь к обострению ситуации. Фактически, другое недавнее исследование, проведенное в соавторстве с Блинкхорн, показало, что нарциссы могут быть более склонны к насилию после столкновения с социальной изоляцией, особенно если они получают «явные сигналы остракизма».

Если борьба с нарциссизмом лишь направляет их эмоциональную боль на усиление агрессии по отношению к другим, жизненно важно убедиться, что насилие не является единственным доступным им очищающим средством. Присоединение к единомышленникам, будь то на политических митингах или в онлайн-сообществах, может помочь нарциссам избежать столкновения с чувством слабости или уязвимости.

Опасность заключается в том, что игнорирование поведенческой науки и изгнание Трампа и многих его ультраправых сторонников из социальных сетей может быть более рискованным, чем позволить им продолжать участвовать в тщательно модерируемых обсуждениях, в которых удаляются комментарии, подстрекающие к насилию. Нарциссическое мышление подразумевает стратегию психологической защиты, порождающую физическое насилие. Таким образом, хотя эти онлайн-обсуждения могут быть проблематичными, они могут предоставить цифровой эквивалент клапана давления, позволяющего нарциссам выпускать пар — и тем самым предотвращать катастрофический взрыв.