В Татарии жители многоквартирных домов, получившие квитанции за декабрь 2020 года, возмущены и шокированы. Одна семья из Казани и вовсе обнаружила счёт на 31,5 тыс. рублей. ИА REGNUM выяснило детали скандального дела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Горячая вода на 14 тысяч рублей

В группе соцсетей «Поборы в школах и детсадах» после новогодних каникул появился крик о помощи от мамы двоих детей. Женщина получила квитанцию за услуги ЖКХ за декабрь 2020 года и была шокирована. Общая сумма за двухкомнатную квартиру в ней составляла 31 549,16 рубля. При этом только за горячее водоснабжение ей насчитали 13 424,54 рубля.

Семья, проживающая на улице Маршала Чуйкова, 53 в Казани, должниками не является, да и в квитанции нет начисленных пени. Откуда же взялись лишние тысячи рублей, которые мать двоих детей обязали уплатить до 25 января 2021 года?

Мария К. высказала предположение, что «просто кто-то из дома не сдал показания счётчиков», а наказывают её, которая платит все вовремя и показания счётчиков сдает в срок.

«Жалобы в жилищную инспекцию и в Роспотребнадзор написаны. После увиденной цифры стало плохо. Очень надеюсь, что мне помогут добиться справедливости. Если и наказывают, то пусть тех, кто копят годами эти долги», — отметила Мария.

Когда история с астрономическим счётом за услуги ЖКХ стала достоянием гласности, прокурор республики Илдус Нафиков поручил профильному отделу провести проверку.

Nabchelny.ru Илдус Нафиков

В минстрое республики также пообещали выяснить причину начисления. При общении с журналистами замглавы ведомства Алексей Фролов заявил, что были разобраны вопросы по Казани, Альметьевску, Набережным Челнам.

«Причину этой ситуации мы отдельно разберем совместно с жилищной инспекцией. Какие должностные лица, по каким причинам совершили эту ошибку, выясним», — цитирует Фролова «Татар-информ».

Замминистра пообещал, что матери двоих детей пересчитают данные в квитанции.

Об управляющей компании

Дом, в котором проживает семья, обслуживает ООО «Управляющая компания «Уютный дом».

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в марте 2006 года для управления жилым фондом. Уставный капитал — более 15 тыс. рублей. Владельцы — Рафис Нигамедзянов и Лейсан Галяутдинова. Директор с 2007 года — Марат Нуриев.

ООО «Управляющая компания «Уютный дом»

Марат Нуриев — депутат Казанской городской думы I и II созывов, экс-директор МУП «Жилсервис» Ново-Савиновского района Казани, действующий руководитель учрежденного в 2017 году ООО «УК Уютный дом Групп» (владельцы — Галяутдинова и Павел Быков), а также директор АО «Жилсервис» (производство металлических дверей и окон), учрежденного комитетом земельных и имущественных отношений исполкома Казани и ставшего правопреемником ликвидированного МУП. Помимо этого, с сентября 2019 года Нуриев — депутат Государственного Совета Татарии VI созыва (фракция «Единая Россия»). В Госсовете он работает в комитете по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Декларированный доход депутата за 2019 год превысил 2,3 млн рублей, что в среднем, при грубом подсчёте, составило по 192 тыс. рублей в месяц. Доход его супруги в декларации указан в размере более 3,5 млн рублей.

tatarstan.er.ru Депутат Казанской городской думы Марат Нуриев

За годы работы ООО «Управляющая компания «Уютный дом» надзорные органы его проверяли 778 раз, в том числе после жалоб жильцов домов, которые обслуживает компания. Без выявленных нарушений не обходилось. Например, в одном доме некоторое время назад были обнаружены «неисправности, являющиеся причиной протечек кровли», в других — «затопление подвала», «неукомплектованность или неисправность элементов системы», некачественная уборка лестничных площадок, невыполнение «предписания по устранению нарушения требования пожарной безопасности» и многое другое. В марте 2019 года Госжилинспекция РТ выявила «нарушение правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах», но не уточнялось, о каких нарушениях идёт речь.

Примечательно: «Татэнерго» в арбитраже республики пытается взыскать с УК более 331 тыс. рублей, которые фигурируют как неосновательное обогащение. Иск будет слушаться сегодня, 14 января 2021 года.

Золотое отопление

Параллельно с историей из Казани в соцсетях поднялась волна возмущения со стороны жителей разных городов республики. Везде фигурировали «золотые» счета за отопление. Например, жительница Альметьевска Римма Ф. должна уплатить 5402 рубля. Резеда С. из Нижнекамска уточняет, что только за отопление квартиры 54 кв. м в декабре ей насчитали 3 тыс. рублей. А Элла Я. за квартиру в 45 кв. м получила счёт на 3 тыс. рублей.

«3800 за отопление. Ещё и морозов-то толком не было, а с января ещё оплату за ЖКХ поднимают. У меня почти 50% зарплаты только на ЖКХ уходить будет с такими ценами», «3700 р. за 65 кв. м, Нижнекамск», «У нас за примерно такую же квадратуру 4090 рублей пришло по отоплению. Казань», «У меня за двушку квартплата пришла 7200», «Казань — 7982 рубля. Отопление — 4853 рубля», «У нас тоже 4400 рублей за 63 кв. м, а дома всего 20 градусов», «Казань, 7200 рублей за 50 кв. Отопление — 2600 рублей, хотя дома и не так жарко, первый этаж. Я мёрзну», — рассказали собственники квартир.

После многочисленных жалоб жителей Татарии на декабрьские счета в некоторых муниципалитетах организованы прокурорские проверки. Так, прокурору Набережных Челнов дано поручение проверить изложенные в жалобах сведения.