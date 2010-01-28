В Архангельских деревнях много беззубой молодежи. В онежской деревне Пурнема тракторист в разговоре воротил лицо то направо, то налево, хоть тема была ему интересна. Когда он улыбнулся, стало ясно — у него не было зубов — ни сверху, ни снизу. А лет ему 35.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Стоматологический кабинет

Потерянный зуб — месяц боли, риск воспаления десны, лица, а иногда и опасность для жизни. А тракторист потерял их с десяток-полтора. Чем грозит потеря зубов семье тракториста лучше не представлять — скандалы и всяческие опасности. На работе мысли не о производстве, а как прекратить боль. Какие потери несет общество и экономика области от десятков, если не сотен, тысяч таких страдальцев — исследований не проводится. При нынешних подходах проблему не решить. Для сведения — имплант одного зуба в неплохой архангельской стоматологии стоит 25 000 рублей, его установка — еще 25 000, лечение и установка коронки — 15 000−18 000 рублей, пломба — 4000−6000 рублей. А в деревнях зарплата в 15−20 тысяч рублей считается большим успехом!

Aosd.ru Сергей Эммануилов — председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и спорту Архангельского областного собрания депутатов

Председатель комитета Архангельского собрания депутатов по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов считает, что так было и раньше, во времена СССР. Мы даже поспорили — я не помню тогда людей без зубов — плохие были, а без зубов — только старики. О причинах расхождений в воспоминаниях можно только догадываться, при том, что С. Эммануилов заслуженно считается одним из лучших областных депутатов.

Студенты стоматологического института на практике. 1946

С зубами населения катастрофа

Любовь Горбатова, ректор Северного государственного медицинского университета (Архангельск) не согласна с депутатскими оценками: «Во многих районах Архангельской области нет стоматологов. С зубами у населения большая проблема, сопоставимая по размерам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией, но ее не замечают — дорого, и есть сопротивление влиятельной частной стоматологии. А недолеченные зубы — это заболевания желудочно-кишечного тракта, неудаленные корни — опасность воспаления десен и лица.

До 1989 года водопроводную воду фторировали, и кариесов было меньше. Протезирование зубов тогда было бесплатным для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями желудочно-кишечного тракта, а язвенникам ставили даже золотые коронки — нейтральный металл. Сейчас бесплатное протезирование только для ветеранов войны, а их остались единицы.

Sgmu.ru Любовь Горбатова — ректор Северного государственного медицинского университета

Минобразования Архангельской области, директора школ, в 1990—2000-е «выдавили» большинство стоматологических кабинетов из школьных зданий, устроив кладовки и вспомогательные помещения. В Архангельске из 25 школьных стоматологических кабинетов осталось 17. Слава Богу — большинство в Архангельске удалось сохранить! Зато в Северодвинске стоматологические кабинеты закрылись во всех школах! В школах в районах области тоже не осталось кабинетов стоматологии — в Вельске еще есть, а в Мезени, Пинеге и даже Холмогорах — нет. Зато с управленцев свалились проблемы кадров и жилья для них.

Архангельский областной минздрав из года в год дает на СГМУ заказ на обучение 1-го (!!!) детского стоматолога, при том, что область денег за это не платит, она оплачивается федеральным Минздравом. СГМУ просил область приобрести мобильный стоматологический кабинет, и был готов направлять специалистов в «глубинку», но было сказано, что оборудование работает на воде, а теплого гаража, чтобы она не замерзла, нет. Осенью 2020 года я предложила Минздраву Архангельской области разработать программу профилактики заболеваний зубов у детей. Дело в том, что специальные покрытия зубов дешевле их лечения в десятки раз. Да еще эти программы частично финансируются федеральным бюджетом. Была создана рабочая группа по разработке программы, но дело заглохло».

Gov.karelia.ru Передвижной стоматологический комплекс

В Карелии стоматологи ездят по деревням, а в Архангельске «вода замерзла»

Очень позитивно и Сергей Эммануилов и Любовь Горбатова встретили сообщение на личной странице фейсбука главы республики Карелия Артура Парфенчикова: «В Карелию прибыл еще один стоматологический комплекс. Он оснащен всем необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам вне стационаров. Кроме того, в спецавтомобиле есть аппарат для флуоресцентной стоматоскопии, который предназначен для ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта.

Передвижная стоматология будет работать в Республиканском стоматологическом центре. Она предназначена для обследования и лечения жителей районов Карелии. Кроме того, комплекс будут использовать для оказания стоматологической помощи людям с коронавирусной инфекцией, что позволит минимизировать их контакты с другими пациентами.

Ru-ru.facebook.com Артур Парфенчиков — глава республики Карелия

Напомню, это уже второй передвижной стоматологический кабинет, который появился в республике в этом году. Первый мы получили весной, он обслуживает пациентов Межрайонной больницы №1 в Костомукше.

Кроме того, в 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» мы приобрели 5 мобильных ФАПов и два передвижных флюорографических комплекса, они также позволили сделать квалифицированную медицинскую помощь доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов нашей республики».

Gov.karelia.ru Передвижной стоматологический комплекс

Сергей Эммануилов рассказал о неудачной попытке Архангельской области закупить такие же мобильные кабинеты: «Я депутат от Пинежского и Лешуконского районов Архангельской области, и с моим покойным коллегой, депутатом Станиславом Вторым, прорабатывали вопрос о мобильном стоматологическом комплексе. Пользователем его должна была стать областная стоматологическая поликлиника. Но оказалось, что предлагаемые нам аппараты работают на воде, и зимой пришлось бы оставлять работающую технику на ночь, и стоматологи отказались от проекта. Хотя я считаю, что мобильные установки полезны и нужны.

В каждой центральной районной больнице (ЦРБ), которые в каждом районе, есть стоматологические кабинеты, в которых оказывается бесплатная помощь. Имплантологией в ЦРБ не занимается никто, ее делают в областной стоматологии и частных клиниках в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске. В национальном проекте по здравоохранению средства на протезирование зубов не заложены, это огромные деньги, и областному бюджету их не потянуть».

Gov.karelia.ru Передвижной стоматологический комплекс

Национальный проект «Здоровые зубы»

После ознакомления с сообщением главы республики Карелия А. Парфенчикова Сергей Дмитриевич сообщил, что снова переговорил с главным врачом архангельской областной стоматологии и они вернутся к вопросу приобретения мобильных кабинетов. Но размер проблемы с зубами россиян, и жителей Севера в особенности, уже давно требует системного решения, а не покупок двух-трех мобильных кабинетов. Надо включать профилактику заболеваний зубов, терапевтическую, хирургическую и ортопедическую стоматологию в национальный проект «Здравоохранение».