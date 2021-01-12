11 января 2021 года Северодвинск простился с Эдуардом Сергеевичем Борисовым, главным советником генерального директора АО «ПО Севмаш», в 1990—2010-х годах — одним из руководителей этого предприятия. Он из тех, кто сохранил для России морскую составляющую ядерного щита, когда власти собрались ее по-тихому ликвидировать. Эдуард Сергеевич еще и автор двух книг о жизни Севмаша и Северодвинска — «Времена не выбирают» и «Демоверсия моей жизни». Неунывающий, с тонким юмором человек, незадолго до смерти сделал, возможно, главное дело — передал высокую планку судостроителя, порядочного и доброго человека, молодежи Северодвинска и Русского Севера.

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» Эдуард Борисов — главный советник генерального директора АО «ПО Севмаш», аатор книг «Времена не выбирают» и «Демоверсия моей жизни»

Эдуард Борисов, главный советник генерального директора АО «ПО Севмаш», о детстве в Северодвинске в книге «Демоверсия моей жизни»: «Мы не создавали проблем для взрослых, не требовали нас чем-то занять, находили развлечения самостоятельно… Могли затеять драку двор на двор, старшие ребята покуривали, а малышня собирала для них окурки по дороге к местам купания. Когда ходили мимо огородов, приворовывали картошку, чтобы печь ее в костре. Когда нас на этом подлавливали, то тем, кто постарше, доставалось и ремнем, и граблями, и даже тяпкой могли отходить по тощим задницам. Чтобы отучить ходить к котлованам мимо огородов, их владельцы приносили откуда-то пиявок и выпускали при нас в воду. Мы очень боялись, рассказывая друг другу страшные истории о том, как эти жуткие существа выпили всю кровь у некоего мальчика или девочки».

Михаил Будниченко, генеральный директор АО «ПО Севмаш»: «Для многих из нас уход Эдуарда Сергеевича из жизни стал трагедией. По натуре он борец и до последнего на больничной койке не сдавался болезни. Но судьба распорядилась иначе… До сих пор мне трудно поверить, что его сердце перестало биться. Эдуард Сергеевич для меня был не просто соратником и единомышленником, он был замечательным товарищем и надёжным другом. Я был с ним знаком еще с середины 1980-х. Меня всегда восхищала его работоспособность, начитанность, интеллигентность, тонкое чувство юмора.

Это был человек удивительной судьбы. Жизнь преподносила ему разные повороты, но он всегда очень достойно и с честью выходил из сложных ситуаций. Город и «Севмаш» ему обязаны многим. Всего за три года в должности первого секретаря горкома КПСС, а это своего рода мэр города, он смог сделать Северодвинск более благоустроенным. Как он сам потом говорил: «Я пытался многое успеть, как будто чувствовал, что мне недолго работать в этой должности». Потом рухнул Советский Союз, и его пост был ликвидирован».

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» Михаил Будниченко — генеральный директор АО ПО Севмаш»

Эдуард Борисов, о школьной юности в книге «Демоверсия моей жизни»: «Это случилось уже в одиннадцатом классе. Представьте себе, нам по 18 лет, а учит нас молоденькая выпускница пединститута, да еще собой недурна. Мальчишки на нее поглядывают, девчонки злятся и ревнуют. …тут грянула строгая комиссия из Архангельска. Тема урока была посвящена промышленно-хозяйственному комплексу Волго-Вятского экономического района… учитель начала с вызова к доске своих лучших учениц… Обе, потупив взор, ответили, что к уроку не готовы… Понятно, что… замысел учениц был полон коварства — проучить красавицу… молоденькую географичку надо было выручать…

Вышел к доске, судорожно соображая с чего начать, слово «Вятка» у меня ассоциировалось лишь с названием мотороллера… Вот с мотороллера и начал… рассказал о том, какие инновации применяли кировские специалисты при изготовлении этой замечательной машины, чем она отличается от западных аналогов… подробнейшим образом рассказал о реках и лесах Предуралья, читая названия по карте, дал характеристику природным условиям, промышленности и сельскому хозяйству по таблице, нарисованной в углу карты. Получил очередную пятерку, неодобрительные взгляды школьных подруг и одобрение комиссии… Честь молодого специалиста была спасена, но я ожидал благодарности напрасно, хоть бы по голове погладила…».

Тамара Румянцева, учредитель фонда поддержки социальных инноваций Олега Дерипаски «Вольное Дело», в 1980-х — коллега Эдуарда Борисова на партийной работе, в 1990-х — заместитель губернатора Архангельской области А. А. Ефремова: «Эдуард Сергеевич Борисов принадлежит к первому послевоенному поколению, чьи отцы защитили страну и мир от немецко-фашистских захватчиков в страшной войне. Это поколение, для которого любовь к Родине, забота о ее безопасности стали важными жизненными ценностями.

Ответственность и чувство долга были присущи Эдуарду Сергеевичу в высшей степени. Как и большой части работников военно-промышленного комплекса, привыкших мыслить и действовать, руководствуясь интересами государственными.

Когда в перестроечном обвале грозили обрушиться и стратегически важные предприятия Северодвинска, именно руководители Севмаша и «Звездочки» Давид Пашаев и Николай Калистратов взяли на себя ответственность за них.

Д. Г. Пашаев оперся на проверенных профессионалов, одним из которых был Эдуард Борисов. Именно их самоотверженная работа — и с федеральными министерствами, и с производственным персоналом в течение почти целого десятилетия — позволила сохранить уникальное производство и специалистов. Беспрецедентная по сложности задача, потребовавшая огромных интеллектуальных и физических усилий, решена не в последнюю очередь и затратами здоровья. Уже несколько лет нет Д. Пашаева, других главных специалистов. Ушёл и Э. Борисов…

Севмаш снова стал флагманом отрасли, способным решать самые сложные государственные задачи. В этом немалая заслуга Эдуарда Борисова, одного из главных руководителей последних лет, до конца преданного своему делу».

Volnoe-delo.ru Тамара Румянцева — учредитель фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Эдуард Борисов, о 1990-х когда Северодвинск и Севмаш оставили без гособоронзаказа из книги «Времена не выбирают»: «…объемы финансирования работ по гособоронзаказу в 1998 году были утверждены правительством только в июле. Севмашпредприятию утвердили 16 миллионов рублей, что в то время равнялось размеру двухнедельного фонда оплаты труда. На Д. Г. Пашаева оказывалось давление околовластных структур, настоятельно предлагавших сократить численность работающих минимум в два раза. Недостроенные корпуса АПЛ утилизировать и сдать в металлолом, закупленное оборудование и металл продать за бесценок… Доходило до того, что Севмашпредприятие — стратегический ядерно‑ и радиационно-опасный объект — за долги отключали от сетей связи… Как президент и дирекция предприятий ГРЦАС сумели сохранить коллективы, не допустить массовой безработицы и при этом продолжать строить корабли и суда для ВМФ России… — это тема для другой книги».

Михаил Будниченко, генеральный директор АО «ПО Севмаш»: «Немногие знают, что именно Эдуард Сергеевич был одной из ключевых фигур в обсуждении стоимости работ по ремонту и модернизации авианосца «Викрамадитья». В составе делегации Севмаша он бился за изменение международного контракта. Именно он на решающем совещании у заместителя председателя правительства РФ, невзирая на недоброжелательные взгляды представителей Рособоронэкспорта, обосновывал и настаивал на новом этапе переговоров с индийскими партнёрами, чтобы доказать ошибочность расчетов индийской стороны в пользу пересмотра цены для проведения работ на Севмаше».

Эдуард Борисов об индийском заказе на «Севмаше» авианосца «Викрамадитья» из книги «Демоверсия моей жизни»: «В межправительственном соглашении (с Индией) в принципе называлась сумма всей сделки… Стали смотреть, что хотят наши заказчики. А их потребности все время менялись, и вот уже появились желания… много чего переделать… наши друзья ориентировались на сумму в 300−500 миллионов долларов… но ведь тогда речи о переоборудовании крейсера в полноценный авианосец еще не было… Я как заместитель по экономике влился в ряды российской делегации, ведущей переговоры,… всегда пытался высказаться во время обсуждения стоимости работ… как мог добивался реальной стоимости контракта, но в результате… нам досталось две трети от запрашиваемой нами суммы… спорить не дали…

На совещании у заместителя председателя правительства Ильи Клебанова я первым, не спросив, взял слово и сумел донести нашу позицию, пока не опомнился… генеральный директор «Рособоронэкспорта» Андрей Юрьевич Бельянинов… и начал обвинять в необоснованности наших предложений… Мы достучались наконец до президента… Н. Я. Калистратов (в те годы генеральный директор «Севмаша») выбрал наступательную тактику, он сумел доказать всем участникам переговоров… что проводимые на корабле работы являются не просто его ремонтом, а и переоборудованием в корабль по уже другому проекту, по сути дела строительством нового авианосца, оснащенного самыми передовыми видами оружия и вооружения… Так что наши заказчики сами подняли цену до разумной… Николаю Яковлевичу, кстати, такое независимое поведение тоже стоило должности».

Владимир Никитин, советник генерального директора «Объединенной судостроительной корпорации»: «Эдуард Сергеевич хорошо знал судостроительную отрасль, часто бывал на заводах Северодвинска и предприятиях ОСК. Корабелы высоко ценят и уважают его как высокопрофессионального специалиста, руководителя, объединившего интересы коллективов «Севмаша», «Звездочки», «Арктики», НИИПТБ «Онега» в производственных и социальных вопросах.

В начале 1990-х годов на базе Государственного Российского Центра атомного судостроения (ГРЦАС) Эдуард Сергеевич прорабатывал проблемы всех оборонных предприятий Северодвинска и формировал единые экономические задачи и цели. Стратегические программы и планы развития, расчеты производственных мощностей, как грамотный и опытный экономист, Эдуард Сергеевич готовил и продвигал в Правительстве в интересах всех предприятий Северодвинска.

В ходе строительства платформы «Приразломная» и модернизации авианосца для Индии разработанные Борисовым Э. С. нормативы работ и ценовые показатели учитывали кооперацию работ заводами «Звездочка» и «Арктика». Опыт, полученный при реализации этих крупных проектов, используется сегодня.

Значительный вклад Эдуард Сергеевич внес при создании в 2007 г. «Объединенной судостроительной корпорации» в формирование единой экономической политики, снижению производственных издержек.

Богатый жизненный опыт работы Борисова Э. С. будет долго востребован, а память о нем сохранится в сердцах корабелов».

Aosd.ru Владимир Никитин — советник генерального директора Объединенной судостроительной корпорации

Эдуард Борисов о строительстве на Севмаше нефтяной ледостойкой платформы «Приразломная» в книге «Демоверсия моей жизни»: «Я на разных этапах включался в процесс строительства морской платформы для добычи нефти. Стал одним из авторов и «ходоком» при подготовке и согласовании Указа Президента РФ «О создании промышленно-производственной базы по освоению углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики»… Занимался подготовкой постановления правительства РФ о федеральной целевой программе… «Шельф». Не раз приходилось выступать на парламентских слушаниях в Государственной думе по закону об освоении морских месторождений на основе раздела продукции, по вопросам поддержки судостроения… Строительство платформы занесено отдельной строкой в славную историю «Севмаша», а семь наших работников… удостоились премии правительства РФ в области науки и техники за 2019 год. Среди лауреатов и автор этой книги».

Михаил Будниченко, генеральный директор АО «ПО Севмаш»: «С Эдуардом Сергеевичем Борисовым меня связывала не только работа. Мы дружили семьями, порой мы вместе проводили отпуск на Черном море, путешествовали по Абхазии. Он был открытым, честным, добрым, человеком с большой душой. Такие как он — очень редкие люди, работать и дружить с которыми — счастье».

Эдуард Борисов об «эффективных менеджерах» в книге «Демоверсия моей жизни»: «Мешала глупая и бессмысленная борьба с «эффективными менеджерами», которые заполняли все этажи власти и органов управления. Порой они ничего не понимали ни в экономике, ни в технике, ни в технологии, ни в организации производства, но по протекции занимали или покупали руководящие должности. Они не вникали в нужды отрасли, заводов, а встревали со своими рекомендациями, в неуважительно-снисходительном тоне настойчиво поучая нас «основам рыночной экономики». В среде столичных управленцев появилась мода год-два проработать на крупном провинциальном предприятии, а затем с нужной записью в трудовой книжке отбывать в Москву для дальнейшей карьеры…

С назначением министром обороны Анатолия Эдуардовича Сердюкова, с приходом его «генералов в юбках» ситуация стала почти необратимой. Никакая аргументация… не рассматривалась… Я решил уйти. …Михаил Анатольевич Будниченко оставил меня в должности главного советника…

Будущим советникам скажу Максима Горького рекомендацию: «Надо очень много знать самому, чтобы очень осторожно советовать другому».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Северодвинцы прощаются с Эдуардом Борисовым

Михаил Будниченко, генеральный директор АО «ПО Севмаш»: «Эдуард Сергеевич обладал удивительным талантом видеть перспективу, анализировать, аргументировать позиции, мыслить государственными масштабами. Как главный советник он предлагал грамотные, глубоко проработанные предложения по темам из абсолютно разных сфер — от вопросов по взаимодействию с Русской православной церковью до политических нюансов. Помню случай. 2018 год. Международный форум «Армия». Буквально за полдня я узнаю, что мне предстоит выступать с докладом на круглом столе, посвященном приоритетам морской политики России и развитию военного и гражданского судостроения. Тема объемная, требует конкретики и проработанности. Эдуард Сергеевич за ночь подготовил отличную базу для доклада с аргументами из правительственных документов.

Хочу выразить глубокие соболезнования супруге Эдуарда Сергеевича, которую он очень уважал и любил, его детям и внукам, в которых он не чаял души. Светлая память об этом замечательном человеке останется в наших сердцах.

Богатый жизненный опыт работы Борисова Э. С. будет долго востребован, а память о нем сохранится в сердцах корабелов».