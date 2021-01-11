



Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

В Москве по инициативе президента России Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Это была первая встреча в таком формате после окончания карабахской войны, когда 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией.

Оно готовилось в экстремальных условиях ведения боевых действий, и многие позиции мирного соглашения строились по принципу «живой нитки». С того момента прошло два месяца, в течение которых конфликтующие стороны продемонстрировали желание соблюдать достигнутые договоренности не только по прекращению огня, но и начать процесс разблокировки коммуникационных коридоров. Российский лидер заявил об отсутствии существенных инцидентов в зоне карабахского конфликта. По его словам, «мы пришли к выводу, что условия этого соглашения (по Карабаху) в целом соблюдаются. Не отмечается никаких серьезных инцидентов», а «российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед Арменией и Азербайджаном». Именно на этом делался акцент в московских переговорах. Сейчас решались иные конкретные задачи, и то, что лидеры общались около четырех часов, свидетельствует о жаркой дискуссии, проходящей во время переговоров. Когда появилось совместное заявление, стало очевидно, что многое еще остается за скобками, однако есть и конкретика:

«1. В целях реализации пункта 9 Заявления от 9 ноября 2020 года в части разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе поддерживается предложение президента Российской Федерации Путина о создании трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации. 2. Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 Заявления, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией, далее именуемые Сторонами. 3. В целях реализации основных направлений деятельности сопредседатели Рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп по этим направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций Сторон. Экспертные подгруппы в месячный срок после заседания Рабочей группы представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и утверждения на высшем уровне Сторонами. 4. Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне Сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджанскую Республику и Республику Армения, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджанской Республики и Республики Армения».

Kremlin.ru Заявления для прессы по итогам переговоров Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Итак, обозначается концепция перехода к укреплению мирного процесса по карабахскому урегулированию: прежде всего через экономический фактор предложено создавать для этого все условия. Конечно, московское заявление — это не тот документ, которого так опасалась ереванская оппозиция, утверждавшая, что Пашинян летит в Москву «подписывать второй акт капитуляции», имея в виду якобы готовившиеся какие-то документы, касающихся Карабаха или территориальных вопросов. Ничего такого не планировалось. Речь идет об открытии региональных коммуникаций. Просто Москва как бы подталкивает лидеров Азербайджана и Армении привыкать к общению друг с другом, чтобы при необходимости выходить на контакт без посредников для обсуждения дальнейших шагов по решению имеющихся в регионе проблем. Ведь не может же Путин по каждому мелкому вопросу действовать в рамках «челночной» дипломатии от Алиева к Пашиняну и наоборот.

Kremlin.ru Заявления для прессы по итогам переговоров Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Баку и Еревану надо продолжать выстраивать диалог и искать принципиальные развязки. Азербайджан сейчас занял часть территорий, которые исконно принадлежали Нагорно-Карабахской автономной области, хотя по мадридским принципам эти территории должны были остаться за карабахцами. Но пока главная сюжетная линия заключается в том, чтобы в полном объеме реализовались договоренности, которые были приняты в период остановки военного конфликта. Для Москвы, Баку и Еревана — это крайне важное событие, ведь многие за рубежом воспринимают карабахскую историю лишь как «успех Путина». И тот факт, что лидеры Азербайджана и Армении прилетели в Москву, подчеркивает статус России как ключевого посредника в этой ситуации.