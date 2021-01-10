И кстати: собаке ведь и в голову не приходит, что с ней сделает колесо, если она в него вцепится.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Новый скандал в украинской КОВИД-эпопее — это «подпольная вакцинация». Еще с конца прошлого года по Киеву поползли слухи, что есть некая клиника, где за наличные можно сделать антиковидную прививку вакциной Pfizer. За наличные, и очень неплохие наличные — от 1000 до 3000 евро (правительство США закупает эту вакцину за 19,5 долларов/доза). 5 января об этом сообщило издание «Страна» (журналистки Анастасия Товт и Светлана Крюкова). Потом — сайт «Обозреватель» Михаила Бродского. Вырисовывалась следующая картина: в Киев, через аэропорт Борисполь, контрабандой ввозилась вакцина. Это не проблема: транспортный контейнер вмещает до 1 тысячи флаконов вакцины, по 1−5 доз в каждом, и имеет размеры обычного чемодана весом до 36 кг (Екатерина Амосова, бывший ректор Национального медицинского университета в интервью газете Верховной Рады «Голос Украины», 10 января).

Вакцина доставлялась на улицу Маршала Рыбалко, 11-Б, в Клинику лазерной и эндоскопической хирургии «Медиленд», где существуют соответствующие условия (вакцинация, без стоимости вакцины — 450 гривен). Организовал проект гражданин Израиля, идентифицируемый как CEO Первого медицинского центра (она же Клиника Ихилов) в Израиле Роман Гольдман.

С начала года по 6 января, по информации Михаила Бродского, «премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии «Медиленд», но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины». Вакцина якобы оплачивается только наличными, причем цена может разниться, устанавливает ее сам Роман Гольдман и его представитель в клинике — некто по имени Григорий. Как вакцина хранится и откуда она взялась, из Израиля или из Европы, — неизвестно. Попасть на вакцинацию можно только по знакомству. Журналисты попытались записаться на вакцинацию, но им это не удалось.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

В министерстве здравоохранения Израиля отвергли версию контрабанды или тайной поставки вакцин от коронавируса на Украину, но объявили о начале официального расследования. А Гольдман назвал клеветой все статьи с упоминанием его имени. Премьер Шмыгаль и глава парламентского комитета Радуцкий также опровергли свое причастие к «подпольному вакцинированию.

Однако министр здравоохранения Украины Максим Степанов уже 6 января подтвердил «Стране», что «слышал об этом 4−5 января, еще до того, как вы опубликовали материал. Но без подробностей». В тот же день Денис Шмыгаль сообщил, что поручил минздраву и МВД проверить информацию о «возможности подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения». А президент Зеленский в своем telegram-канале заявил, что поручил СБУ и другим правоохранительным органам немедленно проверить «информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса».

(сс)Ігор Перебийніс Максим Степанов. Министр здравоохранения Украины

Но самую интересную информацию предоставил пранкер Джокер, известный своими «разводами» и того же Радуцкого, и других депутатов Верховной рады в конце прошлого года. На этот раз он связался с Гольдманом от имени главы офиса президента Андрея Ермакас требованием прекратить «барыжить». В ответ «золотой человек» (Голд-Ман) Израиля отсемафорил: «Я вас полностью услышал. Принял».

А в это время (тоже 8 января) в СБУ сообщили, что «состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer».

Роскошный скандал! На этот раз он персонально касается Владимира Зеленского, потому что страничка Гольдмана забита фотографиями с президентом, его женой и массой ВИП-персон Украины.

president.gov.ua Владимир Зеленский

Хотя, по большому счету, а в чём проблема? Инстинкт самосохранения — это основной инстинкт человеческого организма, и в минуты опасности организм будет локтями толкаться и глотки рвать, дабы спасти себя, любимого. А кто он, этот «организм», «лох банальный» (которого развели на пару «штук» евро) или «умница (что-то такое знающая), — покажет ближайшее будущее. Так что поступок (если вакцинация имела место) преомерзительный с этической точки зрения, но разве где-то есть закон, обязывающий «лидеров», даже если они «слуги народа», самим расхлебывать то дерьмо, которое они так щедро разбросали по Украине?

Но скандал с «подпольной вакцинацией» начал подпирать другой скандал. Которому можно уже давать и политико-правовую оценку. Как известно, украинская власть всеми фибрами своей «квартальной» души противится использованию на Украине российской вакцины «Спутник V». Возможно, и не своей волей, но — в американском посольстве приказали. Хотя американские специалисты считают, что есть все «основания думать, что вакцина Sputnik V может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях» (Сэм Фазели — старший фармацевт-аналитик Bloomberg Intelligence и директор по исследованиям в регионе EMEA). И препятствовать использованию такой вакцины, наиболее технически и логистически доступной, — здесь уже на ум приходит и ООН с ее определением «геноцида»: предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее.

А тут еще оказывается, что «когда прижмет», то и российское происхождение не является препятствием. 8 января глава Национальной медицинской палаты Украины и директор Украинского научного центра «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов», военный врач-эпидемиолог Сергей Кравченко заявил, что «в Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как Вектор-Бест, ДНК-Технология, Амплисенс, Хема и др.». А ведь и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами (иммунобиопрепаратами). Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять на Украине можно, а другие нельзя? То есть эпидемиолог Кравченко предложил украинской власти что-то снять — либо трусы, либо крестик.

Хотя возникает другой вопрос: а может, все задержки с поставкой антиковидной вакцины и создаются для «барыжничества»? Для продажи двадцатидолларовой дозы за три тысячи евро? Просто деньги…