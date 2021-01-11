Турция всё больше превращается из союзника США в их соперника, в результате чего сталкиваются стратегические планы этих двух государств, что наблюдается впервые за весь период с начала ХХ века. Это при том, что Турция сохраняет экономическую, политическую и военную зависимость от США и НАТО, а из окружения Байдена уже дана команда союзникам сделать всё возможное для удержания Турции в сфере влияния.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Спираль воронки конфликта между США и Турцией раскручивается от инцидента к инциденту, и каждая сторона обвиняет другую в провокационном поведении.

Эрдоган не только увидел образовавшиеся щели в некогда монолитной системе мира «Pax Americana», но и понял, что все, кто мог, бросились эти щели заполнять своим потенциалом, и что появился уникальный шанс, упустить который означает проиграть будущее.

В новом меняющемся мире, где тектонические сдвиги геополитических платформ либо образуют новые континенты, либо раздавят тех, кто оказался между ними, Турция в прежнем состоянии может просто исчезнуть. И как цивилизация, и как государство.

Образующиеся пустоты заполнят Китай, Иран, Израиль, арабы, Россия, ЕС и потеснившиеся США. Эрдоган руководствуется вполне ленинскими принципами вооружённого восстания: с революцией не шутят, и вчера было рано, а завтра будет поздно.

В мире происходит именно революция, так как новый глобальный кризис создаёт угрозы, избежать которые можно лишь изменив расстановку сил в мире. В изменении этой расстановки участвуют все, и Турция стремится принять здесь самое активное участие.

Повсюду, где Турция видит перспективу для своей экспансии, она сталкивается с планами США. В Закавказье и Центральной Азии, в России и на Украине, в Восточном Средиземноморье и в черноморском бассейне, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах, в Китае — везде Турция соперничает с США, стремясь уменьшить их влияние и увеличить своё.

Визит Эрдогана в США. 2019

Эрдоган для Вашингтона становится чем-то вроде Лукашенко для Москвы. Проблемный союзник, недоговороспособный и авантюрный, готовый действовать в пику союзным интересам и сговариваться с противниками с целью шантажа главного донора. Есть в этой ситуации у США и своя Украина — это Великобритания. «Младший брат», чья элита не упустит случая сделать «старшему брату» какую-то пакость, если есть перспектива ослабить его чужими руками.

Однако Эрдоган идёт дальше, чем Лукашенко. Турецкая экспансия нацелена за пределы национальной территории. Не принимая во внимание, что на этих территориях уже действуют американские структуры, продвигающие американские интересы.

США стараются обуздать Турцию через механизмы НАТО. Объявлено о создании военного механизма для разрешения конфликта в Восточном Средиземноморье между Грецией и Кипром с одной стороны и Турцией с другой. Но создать переговорный формат ещё не значит разрешить конфликт и продавить Турцию. США пытаются не потерять контроль над вассалами, но способов заставить Эрдогана отказаться от намерений у них нет.

В военном плане Турция продолжает усиливать свою способность решать силой внешнеполитические задачи. Создан неподконтрольный США сегмент турецких ПВО за счёт приобретения российских систем С-400, восстанавливаются разведывательно-диверсионные силы, утратившие многих ценных специалистов после кадровых чисток 2016 года, строятся новые эсминцы и подводные лодки, наращивается военное присутствие за рубежом.

Турецкий парламент в январе 2020 года одобрил размещение турецких вооружённых сил в 12 государствах. Это Азербайджан, Албания, Афганистан, Босния и Герцеговина, Ирак, Катар, Косово, Ливан, Ливия, Сирия, Сомали и Турецкая Республика Северного Кипра.

Пока Турция делает это в формате НАТО, у США нет повода для возражений, однако очевидно, что при этом Турция усиливает не американские, а свои позиции. Можно учить армию Азербайджана переходу на стандарты НАТО, только выигрывает от этого не Вашингтон, а Анкара.

ИА REGNUM С-400

Дошло до того, что американский аналитический центр «Атлантический совет», публикуя перечень рисков для США на 2021 год, поместил Турцию на 10-е место в списке угроз. Отмечено, что неоосманская Турция становится государством-изгоем, становясь в один ряд с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Опасность Турции для США после почти 70 лет союзничества, то есть подчинения Турции воле США, приводит к выводу, что США демонстрируют слабость, тогда как Турция, напротив, меняется и наращивает силу.

Американские эксперты отмечают, что былые планы перекройки Ближнего Востока, где новые государства должны были создаваться за счёт отторжения территорий от Турции, канули в лету. Разумеется, данные оценки не являются позицией официального Вашингтона, но они высказываются теми, кого принято относить к американским националистам. Это позиция части военно-политического истеблишмента, пусть даже и стоящего сейчас в оппозиции к Байдену.

Разница лишь в том, что они говорят то, что не могут сказать вслух в Госдепартаменте и Белом доме. Но вынужденная политкорректность — это одно, а инстинкт самосохранения — совсем другое. Правящий класс США сверхчувствителен к любым потенциальным угрозам своему владычеству. Турецкие же амбиции — это уже не потенциальная, а актуальная проблема.

Британия всячески поощряет Турцию, планируя в нужный момент её оттолкнуть или столкнуть с подходящей европейской страной, после чего войти в расчищенное Турцией пространство, будь это Африка, Ближний Восток, Россия, Закавказье или Балканы.

Противостоя Турции, США придётся противостоять и Британии. Несопоставимость потенциалов США и этой пары международных интриганов не должна вводить в заблуждение — Британия играет на таком большом количестве досок, что способна влиять на американскую позицию в будущих конфликтах.

Mod.gov.az Совместные учения ВС Турции и Азербайджана

Пока между Турцией и США нет серьёзного охлаждения, но уже растёт взаимная неприязнь и меняется риторика. Обычно за этим следуют так называемые действия против, фронт которых расширяется. На самом деле противоречия между Турцией и США носят антагонистический характер. Слишком много в мире желающих ослабить США чужими руками, какие бы риски эта игра ни сулила.

В итоге США придётся однажды очень сильно надавить на Турцию. В результате Турция или сломается и распадётся, или вовсе выйдет из повиновения. Но что бы ни предприняли США в отношении Турции, тактику выжидания или давления, всё это будет ещё одни шагом к разрушению их гегемонии.

Мёртвая или живая, слабая или сильная, Турция убивает «Pax Americana» и найдёт в этом много помощников. Как говорят врачи, когда пришёл час, никакая реанимация уже не спасёт.