Итоги американских выборов показали не только победу демократов, сумевших с помощью тотальной фальсификации итогов голосования на выборах президента США захватить всю власть в государстве. Процесс продемонстрировал другую опасность — информационную. И не только тем, что цифры и факты могут подменять ложью и эмоциями. Куда опаснее, когда самим себе подменять факты фантазиями начинают якобы оппозиционные Америке эксперты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пузыри

Как показывает практика, паника в рядах редко раздувается явными иностранными агентами. Куда чаще ее источником оказываются люди, просто не слишком здраво понимающие, что они сами творят и говорят.

Взять, к примеру, популярное «в узких кругах» мнение, якобы опирающееся на сообщение CNN, о том, что Сенат уже в ближайший понедельник может объявить Трампу импичмент. Как бы для того, чтобы создать прецедент и отправить его на электрический стул.

Версия красивая, но от реальной жизни абсолютно далекая. Процедура импичмента применяется для одной цели — отречения конкретного лица от должности и соответствующего ей иммунитета. Но даже в случае успеха дело вовсе не означает автоматического осуждения.

Потому что для этого надо, чтобы обвиняемый не просто совершил нечто не на пользу государству, он обязан нарушить нечто прямо по закону уголовно наказуемое. Попытка узурпации власти таковой не является.

Так что снимать Трампа импичментом на 9 дней раньше даты официального истечения его полномочий не имеет ни малейшего практического смысла. В том числе, в части желания демократов публично и демонстративно порвать его на тряпочки «дабы другим не повадно было». Это куда проще делается после 20 января без нудной процедуры голосования.

Скажем больше, посадить его за попытку узурпации власти сейчас будет означать превращение 45-го президента США в икону протеста для более чем 70 млн его сторонников, которые сейчас пока не особо понимают, что им делать. Их традиционная мораль требует соблюдать закон и допускает выражение протеста только мирными маршами. А вот когда противник «закатает в кандалы» их лидера, эти ребята вполне могут взяться за оружие по крайней мере в своих городках.

А вот если найти что-то уголовное, недоплаченные налоги, нарушение правил разделения государственных и частных интересов, в конце концов, как с Домиником Стросс-Каном, которого обвинили в попытке «изнасилования», а потом по-тихому замяли инцидент из-за отсутствия улик, то дело приобретет вполне естественный характер. Так что Дональду Фредовичу стоит ожидать ударов в первую очередь именно с той стороны.

Дональд Трамп

Впрочем, верно другое. Америка не развалится. Во всяком случае, не так, как бы это должно было произойти в рамках прежних морально-этических и политико-экономических правил.

Государственный раскол всегда происходит по линиям противостояния экономических интересов ведущих правящих элитарных групп. Борьба за независимость США возникла потому, что нарастившая жирок местная буржуазия между собой имела больше сходства, чем с правящей элитой Британской короны.

Существуй такие четкие территориальные локации в Соединенных Штатах сегодня, Трамп бы имел на кого опереться в свой борьбе против глобалистских финансовых корпоративных кланов. Но, увы, достаточно открыть карту голосований по графствам (наш аналог областей и районов), легко увидеть масштабную кашу из красного и синего цветов. Она в полной мере отражает всю глубину раскола интересов, на фоне которых масштаб возможностей ТНК оказался решающим.

Хотя при этом сами корпорации, по отношению к размерам государства, остаются величинами малыми. Всего в США числится 335 млн граждан, а самый крупный работодатель Америки — Walmart насчитывает всего 2,2 млн работников по всему миру. Следующими в рейтинге идут Amazon (798 тыс.) и Почтовая служба США (600 тыс. работников). Причем хорошо видно, что чем больше у компаний под контролем денег, тем меньшим числом персонала они обходятся. Например, в JP Morgan Chase «всего» 256 тыс. сотрудников.

То, как Трамп в итоге сдулся, показывает, что «корпоративное глубинное государство» достаточно глубоко окопалось буквально в каждой хоть сколько-нибудь важной точке территории Соединенных Штатов. Реднеки с автоматами могут не пустить в свои городки радикальных фриков из условного Нью-Йорка, но могуществу влияния JP Morgan Chase они не в состоянии противопоставить ничего. Ну, взяли они штурмом Капитолий, пофоткались в известных залах на козырных креслах «первых лиц», но это не изменило вообще ничего.

Так что вероятность распада США на отдельные территории маловероятна. Впрочем, радеть за тотальное обрушение Америки по аналогии с перестройкой в СССР и раньше могли только люди не очень далекие, слабо осознающие прочность собственной связи с глобальными экономическими процессами.

Вероятнее всего, Америка сохранится. Но не как могучее государство — лидер западного мира и главный претендент на мировую гегемонию, а скорее как большая «потемкинская деревня» с очень красивым фасадом от лучших цифровых дизайнеров.

Цитата из видео Телеграм-канала @usaperiodical Полиция занимает позиции перед Капитолием

Не сочтите за рекламу, но в ближайшем будущем новая Америка стремится стать чем-то близко похожим на мир Анклавов российского писателя-фантаста Вадима Панова. Это когда государство является просто внешним фантиком, худо-бедно окаймляющим ничейные земли между корпоративными анклавами, в которых власть государства отсутствует полностью.

С определенными оговорками это похоже на времена баронов-разбойников времен становления феодализма. Только в киберпанковском антураже. Баронство Amazon, баронство Apple, княжество Facebook или Twitter, герцогство JP Morgan Chase.

С собственными законами, нормами и правилами, разработанными отделами юридическим и маркетинга, откорректированными отделом перспективного развития и утвержденными советом акционеров.

В сущности, некоторые ключевые элементы новой Америки можно увидеть буквально сейчас. Вам нужен прецедент? Пожалуйста. Дональд Трамп стал первым в истории человеком, имеющим коды запуска ядерных ракет, но пожизненно забаненным во всех социальных сетях.

Америка станет другой. Все эти сенаты с конгрессами еще долго будут выбираться, собираться, зачитывать речи и даже принимать законопроекты. Но принимать реальные решения уже с 20 января 2021 года станут не они. Управление США перейдет к «неизвестным отцам» из корпоративных советов директоров и ведущих акционеров. Забанить американского президента, как видите, можно, а вот забанить, условно скажем, председателя ФРС — очень вряд ли.

Так как Соединенные Штаты все еще остаются лидером коллективного Запада, то начавшиеся там процессы в ближайшие два года начнут активно распространятся на весь западный мир. В первую очередь — на европейский.

А так как подобное всегда тянется к подобному, своими союзниками в борьбе за сохранение и расширение открытого (для западного капитала) глобального мира, хозяева «американских» ТНК видят не местные партии или национальные правительства европейских стран, а формирующиеся структуры ЕС и… такие же ТНК европейского происхождения.

Кто не в курсе, формально немецкий концерн BASF является крупнейшим в мире производителем химической продукции, на две головы обгоняя любого отраслевого конкурента из любой другой страны мира, включая США. Так что этим ребятам идея обзавестись собственным баронством тоже весьма и весьма симпатична.

Basf.com Лаборатория BASF

Кстати, BASF служит хорошим примером, показывающим, почему у «неизвестных отцов» отсутствует понятие родины. Он по паспорту — немецкий, но по масштабу операций — даже не общеевропейский, он международный, а больше 40% прибыли ему дают заводы, находящиеся в США.

Нет, не из любви к «звездам и полосам». Просто издержки на логистику хорошо экономятся, если размещать производство как можно ближе к основным рынкам сбыта, а таковым является американский. Ничего личного, просто бизнес.

Именно поэтому Америку в ближайшем будущем ожидает тотальное обезличивание и низведение на уровень таких же бантустанов, как любая другая страна, составляющая «глобальный открытый мир», оккупированная транснациональным капиталом.

Собственно, это происходит уже. Победившие «новые либеральные демократы» приступили к активному переформатированию морально-этической и исторической основы западной цивилизации. Скоро мы увидим костры из «неправильных книг». Это будет очень похоже на начало 30-х годов ХХ века в Германии, только в антураже 451 градуса по Фаренгейту.

Опасность всего перечисленного заключается не в том, что из-под власти США может внезапно выскользнуть какая-нибудь Япония и вздумать вновь попытаться построить собственную империю. Или что Германия внезапно обзаведется собственной ядерной бомбой. Это было возможно по правилам, оставшимся в прошлом мире. Сегодня на планете не осталось свободных ресурсов для подобных рывков.

Опасность заключается в другом. В инерции мышления, отказывающегося видеть объективную реальность, и стремящегося подменить непонятное привычным. Пусть в новые реалии и малость не укладывающимся. Очередная русско-японская война выглядит ментально менее страшным, чем перспектива условной встречи на высшем уровне между президентом России и главой анклава Microsoft.

Заключается опасность в старом, как мир, правиле. На неверных предпосылках невозможно основать правильную, тем более успешную долгосрочную стратегию. Мир изменился. Соответственно, меняться следует и нам. При необходимости стереть в пыль условную Японию мы сможем, а вот как сделать это с княжеством Google — вопрос еще ответа не имеет. Но искать его надо, причем, срочно.

И не только в смысле собственных цифровых платформ и ключевых сервисов. Любой мир начинается с идеи. Долгое время, еще с Хельсинского акта 1975 года, то есть еще со времен СССР, мы считали себя частью общей западной, если хотите — христианской цивилизации.

Andrew Сторонники Джо Байдена

Это предопределяло единство базовых принципов и культурных императивов, на основе которых считалось возможным наладить дружбу и стабильные добрососедские отношения. Когда Союз распался, некоторым даже показалось, что после отказа от коммунистической идеологии восстановиться как часть общей западной цивилизации России станет даже проще.

Но нет, господа хорошие, в прежнем западном мире России и раньше отводилось место только возле отхожего места, а в новом мире корпоративных анклавов его нам не отводится вовсе.

Отсюда напрашивается простой и очевидный вывод — это не наш мир и нам туда не нужно. Нам требуется построить собственный прочный и устойчивый анклав, закрытый для проникновения транснационального финансового капитала и слабо восприимчивый к его идеологической агрессии. Как именно — тема отдельная, но вот что другого пути нет, тут двух мнений быть уже не может.