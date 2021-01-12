Впервые после насильственного отстранения от власти бывшего украинского президента Виктора Януковича и введения запрета на деятельность его некогда ключевой Партии регионов многочисленные опросы демонстрируют, что пришедшая ей на смену «пророссийская» «Оппозиционная платформа — За жизнь» превратилась в наиболее популярную политическую силу на Украине, опередив и «Слугу народа» украинского лидераВладимира Зеленского, и «Европейскую солидарность» бывшего главы УкраиныПетра Порошенко, пишет профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро в статье, вышедшей 9 января в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

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Хотя такие резкие повороты судьбы в украинской политике не являются чем-то необычным, мало кто из президентов страны смог сохранить положительные рейтинги после первого года своего пребывания у власти, спад популярности Зеленского — вещь экстраординарная, поскольку у его партии имеется беспрецедентное, абсолютное большинство в однопалатном законодательном органе.

Проще говоря, в распоряжении Зеленского, в отличие от его предшественников, находились все рычаги власти, в том числе и поддержка Запада, благодаря которой его опытная команда могла полагаться под бдительным присмотром группы поддержки Украины, включающей в себя послов стран «Большой семерки», на консультации в вопросах назначений и выбора политического курса. Казалось бы, для оперативной имплементации прозападной стратегии, которую сторонники Зеленского назвали «турборежимом», сошлись звезды. Что же могло пойти не так?

President.gov.ua Выступление Владимира Зеленского в Раде Украины

Как выясняется, довольно многое: из-за сочетания редкой политической некомпетентности и подыгрывания западным интересам сложилась острейшая политическая ситуация, которой не было на Украине со времен «оранжевой революции» 2004 года. Тогда еще один любимчик Запада Виктор Ющенко также попал во власть на волне огромной общественной поддержки, однако через четыре года, когда он покидал свой пост, его были готовы поддержать лишь 6% граждан.

Политическая неопытность Зеленского, оказавшего в политике после длительной работы в индустрии развлечений, — вещь, которую вполне можно было ожидать и которую его избиратели по большей части прощали ему в первые полгода его правления. Уставшие до колик от профессиональных политиков граждане Украины сделали ставку на некомпетентного, но симпатичного обывателя, роль которого Зеленский сыграл в комедийном сериале «Слуга народа», который впоследствии и дал имя его партии.

Тем не менее вместо того, чтобы сделать выводы из своих ошибок, Зеленский решил еще активнее продолжать прошлый курс. Он не перестал тасовать министров в своем правительстве так, как будто они вышли из моды, не отказался он и от сеющей раздор культурной политики, которая стала причиной разочарования избирателей в его предшественнике.

Последним примером такого курса стали новые нормы, предполагающие штраф с 16 января для работников коммерческой сферы и госслужащих, если они станут говорить с клиентом или посетителем на любом языке, кроме украинского. Из этого правила было сделано единственное исключение для религиозных служб. Участники диалога могут затем перейти на другой язык по взаимному согласию. Столь любопытное правило наверняка станет причиной усиления враждебности в стране, где примерно треть населения предпочитает говорить по-русски, а большинство граждан считает государственные ограничения на выбор языка нарушением прав человека.

Ivan Bandura Украинские националисты

Не отказавшись от такого сеющего раздор политического курса, Зеленский оттолкнул от себя тех самых избирателей, которые и привели его партию к власти — а именно русскоязычный по большей части юг и восток Украины. Эти люди поддержали Зеленского, потому что он обещал положить конец попыткам Порошенко навязать всей стране язык, культуру и историю галицийской Западной Украины.

Между тем все большее влияние западных советников в украинской политике принесло правительству страны больше проблем, чем пользы. В конце прошлого года украинский информационный сайт «Вести» назвал послов стран «Большой семерки» второй по влиятельности силой в украинской политике — по этому показателю они опередили даже президента Зеленского.

Разговоры о таком «внешнем управлении» идут уже несколько лет, но в последнее время послы «Большой семерки» стали все активнее вмешиваться в вопросы курса официального Киева и оказывать влияние на распределение должностей в правительстве. На этом фоне стоит ожидать, что тема утраты Украиной собственного суверенитета, который был отдан Западу, будет носить крайне актуальный политический характер в 2021 году.

В странах Запада в целом не является большой тайной то, как Джо Байден, еще будучи на посту вице-президента, оказывал давление на президента Порошенко, требуя от него отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Но этим все не заканчивается: недавно западные лидеры выступили против увольнения главы Национального антикоррупционного бюро после того, как Конституционный суд Украины назвал его назначение неконституционным.

Виктор Шокин

Они же отговаривали официальный Киев от покупки российской вакцины от COVID-19, требовали аннулировать достигнутое в октябре между украинским правительством и Китаем соглашение по кибербезопасности и телекоммуникациям, а также заменить оборудование компании Huawei на аналоги производства американской транснациональной компании Cisco. Запад также заставил Киев не продавать китайским инвесторам известную компанию по производству двигателей «Мотор Сич». Он даже оказывает давление на церкви в других странах, чтобы те не признавали традиционную Русскую православную церковь, отдавая предпочтение Украинской православной церкви, созданной президентом Порошенко с тем, чтобы она помогла ему в предвыборной кампании.

Столь очевидное подчинение Украины Западу вызывает несогласие даже на самом высоком уровне власти. Так, после того как заместитель главы администрации президента Олег Татаров выступил с публичной критикой «внешнего управления» против него внезапно выдвинули обвинение и временно отстранили от должности. Такое развитие событий еще в большей степени подорвало рейтинги Зеленского, и похоже, что единственный путь из этого крутого политического пике украинский политик видит в том, чтобы дождаться победы Байдена на выборах. При нем, как недавно высказался глава МИД, Киев надеется на «рок-н-ролл» в отношениях с Вашингтоном.

Такой подход наглядно показывает всю наивность представлений украинских политиков о внешней политике США. Безусловно, в Конгрессе США поддержат любое антироссийское начинание, но это не означает, что американские законодатели будут продвигать интересы Украины. В современных США, которые зализывают свои раны, новая администрация Байдена не может себе позволить пойти на существенное увеличение внешнеполитической помощи или даже отдавать приоритет Украине при распределении вакцины от коронавируса.

Более того, семья Байдена заметно наследила в этом регионе, о чем было многое сказано и написано, поэтому новой глава Белого дома не сможет проявлять чрезмерные симпатии к политическому руководству Украины, поскольку республиканцы и критики из СМИ усмотрят в этих шагах подтверждение того, что они все время были правы, обвиняя нового президента в недостойных сделках на Украине.

В связи с этим для новой администрации сформулировать новую политику в отношении Украины будет задачей непростой. Поэтому велика вероятность того, что бывший вице-президент поначалу будет следовать курсу, высказанному им в выступлении перед украинским парламентом 9 декабря 2015 года.

President.gov.ua Бывший вице-президент США Джо Байден и экс-президент Украины Петр Порошенко

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В этой речи Байден заявил, что он «никогда не говорит другим людям и другим странам, в чем состоят их интересы». Тогдашний вице-президент призвал украинских депутатов отказаться от своих «келейных разногласий», предоставить амнистию Донбассу и дать региону право на создание автономной администрации, внести поправки в Основной закон, провести законодательную судебную реформу и децентрализацию, в качестве примера Байден привел американский федерализм, провести перестройку судебной системы и Генеральной прокуратуры, а также принять бюджет, «соответствующий вашим обязательствам перед МВФ».

Подобные инициативы здравы и замечательны, но на сегодняшний день официальный Киев не в состоянии их реализовать.

Прежде всего это связано с тем, что одно лишь упоминание конституционных реформ с намеком на федерализм под запретом в украинской политике. В плане соблюдения взятых на себя в рамках Минских соглашений обязательств многие официальные лица и дипломаты, как действующие, так и ушедшие со своих постов, открыто говорили о том, что выполнение этого требования этого документа в той форме, в которой он написан, никогда не входило в их планы.

В свою очередь, Зеленский вместе со своими советниками неоднократно указывал на какой-то таинственный план Б. Если судить по заявлениям бывших украинских чиновников и политиков, подобный план предполагает некую молниеносную военную кампанию украинской армии против Донбасса. И, наконец, то, что Байден в своей речи назвал «всепроникающим ядом кумовства, коррупции и клептократии», разрослось до таких пропорций, что сегодняшнюю коррупцию по размерам украденных средств можно сравнить с теми огромными деньгами, которые правительство тратит на борьбу с ней.

Пора признать, что американская политика в этом регионе потерпела провал. Прежде всего она строится на убежденности в том, что существует «единая Украины». Однако, как выяснил при проведении круглых столов по всей стране Евгений Лапин из украинского Института гражданского общества, историческая память на востоке и на западе Украины по-прежнему диаметрально противоположна. Он отметил, что, как только одна часть украинского общества договорится о некоторых объединяющих ее темах, сразу же происходит ее столкновение с другой его частью. Даже Новый год в разных регионах страны празднуется по-разному в зависимости от политических предпочтений, хотя три четверти населения говорят, что они отмечают Рождество 7 января.

President.gov.ua Участие Петра Порошенко в праздничной Рождественской литургии в Софии Киевской. 7 января 2019

Аналитики на Западе старательно преуменьшают эти разногласия, и в этом кроется вторая причина провала курса США, в которых уверены, что «война» с Россией поспособствует сглаживанию любых внутренних разногласий. Этот «конфликт», без сомнения, изменил общественное мнение, о чем свидетельствует сокращение числа граждан страны, которые испытывают положительные чувства к России, с 80% до 40%, но это похолодание не носит принципиального характера, достаточного для разрыва многовековых религиозных и культурных связей с Россией.

Последние тому доказательства предоставили Google и YouTube. В конце прошлого года был проведен подсчет поисковых запросов на этих двух платформах. Он показал, что граждане Украины в подавляющем большинстве ищут информацию в сети на русском языке, а объектом их поиска чаще всего становятся культурные материалы из России. Более того, в 2020 году наблюдалось усиление этой тенденции. Авторы одного доклада пришли к выводу, что «показатели Google опровергают недавнее заявление Зеленского, который сказал, что после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе у украинцев с русскими общая только государственная граница». Как выяснилось, «несмотря на постоянное блокирование [украинскими властями российских материалов], в интернете таких границ не существует». Стратегия, в рамках которой на эти устойчивые внутренние разногласия попросту закрывают глаза, вряд ли даст плоды, потому что ее посчитают безнадежно тенденциозной.

Стоит также задаться вопросом, является ли такая политика нравственно обоснованной с учетом того, что в результате ее проведения украинская промышленность пришла в упадок, а страна превратилась в одно из самых нищих государств в Европе. Этот упадок сопровождается катастрофической убылью населения и его бегством из страны. До нынешней пандемии девять миллионов граждан страны уезжали на работы за границу. По словам политолога Руслана Бортника, более половины украинского бюджета 2021 года пойдет на погашение долга внешним кредиторам, тогда как доля расходов на социальные услуги за последние шесть лет сократилась наполовину.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Трудовые мигранты с Украины

На фоне столько жесткой реальности на Украине стали возрождаться пророссийские партии, несмотря на то, что Запад всячески поддерживает те украинские силы, которые выступают против улучшения отношений с Москвой.

В результате Запад оказался в западне. Он не может отказаться от своей нынешней политики в отношении Украины, так как в этом случае создается впечатление, что Россия добивается незаслуженной победы. При этом он не может продолжать свой нынешний курс, поскольку подобные шаги лишь обострят внутренние противоречия, которые разжигают недовольство и злобу по отношению к Западу. Выгодополучателем от этого в конечном счете опять же станет Россия. Эта и без того крайне непростая ситуация в еще большей степени усугубляется из-за того, что если восставший Донбасс вернется в состав Украины, симпатии в стране претерпят еще большие изменения в сторону улучшения отношений с Москвой. Тем более, если в состав Украины вернется Крым.

В такой запутанной ситуации Вашингтон должен сделать шаг назад, не поддаваясь соблазну вставать на чью-то сторону в политических, культурных и религиозных дебатах ради достижения каких-то временных внешнеполитических выгод. Именно такой подход к России рекомендовал Джордж Кеннан после ее «освобождения» от коммунизма.

Тогда он призывал позволить стране самой решать свои внутренние проблемы, поскольку «пути, которыми народы продвигаются к достоинству и просвещенности, являются самыми глубокими и самыми сокровенными процессами жизни нации». Иностранцам же, по мнению Кеннана, «это невозможно понять, и в такой обстановке иностранное влияние не принесет ничего хорошего».

Джордж Кеннан

Сторонники западного вмешательства в дела Украина, без сомнения, будут выступать против такого подхода, отмечая, что тогда основным игроком целиком и полностью станет России. Стоит надеяться, что Украина — это нечто большее, чем игровое поле для продвижения иностранных интересов. Давно пора поверить в здравомыслие всех граждан Украины, включая тех, кто считает свое русское культурное наследие в полной мере совместимым с украинской гражданской идентичностью. Если к таким людям относиться как к предателям, как к пятой колонне (а именно так к ним относятся многие украинские и западные официальные лица, что вызывает глубокое сожаление), то это лишь ослабит их чувство привязанности к Украине. И восстановить его не смогут уже ни помощь, ни поддержка Запада.