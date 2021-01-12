Как уже сообщало ИА REGNUM, в наступившем году пенсионный возраст вырастет еще на год. При этом общее увеличение составит уже три года, но пенсии будут назначаться на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам, уточнили в Пенсионном фонде России. Что, по мнению ПФР, есть не что иное, как пенсионная льгота, с отеческой заботой о народосбережении Отечества, введенная им же для безболезненно плавного перехода к новым параметрам общественно-политической «Системы». На момент модификации пенсионного законодательства в 2018 году пенсионный возраст составлял для мужчин всего-навсего 60 лет. А женский «рубеж трудоспособности» так и вообще ограничивался 55 годами. Что и было исправлено недрогнувшей рукой, с оглядкой на мировые тренды, тенденции и прочую узкопрофильную квази-финансово-рыночную терминологию.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Уже очевидно: никакой обещанной пользы несостоявшимся пенсионерам пенсионные новации не принесут (достаточно взглянуть на уровень инфляции; можно даже — и не продуктовой). И не только лишь потому, что таковые не могли и не должны были чем-то улучшить положение «предпенсионеров». Но также и ввиду ковидных и прочих «пробоин» в бюджете страны, возможно — маскирующих до поры издержки существующей системы управления.

Поводом к очередному возврату к, казалось бы, исчерпанной пенсионной теме послужил опубликованный в весьма представительном telegram-канале «Железный занавес» (более 37 тысяч подписчиков) рисунок, живописующий разницу между мужчинами и женщинами в ожидаемой продолжительности жизни по странам мира.

«Насколько женщины живут дольше мужчин по странам мира», по данным telegram-канала «Железный занавес»

Кровавое тёмно-красное пятно на карте мира сразу бросается в глаза и покрывает в основном Российскую Федерацию, а также и всё более погружающуюся в депрессию Литву с Сирией, пылающей в огне многолетнего гражданско-регионального конфликта.

Это те страны, в которых срок ожидаемой продолжительности жизни женщин больше на 10 и более лет, чем таковой у мужчин.

Предоставленная telegram-каналом «Железный занавес» информация в ходе проверки своё подтверждение нашла, о чём мы ещё поговорим. А пока — взглянем на «цену вопроса», то есть на размер пенсии в развитых и некоторых прочих государствах.

«Средняя пенсия в некоторых странах мира», по данным портала VisaSam.ru

3087

2046

1866

1781

1584

1543

1532

1503

1491

1418

1329

1320

1178

1099

1091

849

685

656

538

502

460

446

438

408

366

242

233

212

199

176

Как видно из таблицы, средняя российская пенсия, исчисленная в долларах США (242 USD), на настоящее время превосходит разве что «евросоюзовскую» болгарскую (233), а в СНГ — казахскую (212), белорусскую (199) и азербайджанскую (176). Примечательно, что два таких постсоветских углеводородных гиганта, как Россия и Азербайджан находятся, по сравнению с такой же нефтегазовой державой, как Норвегия, в — как бы это сказать помягче — «арьергарде» пенсионного обеспечения граждан.

Ниже приведены данные по ожидаемой продолжительности жизни в странах мира в 2018 году отчёта UNDP (Программы развития ООН) за 2019 год, соответствующие данным карты. Для облегчения восприятия в отсортированной по разнице продолжительности женских и мужских жизней таблице данные приведены не по всем странам мира.

«Ожидаемая продолжительность жизни в странах мира в 2018 году», по данным отчета UNDP — Программы развития ООН за 2019 год

Как видно из таблицы, по такому параметру, как разница ожидаемой продолжительности жизни между женщинами и мужчинами, Россия находится в одной группе с Литвой, Белоруссией и Сирией, превосходя по продолжительности жизни лишь последнюю. Объятую огнём…

В целом вывод очевиден: в российских условиях речь об изменении пенсионного возраста обязана была встать во главу повестки. С поправками, а именно: речь могла идти только О СНИЖЕНИИ (возможно, временном — лет на 10−15) пенсионного возраста ДЛЯ МУЖЧИН, то есть о выравнивании его с 55-летним женским.

Но этого не произошло. И теперь у внуков не будет не только дедушек, но ещё и бабушек. Так как кушать не хотят только мёртвые.