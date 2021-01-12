



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В понедельник, 11 января, Политический комитет правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) объявил о создании партийного Бюро международных дел (BDM). Его главой станет депутат Сейма Польши и заместитель пресс-секретаря PiS Радослав Фогель.

В интервью Польскому агентству печати сам Фогель пояснил, что новая структура — это «своего рода институционализация международной деятельности «Права и Справедливости». По его словам, BDM будет налаживать контакты с партиями, которые входят во фракцию «Европейские консерваторы и реформисты» в Европейском парламенте, где сосредоточены депутаты от PiS, а также с «консервативными партиями за пределами нашей фракции или Европы». Бюро намерено поддерживать как двусторонние межпартийные диалоги, так и усилить работу по линии Международного демократического союза (объединение правых политических партий, придерживающихся консервативной, либерально-консервативной и христианско-демократической идеологий — С. С.). Особенностью новой структуры «Права и Справедливости» Фогель называет активное задействование волонтеров. «У нас уже есть довольно много — особенно молодых — людей, которые вовлечены в работу на международной арене, и мы хотим предложить им сотрудничество, в основном на добровольной основе», — подчеркнул депутат.

Pis.org.pl Выступление премьер-министра Польшы Матеуша Моравецкого в Сейме Польши

Партийное Бюро международных дел, таким образом, становится четвертой площадкой, где будет твориться польская внешняя политика. Первой (по значимости) в настоящее время является своего рода «министерство европейских дел». Оно появилось осенью 2019 года после того, как МИД Польши были выведены три департамента по делам Европейского союза и приданы канцелярии премьера, а руководивший ими заместитель главы МИД Конрад Шиманьский повышен до министра и переподчинен напрямую председателю правительства. Второй остается само министерство иностранных дел. Об учреждении третьей в первых числах 2021 года заявил президент Польши Анджей Дуда. Он принял отставку главы своей канцелярии Кшиштофа Щерского, поручив ему создать Бюро международной политики (ВРМ) при президенте Польши по аналогии с Бюро национальной безопасности (BBN). Щерский возглавит ВРМ и в этом качестве будет отвечать за такие направления внешней политики, как отношения с США и инициативой «Троеморье».

Интригующим остается вопрос, почему PiS решила усилить децентрализацию на международном направлении, добавив к существующим структурам еще и партийный орган. Хронологически это совпадает с приходом к власти в США демократов во главе с Джо Байденом. Изменения на американской политической сцене плюс последовавшие события, как, например, неудачный штурм Капитолия 6 января сего года, отозвались в Польше острой критикой в адрес «Права и Справедливости», которую обвинили в том, что она всё вложила в отношения с Дональдом Трампом. Парировать правящей партии по большому счету тут нечем. Очевидно, что руководство PiS сейчас начинает на ходу не только переосмыслять геополитические ориентиры, но и создает новые инструменты для реализации будущего измененного внешнеполитического курса с прицелом на многие годы вперед. И с учетом того, что она может потерять власть в 2023 году на выборах в Сейм Польши. А тогда PiS утратит контроль над МИД, «министерством европейских дел» в канцелярии премьера, а также — если проиграет президентские выборы в 2025 году — потеряет Бюро международной политики.

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Учреждение партийного Бюро международных дел видится в этой ситуации, во-первых, намерением подстраховаться в случае наступления негативного сценария. Во-вторых, BDM может стать гибким механизмом «Права и Справедливости» в деле расширения политической географии. В частности, на российском направлении. Консервативная направленность PiS вполне сочетается с идеологическими установками «Единой России». Когда в июле прошлого года «единороссы» провели международный межпартийный круглый стол, посвященный сотрудничеству в сфере безопасности в период пандемии коронавируса, в котором приняли участие представители немецкого блока ХДС/ХСС, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Андрей Климов оценил этот факт как представленность в мероприятии всего ЕС. Вряд ли Варшава заинтересована в том, чтобы от имени Евросоюза с Россией говорили только немецкие партии. «Право и Справедливость» могла бы изложить в диалоге с «Единой Россией» свою точку зрения. Было бы желание.